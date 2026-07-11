Vince 15 milioni alla lotteria, ma scopre troppo tardi che il biglietto fortunato è finito nella spazzatura

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Quella che avrebbe dovuto essere la vincita di una vita rischia di trasformarsi in una beffa da 15 milioni di sterline. È la storia di Kath Main, 46enne del Galles madre di due figli, la quale sostiene di aver vinto il jackpot della lotteria con i numeri che giocava da oltre vent’anni. Il problema è che il biglietto fortunato sarebbe finito nella spazzatura dopo essere stato erroneamente ritenuto non vincente durante una verifica in negozio. Ora il caso è nelle mani di Allwyn, la società che gestisce la National Lottery nel Regno Unito, chiamata a stabilire se le prove raccolte dalla donna siano sufficienti per riconoscerle comunque il premio.

Un biglietto da 15 milioni finito nella spazzatura

Secondo il racconto di Kath Main, diffuso dal tabloid The Sun, tutto sarebbe iniziato con un normale controllo del tagliando acquistato per partecipare all’estrazione.

A verificare il biglietto sarebbe stata la madre della donna, che si era recata in un punto vendita Londis ad Abercynon, nel Galles sud-orientale. L’esito del controllo avrebbe indicato che il documento non era vincente e, convinta che non avesse alcun valore, lo ha gettato tra i rifiuti.

ANSA

Solo in un secondo momento Kath avrebbe scoperto che proprio quel biglietto poteva corrispondere alla combinazione vincente del premio principale da 15 milioni di sterline.

Quando ha provato a recuperarlo era ormai troppo tardi: i contenitori della spazzatura erano già stati svuotati e del tagliando non c’era più alcuna traccia.

I numeri giocati per 20 anni e la scoperta della vincita

La vicenda assume contorni ancora più singolari, dato che la 46enne gallese giocava in maniera metodica sempre la medesima combinazione di numeri.

Da circa vent’anni, infatti, giocava cifre legate alla propria famiglia: la sua data di nascita, quella del marito Marcus, il giorno in cui avevano iniziato a tentare la fortuna e altri due numeri scelti per completare la sequenza.

Una routine che si ripeteva senza mai un’interruzione e che, secondo il racconto della donna, questa volta avrebbe finalmente premiato la sua costanza.

Come accennato, la scoperta della possibile vincita è arrivata però soltanto dopo che il biglietto era già stato buttato, trasformando l’entusiasmo iniziale in una corsa contro il tempo.

Le prove presentate ad Allwyn per dimostrare la vincita

Pur non avendo più con sé il tagliando originale, Kath Main non ha rinunciato a tentare di ottenere il premio.

La donna ha contattato la società Allwyn spiegando l’accaduto e presentando una serie di elementi che, a suo giudizio, dimostrerebbero in maniera incontestabile l’acquisto e la validazione del biglietto vincente.

Tra la documentazione consegnata figurano la prova dell’acquisto e alcune immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza di un salone di parrucchiere vicino al negozio in cui ha giocato i numeri.

Secondo quanto riferito, i filmati mostrerebbero la donna entrare nel punto vendita proprio per acquistare e controllare il biglietto della lotteria. La società dovrà ora valutare se questi elementi siano sufficienti per erogare il premio in denaro.

Si può incassare una vincita senza il biglietto?

Il caso di Kath Main ha riacceso l’attenzione su una domanda che i giocatori si pongono da sempre: è possibile riscuotere una vincita se non si ha più il biglietto fisico? Nel caso della National Lottery della Gran Bretagna la risposta non è necessariamente negativa.

Il regolamento prevede infatti una procedura specifica per i casi in cui un tagliando venga smarrito, rubato o distrutto. Chi ritiene di essere il legittimo vincitore può presentare una richiesta formale e fornire tutte le prove disponibili.

Spetta poi all’operatore effettuare gli accertamenti necessari per verificare la fondatezza della domanda prima di autorizzare l’eventuale pagamento del premio. Ed è proprio questa la procedura che Allwyn sta seguendo nel caso della 46enne gallese.

Quando arriverà la decisione sulla vincita

Secondo quanto comunicato dall’operatore della lotteria nazionale, il procedimento di verifica richiede fino a 30 giorni.

Durante questo periodo vengono esaminati tutti gli elementi messi a disposizione dal richiedente, insieme ai dati informatici relativi all’estrazione e alla vendita del biglietto.

Kath Main ha raccontato di vivere con grande apprensione questa attesa, spiegando di sentirsi male al pensiero che una semplice fatalità possa costarle il premio che sogna da anni e che le cambierebbe la vita.