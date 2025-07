Villa Pamphili, il padre di Anastasia accusa la polizia: "Passaporto Usa ha avuto peso, non hanno fatto nulla"

Non ha dubbi Anatoly Trofimova, il padre di Anastasia: per sua figlia, trovata morta a Villa Pamphili a Roma, la polizia italiana non avrebbe fatto alcunché per salvarla e per mettere al sicuro la figlia Andromeda. A fare la differenza, secondo Anatoly, sarebbe stato il passaporto Usa in possesso di Francis Kaufmann, una sorta di talismano che lo avrebbe reso immune a qualsiasi intervento delle forze dell’ordine.

Parla il padre di Anastasia Trofimova

Intervistato da Chi l’ha Visto? per la puntata andata in onda mercoledì 9 luglio Anatoly Trofimova, il papà di Anastasia Trofimova, lancia una dura critica nei confronti della polizia italiana.

L’uomo, visibilmente provato dalla vicenda, davanti alle telecamere del format condotto da Federica Sciarelli sostiene che “il passaporto degli Usa ha fatto peso”, riferendosi al trattamento riservato dagli agenti a Francis Kaufmann in tutte le occasioni in cui lo hanno raggiunto su segnalazione dei passanti.

ANSA Villa Pamphili, l’area in cui il 7 giugno sono stati rinvenuti i corpi di Anastasia Trofimova e sua figlia Andromeda. Il padre della donna accusa la polizia: “Non hanno fatto nulla”

“Le persone comuni hanno fatto tutto quello che potevano mentre i poliziotti no“, conclude Anatoly Trofimova, con gli occhi ancora segnati dal dolore per la tragica morte della figlia e della nipotina.

Nei giorni scorsi i genitori di Anastasia sono sbarcati a Roma per visitare i luoghi in cui Anastasia e Francis Kaufmann sono stati avvistati dai passanti che avevano notato, soprattutto, i comportamenti sospetti del sedicente regista statunitense.

Francis Kaufmann aveva sottratto la sim alla donna

“Le ho chiesto perché non si era fatta sentire”, racconta Anatoly Trofimova. “Lei mi ha detto che lui le aveva tolto la sim“, dichiara alle telecamere. A quel punto il padre avrebbe chiesto alla figlia per quale motivo avesse permesso a Kaufmann di privarla della sua scheda.

“Lei mi ha detto: ‘Lui non me l’ha chiesto, l’ha fatto e basta‘”, aggiunge, poi continua: “Lui le ha tolto i documenti per renderla dipendente da lui“.

Il dolore e la rabbia dopo la tragedia di Villa Pamphili

Oggi i genitori di Anastasia Trofimova, nonché nonni della piccola Andromeda, non si danno pace. Insieme a un inviato di Chi l’ha Visto? e una interprete dal russo sono tornati in quel luogo di morte, a Villa Pamphili, per portare un peluche e onorare la memoria delle anime sottratte troppo presto alla vita.

“C’è un detto russo che dice: ‘Lì dove sei nato, passaci tutta la vita’. Io sono così, ma lei voleva andare in Europa”, racconta Anatoly che, certamente, non immaginava che la giovane figlia proprio in Europa avrebbe incontrato la morte.

E quel giorno, il papà di Anastasia, lo ricorda bene: “Ero scioccato. ‘Non è possibile’, mi ripetevo che non stava succedendo a me. Non avevo neanche il passaporto, non sono mai uscito dalla Russia in vita mia“.