Vince quasi 1 milione alle slot di San Marino, riceve 250 mila euro e fa causa: "Rischio d'ipotecare casa"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una presunta vincita da quasi un milione di euro si è trasformata in una diatriba legale per un cittadino italiano di 44 anni, originario di Mantova. L’uomo sostiene di aver vinto complessivamente 958 mila euro giocando alle slot MultiKeno della sala Giochi del Titano, nella Repubblica di San Marino, ma di averne ricevuti soltanto 250 mila euro. Giochi del Titano ha contestato la ricostruzione del giocatore e la modalità delle giocate. A causa delle spese legali, il 44enne ha dichiarato: “Se veramente va a finire in questo modo, mi tocca ipotecare la casa. Perché altrimenti non so come fare a pagarli”.

La presunta vincita a San Marino

Come ricostruito in un’inchiesta esclusiva di Today, la vicenda risale al 6 agosto 2018 e avrebbe portato a una causa contro la società che gestisce la sala da gioco di Rovereta.

Il tribunale sammarinese avrebbe dato ragione all’azienda in primo grado, ritenendo irregolari le modalità della giocata.

Il 44enne avrebbe presentato ricorso contro la decisione e attenderebbe la sentenza di secondo grado.

Nel frattempo, teme le conseguenze economiche delle spese legali.

“Se veramente va a finire in questo modo, mi tocca ipotecare la casa. Perché altrimenti non so come fare a pagarli”, le parole dell’uomo a Today.it.

Le modalità della vincita

Secondo quanto ricostruito nell’atto di citazione, il 6 agosto 2018 l’uomo, all’epoca 36enne, si sarebbe recato alla sala Giochi del Titano insieme a quattro amici.

Il cittadino italiano avrebbe indicato agli amici i numeri da selezionare, con una puntata di 25 euro per ciascuna giocata, corrispondente all’importo massimo consentito.

Pochi istanti dopo, quattro apparecchi avrebbero segnalato altrettante vincite: tre da 250mila euro e una da 208mila euro, per un totale di 958mila euro.

L’ultima combinazione sarebbe stata però differente da quella indicata inizialmente dal giocatore.

Con il consenso degli amici, il 36enne si sarebbe presentato al personale della sala come unico destinatario dell’intera somma.

La società avrebbe però richiesto ulteriori verifiche prima di procedere al pagamento.

Il 20 settembre 2018 l’uomo è stato convocato a San Marino, ma ha ricevuto soltanto 250mila euro.

Dopo aver richiesto il versamento della restante somma, il 5 agosto 2020 ha avviato un’azione giudiziaria contro Giochi del Titano.

Perché la società ha rifiutato di pagare gli altri 708mila euro

Giochi del Titano avrebbe contestato la ricostruzione del giocatore, richiamando le relazioni dei propri dipendenti e le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza.

Secondo la società, l’uomo avrebbe consegnato personalmente il denaro agli amici all’interno della sala, poco prima delle puntate.

La normativa applicabile vieterebbe alcune modalità di gioco attraverso altre persone e il trasferimento di denaro tra frequentatori della struttura.

Anche l’Ente di Stato dei Giochi, l’autorità che vigila sul settore nella Repubblica di San Marino, avrebbe rilevato irregolarità nelle vincite ottenute dagli altri tre terminali.

Il regolamento generale delle sale da gioco stabilisce, all’articolo 3.3, che “è vietato reclamare vincite non proprie”.

L’articolo 3.6 vieta invece “qualsiasi scambio o prestito di denaro, ticket o gettoni, fra giocatori o frequentatori, all’interno delle sale da gioco”.

Il giocatore contesta questa interpretazione. “Io non ho prestato niente ai miei amici, non è che mi hanno dovuto dare indietro qualcosa, giocavano con i miei soldi”, ha dichiarato a Today.it.

La sentenza del tribunale

Il procedimento di primo grado si è concluso il 16 settembre 2024 con una sentenza favorevole a Giochi del Titano.

Nella decisione si legge che “è ovvio che il gioco per interposte persone, a maggior ragione se posto in essere in maniera simultanea, violi le regole del gioco e alteri in maniera esponenziale gli indici di rischio economico”.

Il magistrato ha ritenuto che utilizzare la stessa combinazione su più apparecchi possa modificare le condizioni previste per la partecipazione al gioco.

Il 44enne aveva richiamato un precedente del maggio 2013, quando una vincita superiore a 800mila euro sarebbe stata riconosciuta a una persona che aveva giocato attraverso due terminali.

La società ha però evidenziato che il regolamento era stato modificato il 1° marzo 2015, introducendo ulteriori limitazioni sulle puntate del Keno.

Le parole del giocatore

Dopo la sentenza sfavorevole, il cittadino italiano ha impugnato il verdetto, chiedendo una nuova valutazione della vicenda.

In secondo grado intende presentare anche la testimonianza di due persone che, secondo la sua ricostruzione, avrebbero ottenuto una vincita nello stesso anno utilizzando modalità simili.

“Porteremo la testimonianza di un padre e di un figlio che hanno vinto nel mio stesso anno con le stesse modalità, seppure erano in due”, ha spiegato.

Nel frattempo, la decisione di primo grado lo ha condannato al pagamento delle spese legali, il cui importo dovrà essere determinato in un procedimento separato.

L’uomo ha espresso preoccupazione per le possibili conseguenze economiche: “Se veramente va a finire in questo modo, mi tocca ipotecare la casa. Perché altrimenti non so come fare a pagarli”, ha dichiarato a Today.