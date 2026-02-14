Vince Vivenzio, l’intervista all’attore: “Ho imparato a non scappare dal dolore”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono momenti in cui ci si ferma, non per scelta, ma perché qualcosa dentro si rompe, o cambia, o semplicemente smette di funzionare come prima. In quei momenti non c’è più il personaggio, non c’è più la performance. Resta solo la persona. Ed è lì che nasce il racconto più vero. Quella con Vince Vivenzio, apprezzato in Campo di battaglia di Gianni Amelio, in esclusiva per Virgilio Notizie non è un’intervista: è una resa davanti allo specchio. È il dialogo profondo con un uomo che ha scelto di non vivere di facciata, in un mestiere dove l’apparenza può essere tutto. Un attore che ha preferito studiare invece di esporsi, ascoltare invece di mostrarsi, rimanere integro invece di cedere a compromessi che promettono molto e lasciano vuoti. In queste risposte non ci sono frasi levigate da ufficio stampa, ma riflessioni crude, lucide, commoventi. Sul mestiere, certo, ma anche sull’amore, sulla fragilità, sull’identità maschile oggi, sul bisogno di essere riconosciuti per quello che si è, non per quello che si rappresenta. Vince Vivenzio parla di dolore, di scrittura, di paura, di rabbia. Della voglia di essere padre, di sentirsi sbagliato davanti agli amici con figli. Racconta di chi lo ha illuso, di chi ha promesso senza dare, e di quanto coraggio ci voglia per restare puliti. E poi c’è l’infanzia, Napoli, la Circumvesuviana, il primo provino spedito a mano. C’è la poesia come salvezza, il dialetto come verità, la voce di suo padre ritrovata in un quaderno, e quella domanda che ritorna sempre: “Chi sei davvero, quando nessuno ti guarda?”. Il risultato è una conversazione che resta. Che scava. Che accompagna anche chi legge a guardarsi un po’ più a fondo. E forse, alla fine, a volersi anche un po’ più bene.

A che punto è del suo percorso?

“È una domanda molto interessante, lo dico sinceramente. Però, quando viene rivolta a un attore o a chi fa questo mestiere, non credo ci sia una risposta univoca. Guardando al passato, a dove ho iniziato e a dove sono oggi, mi verrebbe da dire: ‘Complimenti, hai fatto un buon lavoro, stai andando nella direzione giusta’. Ma, se penso al presente, a come mi sento ora, alla preparazione che ho raggiunto e a quello che vorrei ancora realizzare, mi sembra di essere in ritardo. Eppure, parlando con colleghi o con persone del settore, spesso mi dicono: ‘Hai già fatto lavori importanti’. Ed è vero: quest’anno, ad esempio, ho girato un film per la televisione, Un futuro aprile, in onda a maggio su Rai 1. E ho preparato anche uno spettacolo teatrale che ho scritto io, con la regia di Pino Strabioli e le coreografie di Serena Tambasco. Quindi sì, ho fatto dei passi avanti, ma in modo diverso rispetto al passato. Forse perché sono maturato come persona. E quando si cresce sul piano personale, inevitabilmente si evolve anche come attori. Direi che questo è il mio momento, ma non in senso strettamente professionale. È il mio momento personale: quello in cui sento di essere esattamente dove devo essere, indipendentemente dai risultati esterni”.

Punto di partenza: da dove è partito?

“Quando parlo del punto di partenza, intendo proprio il luogo, la città. Perché questo, per chi sogna di fare l’attore, ha un peso enorme. Me ne rendo conto oggi, mentre cerco di offrire ai ragazzi un’opportunità concreta di formazione, di confronto con questo mondo. Un ponte che a me è mancato. Quando ho iniziato, non esistevano scuole di recitazione accessibili. Sapevo solo che volevo fare l’attore, ma non avevo idea da dove cominciare, né cosa significasse davvero intraprendere questa strada. Però lo sentivo dentro, era un’urgenza che non riuscivo nemmeno a spiegarmi. Sono partito da zero. Vengo da una famiglia che non aveva alcuna connessione con l’ambiente artistico. L’unico tratto vagamente creativo era quello tipico del popolo napoletano: una certa vitalità, un modo particolare di raccontare, ma niente di strutturato o professionale. Nessuno in famiglia faceva o comprendeva questo lavoro. Quando da ragazzo dicevo: ‘Voglio fare l’attore’, per i miei era come dire ‘Voglio andare sulla Luna’. Sembrava un sogno infantile, non qualcosa da prendere sul serio. Così ho cominciato da solo, cercando informazioni su internet, cercando di capire dove potessi iscrivermi, come funzionasse il sistema. Non sapevo nemmeno cosa significasse avere un agente. Cercavo ‘provini attore’ su Google e, com’era prevedibile, inciampavo in un sacco di truffe. Di errori ne ho commessi parecchi. Prima di iniziare a capire davvero come funzionava l’ambiente, ci è voluto del tempo. Alla fine, mi sono iscritto a un’accademia del cinema a Napoli. Per frequentarla prendevo la Circumvesuviana, poi un pullman, facendo avanti e indietro ogni giorno. Ho frequentato due anni. Poi mi sono trasferito a Roma, per confrontarmi con la realtà vera del cinema italiano. Che è tutta un’altra storia. Quando dico ‘da dove sono partito’, intendo da una realtà in cui questo mestiere non era nemmeno immaginabile. L’idea era: ti sistemi, apri un’attività, metti su famiglia. Come hanno fatto molti miei amici. Ho ancora un bel rapporto con loro, ma oggi viviamo in mondi diversi. Quando vado a casa loro, li vedo con i figli, sposati… e mi sento un po’ fuori posto. Mi chiedo: ‘Sono io ad aver sbagliato? O magari sono stati loro a scegliere la strada più sicura?’.

Oppure si sono accontentati: hanno preso quello che c’era. Lei, invece, ha inseguito qualcos’altro. Che cos’era quell’“altro”? Dove vuole arrivare?

“All’inizio il sogno era diventare attore. Ma non nel senso di recitare ogni tanto. Volevo farne un lavoro vero, viverci. Per me, ‘arrivare’ significava questo. In Italia, però, è raro che accada. Anche chi interpreta ruoli da protagonista spesso non riesce a mantenersi solo con questo mestiere. Magari lavora per un po’, poi resta fermo. È successo anche a me. Ho partecipato a serie dove avevo 30 pose, ho fatto Campo di battaglia, un cortometraggio apprezzato come Sissi, altri progetti importanti, ho ricevuto premi in festival riconosciuti… ma con tutto questo, non ci si vive. Mi sono confrontato anche con altri colleghi: quasi nessuno riesce a vivere esclusivamente di questo lavoro. Ogni anno arriva il ‘ragazzo del momento’, l’anno dopo viene rimpiazzato da un altro. Oggi non riesco ancora a vivere soltanto di questo. E pensavo che, arrivati a un certo livello, sarebbe stato possibile. Anche perché il mio percorso è stato molto selettivo: non ho fatto milioni di cose, ma tutto quello che ho fatto è stato scelto con attenzione, sempre puntando alla qualità. Questo mi ha permesso di andare avanti, ma mi ha penalizzato agli occhi di chi lavora nel settore, perché non sanno dove collocarmi. Una casting director, ad esempio, mi ha detto: ‘Sei bravo, hai fatto lavori importanti, ma sei in una fascia d’età difficile. Non sei più abbastanza giovane per i ruoli da ragazzo, né abbastanza adulto per quelli da padre. Sei in una zona grigia, dove i ruoli sono pochissimi’. E allora, che si fa? Che margini ci sono, se si è investito tanto nella propria formazione e nelle scelte artistiche? Le opzioni diventano due: o si accetta qualsiasi proposta, oppure si lascia perdere. Ma a me non piace fare lavori di serie B. Non è questa l’idea che ho del mio mestiere. Lo amo talmente tanto che, paradossalmente, sarei disposto persino a lasciarlo”.

Non sarebbe stato più semplice puntare tutto sull’immagine? Aveva tutte le carte in regola per farlo. Perché non ci ha mai davvero provato?

“Me lo hanno detto in molti. La verità? Non l’ho fatto. E potrei anche ammettere che sia stato un errore. Ho avuto più di un’occasione per sfruttare l’immagine, eppure non l’ho mai fatto davvero. Perché? Probabilmente perché vengo da una famiglia che amo profondamente ma che non aveva gli strumenti per orientarmi. E quando nessuno ti guida, finisci per farlo da solo. Se sei giovane, ti trasferisci a Roma e ti ritrovi in un contesto che può risucchiarti, è facile prendere strade sbagliate. Mi sono fidato di persone che mi dicevano: ‘Punta sulla sostanza. Col tempo ti premierà’. Ma oggi viviamo in una società fondata sull’apparenza e sulla rapidità. E quel ‘col tempo’ mi ha penalizzato.

Sono sempre stato uno che studia, che si impegna anche in campi diversi da quello artistico, in tutto ciò in cui crede. Ho trascurato l’immagine, volutamente. E sì, col senno di poi, è stato un limite. Avrei potuto ottenere più opportunità, più visibilità. Ma ho scelto di non farlo. O, meglio, ho scelto di credere che non fosse la strada giusta per me”.

Ph: AtCampoBase

In ogni percorso, tra il punto di partenza e quello d’arrivo, ci sono molte tappe intermedie. Una, forse fondamentale, è il sacrificio. Che tipo di sacrifici ha fatto per inseguire la recitazione?

“Il più grande? Ho sacrificato me stesso. Mi sono limitato molto. Questo non è un lavoro che si sceglie. Non è come dire: ‘Voglio fare l’infermiere’ o ‘l’architetto’. È un mestiere che ti sceglie. E qui si ricollega il discorso di prima: ci sono tanti giovani che vediamo ovunque, spesso senza una reale preparazione. Non lo dico con presunzione, né per sminuire. Chi lavora nel settore lo sa: si nota da come stanno in scena, da come recitano. Hanno colto il momento, e basta. Io invece ho creduto, forse troppo, nel valore della preparazione. Questo ha significato rinunciare a molte opportunità. Non è detto che sia stata una scelta sbagliata. Non è ancora detta l’ultima parola. Se mi chiede chi stimo oggi in Italia, le rispondo senza esitazione: Pierfrancesco Favino, Elio Germano. Attori autentici, che hanno fatto una lunga gavetta. Germano, ad esempio, non usa nemmeno i social. Eppure, è uno dei migliori. Favino ha ottenuto certi ruoli solo dopo una certa età, e oggi lavora moltissimo, ma ci è arrivato tardi. Quel tipo di percorso è ciò a cui aspiro. Ma oggi, un cammino simile non sembra più possibile. Il sistema è cambiato. E quando dico di aver sacrificato me stesso, intendo anche questo: ero capace di fare molte altre cose. Non era l’unica via possibile. Ma mi ci sono dedicato completamente. Non per fama. La celebrità non mi ha mai interessato”.

Non ha mai cercato visibilità?

“No. Al massimo qualche leggerezza, ogni tanto. Come pubblicare una foto a petto nudo sui social, più per gioco che per altro. E subito ti scrivono in tanti. Potrei sfruttare questo aspetto in modo più strategico, ma non l’ho mai fatto. Per me, immagine e sostanza sono due ambiti distinti. Ho sempre pensato che, se un giorno non dovessi più fare l’attore, potrei dedicarmi ad altro, perché ho tante competenze. E non escludo di farlo, prima o poi. Ma questo mestiere… mi ha scelto. È come una vocazione. Non perché porta fama, ma perché diventa un’esigenza profonda. Quando parlo di aver sacrificato me stesso, intendo anche che, a volte, non mi piace chi sono nella vita quotidiana. Cerco continuamente di andare oltre me stesso. E recitare, quando riesco a farlo bene, mi dà una felicità autentica”.

Non le piace il sé quotidiano. In che senso?

“Non sempre mi riconosco. Credo di conoscermi, poi accade qualcosa – una situazione, una reazione – e mi scopro diverso. Negli ultimi due anni sono successe tante cose: a livello relazionale, familiare, professionale, affettivo. Ho incontrato persone che mi hanno costretto a guardarmi dentro, ad affrontare verità scomode. Mi sono ritrovato a chiedermi: ‘Vince, chi sei davvero? Che cosa vuoi dalla vita?’- Non è una domanda retorica. È reale. E quei momenti sono stati difficili”.

E la recitazione, in tutto questo, le dà qualche risposta?

“Quando incontro i ruoli giusti, sì. Riesco a trovare risposte attraverso i personaggi, i testi, le storie. Mi succede anche con i libri, con un buon film. E soprattutto quando insegno teatro ai ragazzi a Napoli: quando sento di riuscire a trasmettere qualcosa, lì mi sento vivo. Capace. È un contatto diretto con qualcosa che ha senso. Quindi sì, la recitazione mi dà delle risposte. Ma è come quando qualcuno ti chiede: ‘Sei single?’. E rispondi: ‘Sì, ma non per scelta mia’. È la stessa cosa. Sono single per scelta dell’universo, perché credo che certe cose arrivino da lì. Noi possiamo metterci il nostro 50%. Il resto, lo fa lui”.

Quindi, crede nella legge dell’attrazione?

“Assolutamente sì. Ma bisogna fare molta attenzione a ciò che si desidera. E glielo dico con convinzione. Attento a cosa desidera, Pietro. Quando ho desiderato qualcosa con intensità vera, l’universo me l’ha fatta arrivare. Ma le conseguenze non sono sempre quelle che si immaginano. C’è sempre un risvolto. Sempre. La vera risposta arriva dopo, quando hai ottenuto ciò che volevi. Non mentre lo ricevi. E spesso è molto diversa da come l’avevi immaginata”.

Che cosa ha portato davvero la recitazione nella sua vita? È stata una cura o solo un palliativo?

“Un palliativo. Senza dubbio. All’inizio pensavo fosse una cura, ma oggi so che non lo è. La recitazione, per me, è come un amore tossico: non puoi farne a meno, ma non ti fa nemmeno stare bene. Qualcuno potrebbe dire: ‘Forse, se lavorassi con continuità, sarebbe diverso’. Ma anche chi lavora tanto deve fare attenzione. Nessuno ha una continuità reale. Nemmeno chi è ‘arrivato’. Questo lavoro, per sua natura, logora. Consuma”.

Perché, secondo lei?

“Perché il sistema in cui ci muoviamo è distorto. Si basa tutto sui social, sulla visibilità immediata. Basta una banalità per diventare virali, guadagnare, ottenere ruoli. E magari rubare spazio a chi, come noi, ha studiato, si è preparato, ma non vuole mettersi in mostra nel modo sbagliato. Noi vogliamo mostrare la nostra preparazione, non fare spettacolo fine a se stesso”.

Cosa l’ha portata oggi a insegnare ai ragazzi? E ha mai cercato il teatro? Ha trovato delle risposte su quei palcoscenici?

“In quei ragazzi rivedo me stesso. Rivedo il giovane che desiderava intraprendere questo percorso e si faceva il sangue amaro perché nessuno gli dava una mano. Nessuno era lì a dire: ‘Ti aiuto, ti spiego, ti accompagno’. Oggi voglio essere quella figura che avrei voluto incontrare allora. Qualcuno che fa questo mestiere per passione, non per rincorrere la celebrità, e che sente il bisogno di trasmettere qualcosa, di lasciare un segno. Le faccio un esempio concreto: mia nipote. La seguo da quando aveva sei anni. Si chiama Dea Lanzaro, è stata protagonista in un film di Gabriele Salvatores (Napoli New York) e ha già recitato in sei o sette produzioni. Ora è ferma, come capita spesso, anche ai più talentuosi: le occasioni contano più di tutto. Sto portando avanti un progetto in aree periferiche dove – diciamolo chiaramente – se non ci fossi io, molti ragazzi non avrebbero alcuna possibilità di esprimersi. Non posso promettere che diventeranno attori affermati, nessuno può farlo. Ma posso fornire strumenti, un punto di partenza. E questo, davvero, mi fa stare bene. Perché da piccolo avrei dato tutto per avere qualcuno che facesse lo stesso per me”.

Il suo primo ruolo è arrivato a 17 anni…

“Ma ho iniziato da solo. Ho stampato le foto, le ho spedite in una busta alla sede Rai di Napoli. Mi ha contattato il casting di Un posto al sole. Tutto fatto alla cieca, senza sapere nulla. Poi è arrivato anche il teatro. Ed è lì che ho scoperto un’altra verità: una delle cose che mi fa davvero stare bene è scrivere. Non l’avevo mai considerata seriamente, pensavo di non esserne capace. Invece ho scoperto una passione autentica, soprattutto per la scrittura in dialetto napoletano. Amo quella lingua, la studio, ho persino un vocabolario, leggo moltissimo. Ho iniziato con le poesie. Le ho inviate a dei concorsi. Con mia grande sorpresa sono stato selezionato, e ho vinto due premi letterari internazionali: il Premio AUPI 2024 e il Premio Giuseppe Aletti Editore. Tutto con poesie in napoletano. Da lì ho capito che valeva la pena coltivare anche questa parte di me. La scrittura è diventata uno strumento. È nata in un momento molto doloroso, ed è stata catartica. Da quel dolore è nato anche lo spettacolo che ho scritto: Diario di un narcisista perbene. È un tema attuale, molto delicato. Racconto la storia non dal punto di vista della vittima, ma da dentro la mente del narcisista. È un viaggio psicologico nei meccanismi della manipolazione: il love bombing, la svalutazione, lo scarto, il crollo finale. Ho provato a scriverlo immaginando il linguaggio e i pensieri di una persona con quel profilo. L’ho fatto leggere a Pino Strabioli, che l’ha apprezzato molto e ha contribuito a rafforzarlo. E ora stiamo lavorando per portarlo in scena”.

Mi parlava anche di un progetto televisivo in uscita a maggio: Un futuro aprile.

“Sì, è un film per la tv diretto da Graziano Diana, andrà in onda su Rai 1. Racconta la strage di Pizzolungo, un attentato destinato al procuratore Carlo Palermo. In realtà, a perdere la vita furono una madre e i suoi due figli gemelli: Margherita Asta e i bambini. È una vicenda drammatica, che abbiamo girato a Trapani. Interpreto Enrico, il fidanzato di Margherita, attivo anche con l’associazione Libera di Don Ciotti, contro le mafie. È stato un ruolo importante per me, soprattutto perché si tratta di una storia vera, raccontata con grande rispetto”.

Scrive poesie per elaborare il dolore. Di quale dolore si tratta?

“Tutto è iniziato quando ho trovato un quaderno che apparteneva a mio padre. Non so nemmeno se sa che ce l’ho. Dentro c’erano lettere e poesie scritte per me, per mia madre, mia sorella, mio fratello. Forse non perfette grammaticalmente, ma con una verità emotiva che mi ha colpito. Un linguaggio diretto, sincero, che ha risuonato dentro di me. È stato come sentire un richiamo. L’esigenza di scrivere vera e propria, però, è nata negli ultimi due anni. Dopo la fine di una relazione importante. A un certo punto mi sono chiesto: ‘Era davvero così fondamentale questa persona?’. La risposta è sì. Ma non perché fosse straordinaria. È che quella relazione ha fatto esplodere molte verità interiori che evitavo di affrontare: mancanze, bisogni, fragilità. Con il tempo ho capito che cercavo conferme, amore, approvazione. Ma quelle esigenze non nascono da adulti. Vengono da lontano, dall’infanzia. E quando quella storia è finita in modo doloroso, ho deciso di non evitarlo quel dolore. Non ho cercato distrazioni. L’ho guardato in faccia”.

È stato facile?

“È stato durissimo. Ascoltare se stessi è la cosa più difficile. Ma da lì è nata la scrittura. Era l’unico modo per dare ordine a tutto quel caos emotivo. Ho scritto di me, della mia famiglia, dei miei genitori, dei miei fratelli, delle persone attorno a me. È stata una forma di terapia. La mia psicologa mi ha detto: ‘Complimenti, stai trasformando qualcosa di distruttivo in qualcosa di creativo’. E così ho fatto. Ho persino organizzato un evento a Roma: Relazioni tossiche e storie vere diventano poesie. Ho raccolto anche testimonianze di altre persone, oltre alla mia. È stato molto partecipato, con presenze anche dal mondo del cinema e della tv. L’obiettivo era offrire uno spazio di condivisione a chi magari si sente solo, in un sistema che ci vuole sempre performanti, visibili, vincenti. Ma la verità è un’altra. La verità è quella che viviamo quando chiudiamo il telefono, quando rientriamo a casa, quando restiamo soli in una stanza. Quello è ciò che siamo davvero: serve resilienza”.

Ma è sicuro che si tratti davvero di resilienza, e non piuttosto di resistenza? In fisica, la resilienza è legata all’assenza di reazione: un materiale assorbe l’urto e torna com’era. Ma noi, come esseri umani, reagiamo.

“Capisco cosa intende, e non è una distinzione banale. Ma per me la resilienza esiste.

Rispetto a un anno fa, ad esempio, la differenza è enorme. Prima reagivo con rabbia. Una rabbia forte, a volte incontrollabile. E poi mi ritrovavo svuotato. Perché la rabbia si trasforma facilmente in sofferenza, e la sofferenza, se non gestita, ti divora. Oggi riesco ad analizzare ciò che accade. Non significa che non mi arrabbi più – sono napoletano, ho un temperamento acceso – ma riesco a incanalare quella rabbia. A scegliere dove metterla, su cosa vale la pena reagire. Non possiamo permetterci di esplodere per ogni ingiustizia, altrimenti finiremmo per logorarci. La resistenza è fondamentale, certo. Ma la resilienza, per me, è la capacità di trasformare la reazione in consapevolezza”.

Il suo spettacolo parla di narcisismo tossico. Ma lei è anche un attore, e si dice che ogni attore porti in sé una componente narcisistica. Come convive con questo aspetto?

“Siamo tutti, in una certa misura, narcisisti. Oggi più che mai. Lo vediamo ovunque, persino in ambienti insospettabili. Penso, ad esempio, ai social, dove anche figure religiose si espongono come modelli, curati, posati. La differenza, però, sta tutta qui: esiste un narcisismo sano e uno patologico. E quest’ultimo è un disturbo serio, spesso banalizzato. Riconosco in me una componente narcisistica. Mi piace esibirmi, essere visto, ricevere apprezzamento. Ma prima di tutto, mi piace esibirmi per me stesso, per ciò che riesco a esprimere ogni volta. Ogni ruolo è un cambio di pelle: una parte di me emerge, si manifesta e poi si trasforma. Quello che esce, non torna più indietro. Lo spettacolo che ho scritto nasce da una ricerca molto profonda. So di non essere un narcisista patologico, su questo non ho dubbi. Sono una persona empatica. Per scrivere quel testo, ho prima attraversato il punto di vista della vittima. Poi, da attore, ho provato a entrare nella mente del narcisista patologico. È stato un percorso complesso, ma necessario. Perché un narcisista patologico non ha a cuore il bene dell’altro. Non lo considera nemmeno una persona: lo usa, lo svuota, lo annienta e poi passa oltre. Senza empatia, senza rimorso. Io, come attore, posso avere un ego, ma non ho mai voluto ferire nessuno”.

Non ha timore di essere “contaminato” da questo lato oscuro? Di riconoscerlo, magari, dentro di sé?

“Certamente. È una delle mie paure più grandi, oggi. Ma allo stesso tempo è anche un’urgenza. È come nei film horror: c’è quella porta che non bisognerebbe aprire, eppure la si apre. Io sono lì. Perché l’essere umano è attratto dall’ombra, da ciò che è proibito. La differenza, però, sta in quello che si sceglie di fare dopo: se si ha il coraggio di riconoscerla, guardarla in faccia e lasciarla andare, si impara qualcosa. Se invece ci si resta dentro, allora diventa pericoloso. Io ho scelto di attraversare quel lato, per conoscerlo. Ma non voglio restarci”.

Che rapporto ha oggi con l’amore?

“L’amore mi manca. Come manca a tutti. L’essere umano ha bisogno di condividere, di costruire un legame autentico. Non con chiunque, ovviamente. I compromessi fanno parte di ogni relazione, ma non devono riguardare i sentimenti. Sui difetti si può chiudere un occhio, quelli li accetto. Nelle persone di cui mi sono innamorato, ho sempre guardato oltre. Il problema è che spesso gli altri si sono innamorati di un’immagine di me. Dell’attore, di quello che rappresento. Ma non hanno saputo accogliere la parte fragile, solo quella forte. Questa consapevolezza, però, mi ha chiarito cosa non voglio più. Oggi non cerco l’amore in modo attivo, ma se dovesse arrivare, ne sarei felice. Perché l’amore è necessario, anche per chi sembra avere tutto. Senza, non resta granché”.

Quanto le è costato allontanarsi dall’immagine del maschio alfa?

“È una sfida quotidiana. Viviamo in una società contraddittoria: da un lato si esalta la mascolinità, dall’altro si promuove la fluidità. Ti viene chiesto di essere tutto e il contrario di tutto. Se sei troppo maschile, disturbi. Se sei troppo morbido, non vieni preso sul serio. È un equilibrio difficile. Io cerco sempre di entrare nei contesti con sincerità, mettendoci il cuore. Ma spesso, soprattutto nel nostro ambiente, la prima domanda non è ‘chi sei?’, ma ‘con chi sta?’. C’è un brano di Mahmood che apprezzo molto, dove dice: ‘Della virilità non me ne frega niente. Voglio essere fragile’. Ecco, è questo il punto. In un mondo che ti vuole fluido, poi virile, poi di nuovo fluido… l’unico vero lavoro è restare fedeli a se stessi”.

Le è mai capitato che qualcuno andasse oltre il piano professionale, promettendole qualcosa in cambio?

“Sì, è successo. E le dirò di più: più da parte di uomini che di donne. Questo è un settore in cui gli uomini detengono ancora gran parte del potere. E spesso, le donne che arrivano in alto lo fanno grazie a uomini che quel potere gliel’hanno concesso. Non sempre, ma accade. All’inizio può perfino sembrare gratificante. Una persona influente si interessa a te, ti fa sentire speciale, ti dice che hai qualcosa in più degli altri. È facile cascarci. Ma poi emergono i valori. Io credo profondamente in quello che faccio. E di fronte a ogni allusione mi sono sentito impotente. L’unica soluzione era allontanarmi: avrei voluto essere apprezzato per altro, per quello che avevo da dire, da offrire, non per l’aspetto o per cosa avrei potuto dare. E attenzione: il compromesso non è solo sessuale. Ci sono anche forme più sottili. Basta farsi vedere nei posti giusti, tenere compagnia, accettare di orbitare attorno a certe figure. Ma poi ti guarderesti allo specchio e ti chiederesti: chi sono diventato?”.