Vincent Kompany allenatore del Bayern Monaco collassa dopo l'allenamento, trasportato d'urgenza in ospedale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Vincent Kompany, l’allenatore del Bayern Monaco, è stato colto da un malore improvviso dopo l’allenamento. Allertati i soccorsi, è stato portato in ospedale. Secondo quanto risulta dalle testate tedesche, il belga ha un’infezione virale da quasi una settimana. Nei giorni scorsi, infatti, aveva saltato diversi impegni e sessioni di allenamento. Il club ha comunicato che verrà sottoposto ad accertamenti e rimarrà sotto osservazione medica.

Vincent Kompany è in ospedale

Vincent Kompany ha avuto un malore ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. La testata tedesca Bild ha dato la notizia e per prima ha raccontato i momenti di preoccupazione presso il centro sportivo di Säbener Straße.

Kompany, dopo l’allenamento del Bayern, avrebbe avuto un malore che ha comportato l’arrivo di un elicottero, atterrato presso il centro sportivo, e poi di un’ambulanza con la quale l’allenatore è stato trasportato in ospedale.

Le condizioni di salute

Secondo quanto risulta dai media tedeschi che stanno seguendo la notizia, il quarantenne belga da giorni avrebbe un’importante infezione virale. Da almeno una settimana è alle prese con la cura, che lo ha anche costretto a saltare diversi impegni e sessioni di allenamento.

Per questo il belga aveva seguito dalla panchina la vittoria contro l’RB Lipsia di sabato 17 ottobre, ma aveva rinunciato alle interviste.

Si apprende che lunedì e martedì ha saltato alcune sessioni di allenamento e prima del big match di Champions League contro l’Arsenal è stato il suo vice Aaron Danks a sostituirlo in conferenza stampa.

Il comunicato del club

Il club ha pubblicato un post su X nel quale aggiorna sulle condizioni di Kompany. Si legge: “Vincent Kompany ha dovuto recarsi venerdì alle cure mediche dopo un malore durante l’allenamento della squadra riserve del Bayern Monaco”.

Spiega che “verrà sottoposto a controlli approfonditi in ospedale e rimarrà sotto custodia medica” e che “fino a nuovo avviso, il suo staff tecnico gestirà l’allenamento e le attività di gioco”.

Il direttore sportivo, Max Eberl, ha dichiarato: “La salute di Vincent Kompany ha la massima priorità per noi. Faremo tutto il possibile affinché si riprenda rapidamente. Riceverà tutte le cure mediche e il supporto necessari, nonché tutto il tempo di cui ha bisogno. Il suo staff tecnico, di cui ci fidiamo pienamente, assumerà le sue responsabilità. Tutti noi al FC Bayern auguriamo a Vinnie una rapida guarigione”.