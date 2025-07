Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 600mila euro il valore dei beni immobili confiscati dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’operazione contro il riciclaggio e l’usura riconducibili a un’associazione mafiosa. Il provvedimento, eseguito nei giorni scorsi, è stato disposto dal Tribunale di Potenza – Sezione misure di prevenzione, e ha riguardato numerose proprietà nel vulture-melfese, acquisite attraverso attività illecite.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Anticrimine ha portato a termine una complessa attività investigativa durata tre anni, che ha permesso di ricostruire i movimenti finanziari sospetti legati a una figura ormai deceduta, ritenuta al vertice di un’associazione criminale di stampo mafioso attiva nella zona di Palazzo San Gervasio (PZ). Gli accertamenti hanno evidenziato una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio immobiliare intestato all’indagato e ai suoi eredi.

I beni confiscati e la loro provenienza

L’operazione ha portato alla confisca di un terreno agricolo, un terreno edificabile, 6 appartamenti e una villetta a due piani, tutti situati nell’area del vulture-melfese. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, questi beni erano stati acquistati grazie al reimpiego di ingenti flussi finanziari provenienti da attività illecite come usura e riciclaggio. Parte del patrimonio era stato inoltre investito in quote societarie di imprese e veicoli, intestati successivamente agli eredi della persona colpita dal provvedimento.

L’attività della Divisione Anticrimine

Nel corso delle indagini, la Divisione Anticrimine ha monitorato con attenzione i movimenti di denaro, sia sul territorio nazionale che all’estero, riuscendo a ricostruire la rete di intestazioni fittizie e il sistema di occultamento dei beni. L’operazione ha visto l’impiego di oltre 15 unità specializzate, che hanno lavorato in stretta collaborazione con l’Autorità Giudiziaria per eseguire le misure patrimoniali disposte dal Tribunale di Potenza.

Il ruolo dell’associazione mafiosa

Le indagini hanno permesso di accertare che l’associazione criminale, con caratteristiche mafiose, aveva operato per anni nella zona di Palazzo San Gervasio, accumulando un ingente patrimonio attraverso reati di usura e riciclaggio. I proventi delle attività illecite venivano reinvestiti in immobili e attività economiche, con l’obiettivo di mascherare la reale provenienza dei fondi e garantire la continuità del controllo criminale sul territorio.

La sproporzione tra redditi e patrimonio

Un elemento chiave dell’indagine è stato rappresentato dalla marcata sproporzione tra i redditi dichiarati dall’indagato e il valore del patrimonio immobiliare a lui riconducibile. Gli accertamenti sui flussi finanziari hanno consentito di individuare le modalità con cui il denaro di provenienza illecita veniva riciclato e reinvestito, sia in Italia che all’estero, attraverso una fitta rete di prestanome e società di comodo.

L’esecuzione della misura patrimoniale

Nei giorni scorsi, gli agenti della Divisione Anticrimine hanno dato esecuzione al provvedimento di confisca, procedendo al sequestro dei beni individuati. L’attività, delegata dall’Autorità Giudiziaria, ha rappresentato l’epilogo di un lungo lavoro investigativo che ha visto coinvolte oltre 15 unità specializzate. La confisca ha riguardato non solo immobili, ma anche quote societarie e veicoli, tutti riconducibili agli eredi della persona deceduta, ritenuta il principale artefice delle attività illecite.

Il valore della confisca e l’impatto sul territorio

Il valore complessivo dei beni confiscati ammonta a circa 600mila euro, una cifra significativa che testimonia la portata delle attività criminali e la capacità dell’associazione mafiosa di accumulare ricchezze attraverso reati come usura e riciclaggio. L’operazione rappresenta un duro colpo per la criminalità organizzata attiva nel vulture-melfese e un segnale importante per la tutela della legalità sul territorio.

Le reazioni delle istituzioni

Le autorità hanno sottolineato l’importanza dell’operazione, evidenziando come la confisca dei beni rappresenti uno strumento fondamentale nella lotta contro le associazioni mafiose e il riciclaggio di denaro. Il sequestro di patrimoni illeciti consente infatti di colpire direttamente le risorse economiche delle organizzazioni criminali, privandole dei mezzi necessari per proseguire le proprie attività illegali.

Il ruolo della collaborazione tra forze dell’ordine e magistratura

L’operazione è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra la Divisione Anticrimine della Polizia di Stato e l’Autorità Giudiziaria, che ha delegato le attività necessarie all’esecuzione della misura patrimoniale. Il coordinamento tra investigatori e magistrati ha permesso di ricostruire in modo dettagliato la provenienza dei beni e di individuare le responsabilità degli eredi nella gestione del patrimonio illecito.

Il futuro dei beni confiscati

I beni sequestrati potranno ora essere destinati a finalità sociali o istituzionali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di confisca dei patrimoni mafiosi. L’obiettivo è quello di restituire alla collettività le risorse sottratte alla criminalità organizzata, favorendo la rinascita economica e sociale delle aree colpite dalla presenza mafiosa.

Conclusioni

La confisca dei beni per 600mila euro eseguita dalla Polizia di Stato nel vulture-melfese rappresenta un importante successo nella lotta contro la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro. L’operazione, frutto di tre anni di indagini, ha permesso di smantellare una rete di intestazioni fittizie e di colpire duramente le risorse economiche di un’associazione mafiosa attiva nella zona di Potenza.

IPA