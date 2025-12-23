Vince Zampella morto in un incidente a Los Angeles, Ferrari in fiamme nello schianto all'uscita dalla galleria

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Morto in un incidente stradale Vince Zampella, padre di uno dei videogiochi più venduti della storia del gaming, Call of Duty. Il co-creatore del popolare sparatutto è rimasto ucciso uscendo fuori strada con la sua Ferrari a Los Angeles. L’auto ha preso fuoco dopo essersi schiantata contro una barriera di cemento: lo sviluppatore è rimasto intrappolato nell’abitacolo, mentre il passeggero che era con lui è morto in ospedale.

Morto il co-creatore di Call of Duty

Da quanto riferito dall’emittente locale della Nbc, Zampella è morto intorno alle 12.45 di domenica 21 dicembre in un incidente sulla Angeles Crest Highway, strada panoramica tra le montagne di San Gabriel a nord della città californiana, conosciuta per la sua pericolosità.

Senza fornire altri dettagli, la polizia stradale California Highway Patrol ha confermato la presenza di due vittime nello schianto, che non ha coinvolto altri mezzi.

ANSA

Lo sviluppatore di videogiochi Vince Zampella, tra i padri di Call of Duty, morto in un incidente a Los Angeles a 55 anni

L’incidente a Los Angeles

Secondo le prime ricostruzioni sull’incidente fornite dai media americani, Zampella avrebbe perso il controllo della sua Ferrari all’uscita di una galleria, morendo intrappolato nella vettura finita in fiamme dopo l’impatto con una barriera di cemento.

Il passeggero con lui a bordo dell’auto, la cui identità non è stata ancora resa nota, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto dopo il ricovero in ospedale.

Chi era Vince Zampella

Zampella era noto per essere stato uno dei creatori dei videogiochi della celebre saga Call of Duty, nata nel 2003, che ha sparigliato il mercato del gaming.

Dopo il successo raggiunto come Ceo di Infinity Ward, lo studio del celebre franchise, il 55enne aveva fondato la Respawn Entertainment, con cui ha lanciato altri titoli di livello globale come Titanfall, Apex Legends e la serie Star Wars Jedi.

“Sapeva davvero come creare storie ed esperienze che colpivano al cuore l’esperienza umana, che si trattasse di terrore, paura, eroismo”, è il ricordo su Zampella del critico del Washington Post Gene Park.

Di recente lo sviluppatore aveva ricevuto anche l’incarico de Electronic Arts per supervisionare gli sviluppi futuri di un altro franchise di successo come Battlefield.