Villa Pamphili, novità sull'estradizione di Francis Kaufmann: nessun ricorso, presto tornerà a Roma

Francis Kaufmann, arrestato in Grecia per il caso di Villa Pamphili, sarà presto a Roma dopo aver rinunciato al ricorso contro la decisione di procedere con l’estradizione. È accusato dell’omicidio della piccola Andromeda e sospettato per la morte della compagna Anastasia Trofimova. In Italia verrà interrogato e saranno analizzati il suo Dna, cellulari e movimenti bancari.

Estradizione in Italia per Francis Kaufmann

I tempi di legge previsti per ricorrere contro l’estradizione decisa dalla Corte d’Appello di Larissa sono scaduti, e secondo quanto stabilito dagli accordi internazionali, Francis Kaufmann verrà trasferito in Italia, per rispondere alle accuse legate al caso di Villa Pamphili.

Kaufmann raggiungerà Roma entro 15 giorni dall’udienza svoltasi venerdì 27 giugno: a mancare è solo l’intesa operativa tra le forze di polizia greche e quelle italiane per finalizzare il trasferimento.

I due corpi senza vita erano stati ritrovati a Villa Pamphili il 7 giugno

Le accuse per il caso di Villa Pamphili

Una volta giunto nella Capitale, l’uomo comparirà davanti alla procura per rispondere dell’accusa di aver ucciso la piccola Andromeda, che avrebbe tentato di riconoscere come propria figlia, e del sospetto che possa essere coinvolto anche nella morte della compagna, Anastasia Trofimova.

Dopo il suo arrivo, il giudice per le indagini preliminari Flavia Costantini, che ha firmato l’ordinanza restrittiva, disporrà l’interrogatorio di garanzia entro cinque giorni.

Le indagini in programma

Appena Francis Kaufmann sarà trasferito in Italia, il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e il collega Antonio Verdi procederanno con una serie di accertamenti finora rimasti in attesa di essere svolti.

Tra i primi passi ci sarà l’analisi comparativa del Dna dell’uomo e di quello della neonata che aveva tentato di riconoscere come propria presso l’ambasciata statunitense di Malta, dove la bambina era venuta al mondo con un parto domestico seguito da un’ostetrica, senza però essere mai registrata all’anagrafe.

A disposizione degli investigatori ci saranno anche i suoi dispositivi elettronici e uno zaino, pronti per essere sottoposti a perizia al fine di verificare contenuti e dati rilevanti.

Allo stesso tempo, gli inquirenti sono in attesa dell’esito dell’analisi istologica sul corpo della 28enne Anastasia Trofimova, rinvenuta priva di vita a villa Pamphili.

Di particolare interesse sarà anche l’estratto conto delle carte di credito di Kaufmann, che potrà fornire elementi utili alla ricostruzione puntuale dei suoi spostamenti.