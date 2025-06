Villa Pamphili, l'audio di Francis Kaufmann all'amico di Roma: "Siamo solo io e mia figlia, puoi ospitarci?"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Due giorni prima del ritrovamento dei corpi della donna e della bambina a Villa Pamphili, Francis Kaufmann ha inviato un messaggio vocale a un amico scrittore romano, Federico Carro, chiedendo ospitalità per sé e per la figlia. A quel punto, secondo la ricostruzione investigativa, la compagna era già morta.

Villa Pamphili, Francis Kaufmann e l’audio del 5 giugno

“Federico, in realtà sto proprio cercando te, ovunque tu viva, per dirti se possiamo stare da te solo per una settimana o due, poi probabilmente andremo a Milano”. È questo uno dei passaggi dell’audio inviato da Francis Kaufmann allo scrittore Federico Carro.

“Ho un amico a Milano, ma ora è in Svizzera. Non sarà a casa sua, ma posso stare da te per una settimana o due?” chiede ancora Kaufmann, che in quel momento si presentava ancora come Rexal Ford.

Villa Pamphili, dove sono stati ritrovati i corpi di una donna e di una neonata, per i cui omicidi è stato arrestato Francis Kaufmann

Nel vocale registrato il 5 giugno, Kaufmann aggiunge: “Solo tu, non sto cercando un alloggio a casa tua per due settimane con me e mia figlia. Ma sì, è davvero straziante. Quindi dimmi sì o no, se no va bene lo stesso”.

I racconti a Federico Carro

Intervistato in diretta a Pomeriggio Cinque, lo scrittore Federico Carro ha riferito che quello stesso giorno, il 5 giugno, Kaufmann gli aveva inviato un secondo messaggio, nel quale affermava che la compagna lo aveva lasciato per tornare con l’ex, descritto come economicamente più stabile.

“Mi aveva detto che si era lasciato con sua moglie, e che lei era andata via con il suo ex per questioni economiche” ha spiegato alla conduttrice Alessandra Viero.

“Diceva anche che non voleva più fare la madre, e lui si era tenuto la figlia per sé.” Tutti elementi poi smentiti dai fatti accertati dalle autorità, dato che la donna che si faceva chiamare Stella era già morta.

La frequentazione in aprile

Carro ha anche raccontato di aver incontrato di persona Kaufmann ad aprile: “Eravamo in un bar con la moglie e la figlia. Sembravano una coppia tranquilla. Lei era molto schiva”,

Secondo lo scrittore, la coppia si comportava normalmente, con “la bambina che passava da un braccio all’altro e beveva da un biberon con l’acqua, faceva caldo quel giorno.” Nulla, ha sottolineato, aveva lasciato intuire la possibilità di violenze o tensioni.

L’intervista a Federico Carro, lo scrittore che conosce Kaufmann

Il 10 giugno, cinque giorni dopo l’audio, Kaufmann invia a Carro una mail per proporre di proseguire un progetto cinematografico fantasy: “Si presentava come produttore e regista. Dovevamo completare il mio progetto fantasy, il mio film.” Al momento dell’invio della mail, Kaufmann era già ricercato per l’omicidio.