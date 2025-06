Villa Pamphili, Kaufmann indagato per duplice omicidio: si cerca l'alloggio a Roma, l'ipotesi degli inquirenti

Continuano le indagini sul duplice omicidio di Villa Pamphili. Dopo aver ricostruito gli spostamenti di Francis Kaufmann tra Malta, Grecia e Italia, sul Belpaese gli inquirenti stanno concentrando le indagini muovendosi su due livelli. In primo luogo ripartono dal tragico epilogo, ovvero dal ritrovamento dei cadaveri di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. Su questo aspetto, infatti, continuano gli accertamenti sui reperti rinvenuti nel luogo in cui giacevano i due corpi. In secondo luogo chi indaga cerca di stringere il cerchio intorno all’alloggio in cui Kaufmann, Trofimova e la piccola potrebbero aver soggiornato fino al giorno più triste. L’ipotesi di chi coordina le indagini è che il proprietario della struttura possa aver evitato il check-in ai tre e che ora si mantenga nel silenzio nel timore di qualche capo d’accusa.

La caccia all’alloggio romano di Kaufmann

Come sempre accade nelle indagini, dopo il ritrovamento dei corpi a Villa Pamphili il 7 giugno, la loro identificazione e l’arresto di Francis Kaufmann in Grecia, gli inquirenti procedono con il riavvolgimento del nastro sulla vicenda.

Come riporta Il Tempo, a Villa Pamphili sono ancora in corso i rilievi sui reperti prelevati nello spazio interessato dal rinvenimento dei cadaveri di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. Nel frattempo gli investigatori si muovono su un secondo livello.

Fonte foto: ANSA Gli inquirenti cercano di risalire all’alloggio in cui hanno vissuto Francis Kaufmann, Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda prima del duplice omicidio

I pm Francesco Cascini e Antonio Verdi della Procura della Repubblica di Roma stanno dando la caccia all’appartamento che l’uomo potrebbe aver affittato per soggiornarvi insieme alla donna e la piccola prima che queste ultime venissero uccise.

Il Tempo scrive che secondo la Procura il proprietario dell’alloggio romano potrebbe non aver mai registrato la loro presenza e che ora, considerate le indagini per duplice omicidio, stia mantenendo il silenzio per paura di essere indagato per favoreggiamento.

Si ritorna a Villa Pamphili

Come già riferito, gli inquirenti continuano a cercare tracce a Villa Pamphili, a Roma, dove il 7 giugno sono stati rinvenuti i corpi di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda.

Nello specifico, sono in corso le analisi su alcuni reperti prelevati dalla scena del duplice delitto, compreso il telo nero sotto il quale era stato nascosto il corpo della donna. L’ipotesi è che Andromeda sia stata uccisa il giorno prima del suo ritrovamento, mentre Anastasia – il cui corpo, ricordiamo, si trovava in avanzato stato di decomposizione – possa essere stata strangolata.

Francis Kaufmann indagato per duplice omicidio

Fino al 21 giugno Francis Kaufmann risultava indagato soltanto per l’infanticidio della piccola Andromeda. Secondo un’indiscrezione di Repubblica, invece, il 46enne californiano è ora indagato per duplice omicidio con l’accusa di aver procurato la morte anche alla 28enne russa Anastasia Trofimova.

Non si esclude che i pm italiani possano ascoltare la madre della 28enne, che grazie alla sua testimonianza inviata a Chi l’ha Visto? ha consentito l’identificazione della figlia rimasta troppo a lungo senza nome.