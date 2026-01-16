Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattato un deferimento all’Autorità Giudiziaria e un sequestro di prodotti ittici a Villa San Giovanni (Reggio Calabria), dove un uomo è stato sorpreso a vendere pesce senza refrigerazione, esponendo i consumatori a gravi rischi per la salute.

Controlli mirati alla sicurezza alimentare

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato a garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori. I militari della Stazione di Villa San Giovanni hanno individuato un uomo del posto che, in pieno centro cittadino, stava commercializzando al dettaglio prodotti ittici in condizioni non conformi alle normative vigenti.

Pesce venduto senza refrigerazione sotto il sole

L’uomo, secondo quanto accertato dai Carabinieri, aveva sistemato il pesce nel vano bagagli di un’auto privata, priva di ghiaccio o di qualsiasi sistema di conservazione. I prodotti ittici erano esposti direttamente ai raggi solari, senza alcuna protezione, e la vendita avveniva su una pubblica via, con l’ausilio di una bilancia e materiale per il confezionamento, pronto a servire i passanti.

Intervento dell’ASP e rischio per la salute pubblica

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, sul posto è intervenuto anche il personale veterinario dell’A.S.P. di Reggio Calabria. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che il pesce era totalmente inidoneo al consumo umano. La mancata osservanza della catena del freddo ha comportato, secondo i veterinari, un serio rischio per la salute pubblica.

Sequestro e distruzione del pesce

L’intero quantitativo di pesce è stato sequestrato e immediatamente distrutto, per evitare che potesse essere immesso sul mercato e consumato dalla popolazione. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine e dei veterinari ha così impedito che la merce, potenzialmente pericolosa, potesse rappresentare un rischio concreto per i cittadini.

Deferimento per violazione delle norme sulla conservazione degli alimenti

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione della normativa in materia di detenzione e vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione. Si tratta di un reato che prevede sanzioni severe, proprio per la potenziale pericolosità per la salute pubblica.

