Villa Pamphili, i genitori di Anastasia a Roma sentiti dai pm: i dubbi della madre sui documenti

I genitori di Anastasia, la russa trovata morta a Villa Pamphili, sono arrivati a Roma per essere sentiti dai pm. Il corpo della loro figlia era stato rinvenuto nel parco assieme alla figlia di pochi mesi Andromeda. Per la loro morte è accusato l’americano Francis Kaufmann, che dovrebbe essere estradato in Italia la settimana prossima.

I genitori di Anastasia a Roma

I familiari di Anastasia Trofimova, secondo quando si apprende, saranno sentiti dai magistrati di piazzale Clodio. I due si sono già espressi sul caso, intervenendo in alcune trasmissioni.

La madre di Anastasia aveva chiarito che la figlia non era un hacker e che aveva conosciuto Kaufmann a Malta. L’uomo, inizialmente, l’avrebbe allontanata dalla famiglia che, per un periodo, non aveva più avuto notizie della ragazza.

Dopo la nascita di Andromeda, Anastasia aveva ripreso contatto con la madre tramite Instagram cercando di rassicurarla sul suo rapporto con l’americano.

L’estradizione di Kaufmann

Intanto è atteso in Italia l’arrivo di Kaufman che verrà estradato la prossima settimana.

L’uomo, californiano dotato di passaporto falso con un nome fittizio, al momento si trova in Grecia, dove è stato arrestato, sull’isola di Skiathos, dopo la diffusione di un mandato di arresto internazionale.

Ha raggiunto l’isola un paio di giorni dopo il ritrovamento dei corpi di Trofimova e della piccola Andromeda.

La rivelazione sui documenti di Anastasia

La madre di Anastasia ha più volte puntato il dito contro il rapporto di prevaricazione dell’uomo sulla figlia.

“Mia figlia mi disse che lo zainetto con i suoi documenti era caduto in mare nel viaggio da Malta verso l’Italia – ha detto la donna a Chi l’ha visto? – ma a questo punto credo che sia stato lui a farle perdere i documenti. Mia figlia era in balia di quest’uomo, che le aveva tolto anche la sim russa con la quale era partita”.