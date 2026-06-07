Vince mezzo milione al Gratta e Vinci ma non può incassarlo perché clandestino, il tribunale lo regolarizza

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un incubo si è trasformato in una favola: un clandestino ha vinto 500mila euro al Gratta e Vinci ma non può incassarli perché senza documenti, il tribunale interviene e lo regolarizza. Un 36enne nigeriano ha rischiato di perdere la maxi cifra vinta, ora invece proprio quella somma gli ha fatto trovare anche un lavoro.

La vincita che non poteva incassare

Il 36enne Imagbe Ehizomwengie, originario della Nigeria, era irregolare in Italia perché senza documenti e in attesa di ricevere un permesso di soggiorno.

A Pesaro faceva l’ambulante e l’elemosina nei pressi di un supermercato di Pesaro. Come racconta Il Resto del Carlino, a novembre 2025 l’uomo ha comprato un Gratta e Vinci risultato vincente della somma di 500 mila euro.

La beffa è stata la scoperta di non poterlo incassare perché non poteva aprire un conto corrente per incassare la vincita, non avendo i documenti.

La truffa del connazionale

Per aggirare gli ostacoli burocratici, il 36enne avrebbe chiesto aiuto a un connazionale che ha incassato la somma.

Il problema è che l’amico avrebbe iniziato a considerare i soldi riscossi come suoi.

La tensione tra i due sarebbe poi stata dissolta grazie a un accordo interno alla comunità nigeriana: la metà della vincita, 250mila euro, è stata trasferita sul conto di un cugino di Imagbe, che ha usato il denaro per acquistare un negozio a Falconara Marittima, in provincia di Ancona.

La decisione dei giudici e il permesso di soggiorno

Dall’arrivo in Italia, Imagbe ha più volte fatto richiesta per il permesso di soggiorno, ma la sua domanda è sempre stata respinta dalla questura.

Con una sentenza, invece, il tribunale di Ancona ha ribaltato la decisione, ordinando il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

A far prendere questa decisione ai giudici sarebbero stati anche l’ottima conoscenza della lingua, il percorso di integrazione di Imagbe e la totale assenza di precedenti penali.

Con il permesso di soggiorno, ora Imagbe può tornare in possesso del suo tesoretto oltre che poter lavorare nel nuovo negozio di famiglia, acquistato dal cugino proprio grazie alla fortuna e alla perseveranza del 36enne.

Chi è Imagbe Ehizomwengie

Imagbe Ehizomwengie è arrivato in Italia, dopo essere fuggito dalla Nigeria per sottrarsi all’obbligo familiare di entrare nella setta segreta guidata dal padre.

Sempre il Resto del Carlino riporta che il giovane ha attraversato il deserto ed è stato sequestrato in Libia, prima di riuscire a raggiungere la costa italiana su un barcone.

Per quasi dieci anni ha vissuto senza documenti in attesa che la sua posizione di regolarizzasse e per mantenersi ha fatto l’ambulante e l’elemosina.

Proprio con i soldi racimolati un giorno, cinque euro, ha deciso di tentare la fortuna e, quando si è accorto di aver vinto 500mila euro ha pianto credendo che tutti i suoi problemi fossero risolti. Poi c’è stato il problema dei documenti ma finalmente Imagbe può festeggiare due volte: per la vincita e per aver ottenuto il permesso di soggiorno.