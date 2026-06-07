Vince il concorso per la Polizia locale a Voghera ma non viene assunta: il Comune cerca persone altrove

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una candidata prima in graduatoria per il ruolo di vigile a Voghera è rimasta esclusa dall’assunzione a causa della decisione del Comune di ricorrere alle procedure di mobilità per l’anno 2026. Nonostante il superamento del concorso indetto nel 2024, la posizione della giovane è passata in secondo. La sindaca difende la legittimità dell’atto, ma insorgono i sindacati Cgil e Uil.

Voghera, blocco delle assunzioni dopo il concorso da vigile

Una candidata di origine araba, cresciuta in Italia e fluente nei dialetti marocchino e tunisino, si trova bloccata in cima all’elenco degli idonei per entrare in servizio nella Polizia locale di Voghera, in provincia di Pavia, in Lombardia.

La ragazza, indicata da La Provincia Pavese con il nome di fantasia Fatima, ha superato il corso-concorso indetto nel 2024 dal comando di corso Rosselli, posizionandosi al primo posto fin dal mese di dicembre del 2025. Ad aprile del 2026, tuttavia, l’amministrazione comunale ha scelto di non attingere a tale elenco e di avviare una procedura di mobilità volontaria per coprire i posti vacanti in organico.

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La graduatoria concorsuale rimarrà valida soltanto fino al prossimo novembre, costringendo i candidati idonei a ripetere interamente le prove selettive qualora l’ente decidesse di bandire un nuovo bando.

Le ragioni dell’amministrazione

L’amministrazione ha motivato la scelta spiegando di preferire agenti già formati per evitare il periodo di addestramento obbligatorio dei neoassunti.

La sindaca Paola Garlaschelli ha difeso l’operato della giunta: “Una modalità adottata nel pieno rispetto della normativa vigente e respingo con nettezza qualsiasi lettura discriminatoria perché Voghera è una città aperta e rispettosa della legge e delle persone”.

“Il ricorso alla mobilità comunque non lede alcun diritto – ha aggiunto la prima cittadina – e, come confermato da consolidata giurisprudenza, i soggetti idonei collocati in graduatorie concorsuali di merito in corso di validità non vantano un diritto soggettivo all’assunzione, bensì una mera aspettativa di diritto che non vincola l’azione amministrativa”.

La protesta dei sindacati

La spiegazione tecnica non ha placato le sigle sindacali, che denunciano una precisa scelta politica. Stefania De Biase della Cgil ha sottolineato l’utilità della figura per la mediazione culturale, affermando che il Comune ha denotato “una mancanza di volontà politica”.

Giovanni Latiano della Uil Fp ha precisato che la norma sui trasferimenti non vietava affatto di attingere dall’elenco esistente.

Profonda l’amarezza espressa dalla stessa Fatima: “Sono molto amareggiata perché ci tengo a questo lavoro, mi sono impegnata tantissimo per passare il concorso. Adesso che ho i documenti e tutti i requisiti, che ho passato l’esame e sono a un passo dal realizzare il mio sogno, me lo vedo scivolare tra le dita”.