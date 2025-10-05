Vince 500mila euro con 3 Gratta e Vinci a Pradamano vicino Udine e sviene: ora nessuno sa dov'è né come sta

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ha acquistato tre Gratta e Vinci da 5 euro e quando ha scoperto di averne vinto 500mila, si è sentito male. È successo nei giorni scorsi in una ricevitoria di Pradamano, in provincia di Udine, ma la notizia si è diffusa solo il 5 ottobre, come riporta il Messaggero Veneto. Protagonista della vicenda è un giovane campano arrivato da poche settimane in Friuli per lavorare. Dopo la vittoria, il colpo di fortuna gli ha tolto letteralmente il respiro: ha perso i sensi ed è stato soccorso dai presenti, per poi sparire nel nulla.

Vince 500mila euro con 3 Gratta e Vinci

Il ragazzo, raccontano i titolari, frequentava spesso il locale Velox Pizza, vicino al multisala della zona.

Ogni sera, dopo il turno di lavoro, si concedeva qualche minuto di relax insieme ai colleghi.

La vincita è avvenuta a Pradamano, in provincia di Udine

Giovedì 2 ottobre, per la prima volta, su suggerimento di un amico, ha deciso di tentare la fortuna acquistando tre biglietti “Numerissimi”.

Si è seduto ai tavolini all’aperto e ha iniziato a grattare, ignaro che stava per vivere un momento capace di cambiare per sempre la sua vita.

Cosa è successo a Pradamano vicino Udine

Pochi minuti dopo è rientrato nel locale, con il biglietto in mano e lo sguardo incredulo.

“Voleva essere certo di aver capito bene – ha raccontato Arian Toska, titolare del locale insieme alla moglie Mirela Mance -. Abbiamo controllato e gli abbiamo confermato che era tutto vero: aveva vinto 500mila euro”.

La reazione del giovane è stata immediata ma travolgente. “Ci ha detto che si stava sentendo male – continua Toska -. Ha chiesto un bicchiere d’acqua, poi si è accasciato a terra e ha perso i sensi. L’abbiamo soccorso subito e fortunatamente si è ripreso nel giro di pochi minuti. Poco dopo è arrivato un suo familiare che lo ha accompagnato a casa”.

Il racconto dei titolari della ricevitoria

Da quel momento, però, nessuno l’ha più visto. “Non è più tornato, da quello che sappiamo sarebbe rientrato in Campania – spiegano i titolari -. La sua vincita ha sorpreso tutti: era un ragazzo gentile, veniva ogni sera dopo il lavoro, nessuno poteva immaginare un epilogo simile”.

Nel locale in provincia di Udine la notizia si è diffusa rapidamente, trasformando il bancone e i tavolini in una sorta di portafortuna.

Qualcuno, scherzando, ha provato a comprare un biglietto sedendosi allo stesso tavolo del vincitore.

“Abbiamo festeggiato anche noi – raccontano Toska e Mance -. È stato bello assistere a un momento così unico. Speriamo che quel ragazzo stia bene e che possa godersi la sua fortuna”.