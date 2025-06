Villa Pamphili, parla la madre di Francis Kaufmann: "Gli mandavo dei soldi, 'Stella' non era il suo tipo"

L’Fbi ha interrogato Charlene Kaufmann, la madre di Francis Kaufmann indagato per il duplice omicidio di Villa Pamphili. Dal racconto della donna emerge che i contatti con il figlio non sarebbero mai stati costanti, tuttavia Charlene sarebbe in grado di dire che Anastasia Trofimova non fosse “il suo genere di donna” in quanto Francis “frequentava solo modelle e attrici“. La donna è a conoscenza delle aspirazioni del figlio nel mondo del cinema, per questo spesso gli avrebbe dato supporto inviandogli denaro.

Parla la madre di Francis Kaufmann

Charlene Kaufmann, come anticipato, è la madre di Francis Kaufmann. La donna è stata ascoltata martedì 17 giugno dall’Fbi. Lo riporta Repubblica.

Agli agenti federali Charlene ha raccontato di non aver mai incontrato Anastasia Trofimova – che lei conosce come “Stella” – né la piccola Andromeda. Non ha certezze, inoltre, sul fatto che il figlio e la 28enne russa fossero sposati, “ma speravo che fossero felici insieme”, ha detto.

Fonte foto: ANSA Giallo di Villa Pamphili, l’Fbi ha ascoltato la madre di Francis Kaufmann: “‘Stella’ non era il suo tipo, lui usciva con modelle e attrici”

Cosa sapeva delle attività del figlio? Charlene Kaufmann ha detto che sapeva che “lavorava nel mondo del cinema e io spesso gli mandavo dei soldi“. Negli ultimi tempi – due mesi, per la precisione – Francis Kaufmann “si era trasferito da Malta a Roma per portare avanti un progetto”.

Successivamente “sarebbe dovuto andare in Grecia sempre per un film”. E proprio nella penisola ellenica, a Skiathos, è finita la fuga di Kaufmann.

Anastasia Trofimova “non era il suo tipo”

Sempre Charlene Kaufmann racconta che Francis “viveva a Malta da un po’” e proprio durante il suo soggiorno “aveva conosciuto una ragazza russa di nome Stella”. La madre del 46enne riferisce che Anastasia “non era il suo genere di donna” in quanto il figlio “frequentava solo modelle e attrici”.

“So che dalla loro relazione, nell’ottobre del 2024, è nata una bambina di nome Andromeda”, conclude Charlene, che sottolinea che i contatti con il figlio sarebbero stati sempre sporadici, specialmente da quando l’uomo ha lasciato gli Stati Uniti per raggiungere il Vecchio Continente.

Il giallo di Villa Pamphili

Il 7 giugno alcuni passanti hanno rinvenuto il corpicino di Andromeda e, alcune ore dopo, il cadavere di Anastasia Trofimova, 28 anni, in due punti distinti del parco romano di Villa Pamphili. Per la loro identificazione è stato necessario l’intervento della madre della ragazza nel corso di una puntata di Chi l’ha Visto?.

Nonostante l’arresto di Francis Kaufmann nell’isola di Skiathos, in Grecia, tanti sono i punti ancora da chiarire per gli inquirenti. In primo luogo Kaufmann potrebbe essere estradato in Italia, come ha richiesto la Procura della Repubblica di Roma. Secondo le indagini la piccola Andromeda sarebbe stata picchiata e soffocata circa 24 ore prima del suo ritrovamento, mentre la madre Anastasia potrebbe essere stata uccisa circa un settimana prima.

Il suo cadavere, infatti, è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione. Secondo le ultime notizie sulla carotide della 28enne sarebbero stati riscontrati lievi segni di pressione che suggeriscono un avvenuto strangolamento. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le dinamiche del duplice omicidio attribuito al 46enne californiano, più volte segnalato alle autorità italiane tra la fine di maggio e la prima settimana di giugno per comportamenti molesti e pericolosi, anche nei confronti di Anastasia e Andromeda.