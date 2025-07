Villa Pamphili, il Dna di Kaufmann sul sacco che copriva Anastasia Trofimova: distrutta la sua cella in Grecia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Rientra a Roma Francis Kaufmann. Oggi è il giorno dell’estradizione in Italia per l’americano, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi, Andromeda. Dopo aver distrutto la cella in cui si trovava in Grecia, verrà trasferito nel reparto medico del carcere di Rebibbia. Intanto vanno avanti le indagini, sono state attribuite a lui le tracce genetiche, il Dna, trovate sul sacco che copriva la ragazza a Villa Pamphili.

Villa Pamphili, Kaufmann estradato in Italia

È atteso in Italia nella giornata di oggi, venerdì 11 luglio, Francis Kaufmann, il 46enne americano arrestato in Grecia per il duplice omicidio di Villa Pamphili.

Il presunto assassino di Anastasia Trofimova, 28 anni, e della figlia di 11 mesi, Andromeda, sarà estradato dalla Grecia.

IPA La polizia sulla scena del crimine a Villa Pamphili

Il volo dell’Aeronautica militare che lo riporterà in Italia atterrerà intorno alle 12 all’aeroporto di Ciampino. Da lì verrà trasferito al carcere romano di Rebibbia, nel reparto medico.

Distrutta la cella in Grecia

Una decisione che è stata presa alla luce delle intemperanze di cui Kaufmann è stato protagonista nel carcere di Larissa in Grecia, dove era detenuto dal 12 giugno.

Da alcuni giorni infatti l’uomo era stato trasferito nel reparto di psichiatria dopo aver devastato la sua cella.

Una volta rientrato in Italia, al 46enne verrà notificata l’ordinanza di custodia cautelare emessa per duplice omicidio e occultamento di cadavere. Spetterà poi al gip fissare l’interrogatorio di garanzia.

Il Dna sul sacco che copriva Anastasia Trofimova

Al 46enne verrà poi prelevato il Dna, in modo da poter verificare la paternità della piccola Andromeda.

Il Dna di Kaufmann inoltre verrà comparato con le tracce biologiche isolate nei reperti trovati sulla scena del crimine nel parco di Villa Pamphili.

Diversi oggetti trovati vicini ai cadaveri e in particolare il sacco nero di plastica dentro cui fu nascosto il corpo di Anastasia Trofimova.

Secondo gli inquirenti, riferisce Il Messaggero, quel Dna maschile è di Kaufmann, perché corrispondente per metà al profilo genetico della bimba.

Il 46enne ha più volte ripetuto agli investigatori di essere il padre della piccola Andromeda. Ora si attende l’esame del Dna per confermarlo.