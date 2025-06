Villa Pamphili, verso lo scontro diplomatico per Kaufmann: la Russia reclama il killer di Anastasia, il motivo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’estradizione di Francis Kaufmann, l’uomo sospettato di essere il responsabile degli omicidi di Villa Pamphili, potrebbe essere più complessa del previsto. Oltre all’Italia, infatti, potrebbero chiedere di processare l’uomo anche gli Stati Uniti e soprattutto la Russia, Paese da cui veniva una delle due vittime, la compagna di Kaufmann Anastasia Trofimova.

L’estradizione di Francis Kaufmann

I giudici della corte d’appello della città di Larissa, in Grecia, devono decidere sull’estradizione di Francis Kaufmann, conosciuto anche come Rexal Ford, richiesta dall’Italia.

La magistratura del nostro Paese ritiene l’uomo l’unico sospettato per gli omicidi di Villa Pamphili, a Roma, che hanno per vittime la compagna di Kaufmann, Anastasia Trofimova e la figlia neonata, Andromeda.

L’uomo però è stato fermato dalla polizia in Grecia e, per questa ragione, devono essere le autorità del Paese a decidere se è opportuno che venga processato in Italia. Ci sono infatti almeno altri due Stati che potrebbero chiedere l’estradizione di Kaufmann.

Perché la Russia è interessata all’omicidio di Villa Pamphili

Il primo di questi due Paesi è la Russia. Anastasia Trofimova era infatti di nazionalità russa e, di conseguenza, le autorità di Mosca potrebbero voler processare il 46enne statunitense.

L’ambasciata russa avrebbe già chiesto alla magistratura italiana di visionare gli atti del processo, una domanda che potrebbe preludere a un interessamento attivo delle autorità del Paese nel caso.

ANSA Il procuratore di Roma Francesco Lo Voi in una conferenza stampa in Procura sul caso di Villa Pamphili

Una collaborazione che, però, potrebbe risultare molto complicata, visto l’isolamento diplomatico cui Mosca è sottoposta da quando l’esercito russo ha invaso l’Ucraina nel 2022.

Anche gli Stati Uniti potrebbero chiedere del caso

L’ultimo Paese a poter chiedere, potenzialmente, l’estradizione di Kaufmann sono gli Stati Uniti. Non solo perché l’uomo è statunitense, ma perché, di conseguenza, potrebbe esserlo anche la figlia di Anastasia Trofimova, Andromeda.

Questa possibile richiesta è però ostacolata dal fatto che la magistratura italiana dovrà eseguire i test del dna necessari per verificare che la bambina sia effettivamente figlia di Kaufmann.

Nel caso in cui questa ipotesi fosse confermata però, anche gli Usa si aggiungerebbero alla lista di Paesi interessati al caso.