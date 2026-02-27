Vincenzo Comunale, l’intervista allo stand up comedian: “La comicità è una maratona, non i cento metri”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento preciso, in ogni vita e in ogni spettacolo, che fa più paura degli altri: l’inizio. La prima pagina. È da lì che parte tutto, ed è lì che si concentra la pressione di dover dire qualcosa che resti. Con Prima Pagina (a Milano il 24 marzo, a Torino il 27 e 28 e a Roma l’11 aprile, prima delle due tappe in Belgio e Spagna), Vincenzo Comunale sceglie di abitare proprio quel punto fragile: l’attimo in cui si comincia, si espone, si rischia. Comico, autore, monologhista, Vincenzo Comunale appartiene a una generazione sospesa. Trent’anni appena compiuti, ma con la sensazione di sentirsi ancora figlio mentre il mondo chiede di diventare adulto. In scena racconta questo spazio intermedio: la ricerca di una casa, l’inizio di un amore, il peso leggero e insieme ingombrante delle responsabilità. Accanto a questo, l’altra “prima pagina”: quella dei giornali, dell’attualità che cambia di città in città e obbliga lo spettacolo a mutare, a restare vivo. Dietro la battuta c’è una struttura rigorosa. Dietro l’immediatezza, lo studio. Vincenzo Comunale parla della comicità come di una maratona, non di uno sprint: un lavoro che si costruisce nel tempo, che si prova e si riprova davanti al pubblico, che rifiuta la scorciatoia del consenso facile. È profondamente autocritico, ossessionato dall’idea di non ripetersi, convinto che il rispetto per la comicità coincida con il rispetto per chi ascolta. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Vincenzo Comunale, il palco diventa lente psicologica. Si parla di successo come condizione interiore prima ancora che numerica, di dolore metabolizzato che diventa materia comica, di politically correct vissuto come occasione di crescita e non come limite. E poi del cinema, desiderato ma rimandato finché non sarà davvero l’inizio di qualcosa, non un traguardo fine a se stesso. “Prima Pagina”, allora, non è solo il titolo di uno spettacolo. È una dichiarazione di metodo e di identità. È il tentativo di restare fedeli a se stessi mentre il mondo cambia headline ogni giorno. E di continuare, sera dopo sera, a scrivere la propria.

Perché Prima Pagina, innanzitutto, Vincenzo?

“Il titolo si presta a diverse interpretazioni, ed è proprio questo che mi piace. L’idea iniziale dello spettacolo era parlare delle ‘prime pagine’, quindi degli inizi della nostra vita. La vita è costellata di nuovi inizi. Quando si apre un capitolo e si deve scrivere la prima pagina, quella è sempre la parte più difficile. Vale anche in senso metanarrativo: l’inizio di uno spettacolo è il momento più complesso, perché si desidera colpire il pubblico, partire con il monologo migliore o con la battuta più efficace, ma non sempre ci si riesce. C’è poi un secondo significato: la prima pagina dei giornali. Nei miei spettacoli tratto spesso temi di attualità, quando offrono spunti interessanti. E, a seconda dei punti di vista, accade piuttosto spesso. Anche in questo spettacolo l’attualità ha un ruolo centrale, quindi ogni tappa è diversa dalla precedente. Ho tenuto cinque date a Napoli in cui ho affrontato temi specifici, da Trump all’influenza stagionale, fino ad altre vicende del momento. A marzo, a Milano, le prime pagine saranno inevitabilmente cambiate e con esse cambierà anche lo spettacolo. Infine, c’è un aspetto più strutturale che riguarda proprio gli inizi della nostra esistenza: dalla nascita all’inizio di un nuovo amore. È un racconto generazionale. Provo a descrivere cosa significhi essere trentenni oggi, perché è la fase della vita che sto vivendo. Una generazione che spesso si sente ancora figlia, forse troppo per essere già genitore. Ci sono molte situazioni intermedie: trovare casa, sentirsi sospesi tra le responsabilità dell’età adulta e la leggerezza della giovinezza. Racconto tutto questo in chiave comica”.

Se la prima pagina di un quotidiano fosse dedicata a lei, quale sarebbe il titolo di apertura su Vincenzo Comunale?

“Dipende. Così come cambiano ogni giorno i titoli dei giornali, cambiano anche quelli della mia vita”.

Partiamo da un dato certo: qualche settimana fa l’anagrafe le ha aggiunto un “3” davanti all’età.

“Essendo un grande estimatore di Troisi, direi Ricomincio da tre. Sarebbe un bel titolo, con questo tre inedito davanti. Molti mi avevano avvertito: ‘Adesso arriveranno la cervicale, il mal di schiena…’. In realtà avevo iniziato ad accusare qualche disturbo già prima. A ventotto o ventinove anni soffrivo già di problemi cervicali, quindi mi ero portato avanti. Nei trent’anni mi sono ambientato subito: su certi aspetti ero già preparato”.

Non l’ha destabilizzata, sul piano psicologico, vedere quel “3” che segnerà il prossimo decennio?

“No, intendo abituarmi. Per una decina d’anni quel tre resterà, poi si vedrà (ride, ndr)”.

Ufficio stampa: Giulio Di Donna

Deve essere serio, non può farmi sorridere.

“Per deformazione, non riesco a mantenere un tono troppo serio a lungo”.

Accanto al titolo di apertura, in prima pagina, c’è la spalla. Nella sua vita chi rappresenta la spalla?

“Se parliamo in senso metaforico, la spalla è un sostegno, qualcuno che offre aiuto. Ho la fortuna di essere circondato da amici e persone che mi supportano. La mia famiglia ha un ruolo centrale: è sempre stata un punto di riferimento solido. C’è poi la squadra che ho costruito sul piano professionale: il mio manager e le persone che lavorano con me in tour. Sono presenze fondamentali. Questo mestiere mi ha insegnato che sul palco si sale da soli. Sono un monologhista, resto seduto in scena senza altri interpreti. Tuttavia, da soli si arriva solo fino a un certo punto. È essenziale creare un gruppo di lavoro affidabile, dal videomaker al manager. Mi piace costruire una squadra. Credo di avere una naturale predisposizione a mettere insieme le persone. Negli anni ho notato questa attitudine: collego professionisti che poi collaborano con efficacia. Tutto confluisce in un progetto unitario, che nel mio caso coincide con il percorso di Vincenzo Comunale come comico”.

Un tempo si diceva “capogruppo” o “capocomico”.

“A Napoli esiste un gruppo di stand up chiamato Alert Comedy. È stato il primo collettivo di stand up comedy in città e ne siamo molto orgogliosi. Il mio ruolo è simile a quello di capocomico: presento le serate, ci sono altri tre comici fissi e offriamo spazio anche agli emergenti che desiderano esibirsi. In quel contesto si concretizza il valore del lavoro di squadra. Per quanto nei miei spettacoli resti sul palco da solo per un’ora o un’ora e mezza, queste serate collettive sono fondamentali. Fanno sentire parte di un progetto condiviso che ho contribuito a creare, ed è una soddisfazione significativa. È importante anche per la continuità sul territorio: a Napoli mancava una realtà di questo tipo. In Italia i collettivi di stand up sono ancora pochi, ma credo offrano un contributo rilevante alla scena comica nazionale. Senza un gruppo di riferimento è difficile crescere.”

Il titolo di colore, quello più leggero in fondo alla pagina, cosa racconterebbe di lei?

“Sul piano del gossip offro pochi spunti: sono felicemente fidanzato, quindi non ci sono notizie clamorose”.

Allora il titolo sarebbe: ‘Vincenzo Comunale fuori piazza’?

“Sì, ma non sarebbe neppure una novità. Difficile farne un titolo”.

Torniamo agli inizi. A quanti anni ha detto in famiglia che voleva fare il comico? E quale fu la reazione?

“L’ho dichiarato molto presto, da bambino. Quando un bambino di dieci anni dice che vuole fare il calciatore, lo si asseconda senza pensare che manterrà quell’idea fino ai trent’anni. A dodici anni sono salito sul palco per la prima volta. La passione per la comicità era evidente. I miei genitori l’hanno accolta con favore, pur con qualche preoccupazione: non è una professione tradizionale e, come molte attività da libero professionista, offre poche garanzie, soprattutto nel mondo dello spettacolo. C’è stato un periodo in cui mio padre mi inviava su WhatsApp i link dei concorsi pubblici, persino per fare il bidello a Lamezia Terme. A un certo punto, però, hanno accettato la mia scelta e hanno detto: ‘Se vuole fare questo, deve provarci’. Il loro sostegno è stato decisivo, soprattutto agli inizi. A quindici o sedici anni non avevo la patente ed ero minorenne. Mio padre mi accompagnava alle serate e ai laboratori, firmava le liberatorie necessarie. Mi hanno sempre sostenuto con discrezione. È un aspetto importante, perché un sostegno eccessivo può trasformarsi in pressione: penso nello specifico ai genitori che caricano i figli delle proprie aspettative sportive mai realizzate. Loro, invece, sono sempre stati rispettosi. Sono una persona indecisa su molti aspetti, ma su questo ho mostrato fin da subito grande determinazione. Probabilmente è stata proprio questa sicurezza a rassicurarli”.

Che emozione ha provato la prima volta che il pubblico ha riso per una sua battuta sul palco?

“È una sensazione meravigliosa, quasi una forma di dipendenza, come immagino possano esserlo le droghe, anche se non le ho mai provate. Ti porta a pensare: ‘Non voglio più smettere’. All’inizio, quando frequentavo l’Accademia di recitazione, interpretavo monologhi assegnati, per esempio di Gigi Proietti. Già allora era entusiasmante: il pubblico rideva ed era una gioia. La soddisfazione ancora più grande è arrivata verso i sedici o diciassette anni, quando ho iniziato a scrivere testi miei. Sapere che qualcosa nato nella mia stanza, pronunciato ad alta voce, riuscisse davvero a far ridere le persone è stata una gratificazione enorme: è un’emozione di cui è difficile fare a meno. È anche il motivo per cui non rinuncerei mai agli spettacoli dal vivo. La televisione mi piace, il cinema mi affascina e mi ci vedo, ma il teatro resta imprescindibile. C’è una magia unica nel dire una battuta e vedere il pubblico ridere in quell’istante, davanti a te”.

Al contrario, che cosa ha provato la prima volta in cui il pubblico non ha riso a una sua battuta?

“Non ricordo la prima volta, per fortuna. Sono sempre stato piuttosto istintivo: se una battuta non funziona, cosa che può capitare anche oggi, passo subito alla successiva. Incasso il colpo, come nel pugilato, e provo a restituirlo immediatamente. Fa parte del mestiere. Alcune battute funzionano, altre no. Non ho un ricordo preciso perché l’istinto è quello di andare avanti: è andata così, vediamo come va la prossima”.

Non si sofferma sul fallimento della battuta?

“Nel momento no. Però sono molto autocritico. Quando scendo dal palco, dimentico quasi sempre le battute riuscite e ripenso soprattutto a quelle che non hanno funzionato. Ed è giusto così: è da lì che nasce il lavoro per migliorare”.

Quando, nel suo percorso, ha pensato per la prima volta “Vincenzo, forse ce l’hai fatta”?

“Mai. In questo mestiere non si arriva mai davvero. Ci sono stati momenti in cui ho avuto la percezione di aver raggiunto un traguardo importante, qualcosa che avrebbe avuto peso nel mio percorso professionale. La prima volta a Zelig, nel 2016: avevo vent’anni. Debuttare in prima serata su Canale 5 è un’esperienza di cui si avverte l’importanza mentre la si vive. Oppure nel 2023, con il mio spettacolo a Piazza del Plebiscito davanti a seimila persone. In quell’occasione ho pensato: ‘Questo è un traguardo’. Ci si concede un attimo per prenderne coscienza, poi si riparte. Vivo questi momenti come nuovi inizi. Si chiude un ciclo, si raggiunge un obiettivo, ma il percorso continua. Zelig, Piazza del Plebiscito, la vittoria del Premio Massimo Troisi: sono ricordi a cui sono molto legato. Li considero incoraggiamenti, conferme che indicano di essere sulla strada giusta”.

Nunzia Schiano ha detto che per far ridere bisogna aver attraversato il dolore. Si riconosce in questa affermazione?

“Sì, pienamente. Il dolore è una materia di cui la comicità si nutre. Tuttavia, per trasformarlo in qualcosa di davvero efficace, deve essere elaborato. Se è troppo recente, si rischia di trasmettere solo rabbia o sofferenza. Quando invece si riesce a interiorizzare una delusione sentimentale o una situazione che ha fatto soffrire, allora può diventare materiale comico. Spesso le battute nascono da una distorsione, da un’ingiustizia o da un’assurdità. Il comico osserva le contraddizioni della realtà e le mette in evidenza attraverso l’ironia. Questo però è possibile solo quando quell’esperienza è stata pienamente assimilata. Altrimenti si comunica dolore, non comicità. La tragedia è il rovescio della commedia. Pirandello lo ha espresso molto meglio di me, ma il concetto è quello”.

Quanto è stata importante per lei la formazione?

“È stata fondamentale. Studiare è importante, indipendentemente dal mestiere che si sceglie. Nella comicità questo aspetto viene talvolta sottovalutato. Il comico deve saper osservare la realtà con lucidità. Se non conosce bene l’argomento di cui parla, rischia superficialità o errori. Prima di affrontare un tema, studio. Anche quando utilizzo esagerazione, sarcasmo o ironia, è essenziale che il messaggio sia solido. Oggi si sente dire spesso che i comici non possano più esprimersi liberamente: non è vero. Il paradosso è che quando un comico scherza su un tema serio viene preso alla lettera, mentre altre figure pubbliche possono pronunciare affermazioni gravi senza subire lo stesso trattamento. Si può dire tutto, ma viviamo in un’epoca in cui siamo sommersi dai contenuti. È come trovarsi in una stanza in cui tutti parlano contemporaneamente. Il problema non è la censura, ma l’eccesso di rumore: è una competizione a chi alza di più il tono. In questo contesto, la vera forma di trasgressione diventa la semplicità. Quando tutti gridano, parlare con misura può risultare sorprendente. Alle critiche online rispondo con educazione. Se qualcuno scrive: ‘Non fai ridere, speriamo che erutti il Vesuvio’ rispondo: ‘Grazie per aver espresso la sua opinione’. Questo atteggiamento spiazza. Oggi la gentilezza può apparire quasi rivoluzionaria”.

Che rapporto ha con il politically correct?

“Lo considero un’opportunità, non un limite. Non condivido chi si rifugia nell’idea che non si possa più dire nulla. Si può affrontare qualsiasi argomento, purché lo si faccia con consapevolezza. È giusto porre attenzione a un linguaggio rispettoso. La comicità deve evolversi insieme alla sensibilità del pubblico, che è il nostro interlocutore diretto. Se alcuni cliché oggi risultano superati, è un segnale positivo. Non sento la mancanza di battute costruite su stereotipi riguardanti le donne o le persone omosessuali. Sono un comico di trent’anni, cresciuto in questo contesto culturale: non rappresenta una rinuncia. Chi continua a ricorrere a quel tipo di linguaggio resta ancorato al passato. Da questo punto di vista, il politicamente corretto è un passo avanti”.

Lei fa ridere il pubblico, ma cosa la diverte nella quotidianità?

“Situazioni semplici, a volte sciocche. Mi fanno ridere le persone che inciampano o cadono. Di recente ho visto su TikTok due signore che trasportavano un mobile lungo una scala: una delle due è scivolata giù per tutti i gradini. Una scena del genere mi diverte più di molte battute costruite a tavolino”.

Ha mai temuto di risultare ripetitivo?

“Sì, ed è proprio per evitarlo che mi impongo delle regole. Lavorando spesso in televisione, dal vivo e sui social, mi costringo a produrre materiale nuovo. Ho partecipato a sei edizioni di Zelig senza mai proporre lo stesso monologo. Quando porto un testo in televisione, evito di riproporlo in teatro: considero concluso il suo ciclo. Ogni monologo nasce dal vivo, viene testato nelle serate collettive, entra nello spettacolo, poi viene adattato per la televisione o per i social. A quel punto il percorso si chiude. Chi acquista un biglietto per il teatro deve essere sorpreso, non ascoltare battute già viste su Instagram. Altrimenti basterebbe restare sui social. Mi impongo questa disciplina perché sono consapevole della mia tendenza alla pigrizia. Finora ha funzionato”.

Quanto tempo impiega a scrivere un monologo? Come prende forma?

“Ogni testo ha un percorso diverso. Annovero idee continuamente e poi le collego tra loro. Alcuni monologhi nascono come un flusso di pensieri messo per iscritto, poi rivisto e provato. Altri richiedono una gestazione più lunga: si scrive, si lascia sedimentare, si corregge. Il vero sviluppo, però, avviene davanti al pubblico. I testi vanno testati negli open mic: è l’unico metodo che conosco. Si prova, si riscrive, si riprova, fino al debutto. Non comprendo chi porta uno spettacolo direttamente in teatro senza averlo collaudato. Se ci si esibisce davanti a seicento persone che sono già follower, rideranno per affetto, non necessariamente per la qualità del testo. Uno spettacolo deve essere onesto: provato, rivisto, rifinito. Chi come gli influencer sfrutta un grande seguito online per portare in scena uno spettacolo magari scritto da altri, senza un vero percorso, a mio avviso non rispetta il pubblico”.

Una critica piuttosto diretta.

“La considero una valutazione oggettiva”.

Colpisce la filosofia del lavoro che sta dietro un mestiere percepito come leggero.

“Ogni osservazione, anche quando è critica, nasce dal rispetto che nutro per la comicità. Mi infastidisce l’idea che basti salire sul palco per far ridere. Questo è un mestiere di lunga distanza. Conta la traccia che si lascia nel tempo. La comicità immediata, che riempie le sale alla prima ondata di entusiasmo, spesso è effimera. Il pubblico è più attento di quanto si pensi. Anche se non analizza la struttura tecnica di una battuta, ne percepisce la qualità. Chi ragiona solo in termini commerciali finisce per sottovalutare il pubblico, che invece è il nostro vero interlocutore”.

C’è un tema che, per ragioni personali, non ha mai voluto affrontare?

“Non mi impongo limiti tematici. L’unico limite è la riuscita comica. Ci sono argomenti su cui desidero esprimermi, ma aspetto di trovare la chiave ironica adatta. Per anni ho cercato il modo di scrivere un monologo sulla guerra; solo quest’anno ho individuato la forma giusta. Un comico può trattare qualsiasi tema, purché riesca a far ridere. Se si dimentica questa funzione, il rischio è trasformare il monologo in un sermone. Talvolta, con la giustificazione di essere comici, si pronunciano discorsi seri e anche condivisibili; tuttavia, se manca la risata, si perde il centro del proprio mestiere. Se si riesce a mantenere alta la frequenza delle risate affrontando temi complessi, allora funziona. Altrimenti si tratta di un intervento serio, e quello non è il mio ambito”.

Perché scegliere l’arte? Cosa lo ha mosso?

“È il mio modo di comunicare. Ognuno sente l’esigenza di esprimersi e trova il proprio linguaggio. Se fossi stato un cantante, avrei scritto canzoni. Ho scelto la comicità, o forse è stata lei a scegliere me, ancora me lo chiedo. Ma, a un certo punto, ho capito che far ridere mi permetteva di esprimere il mio punto di vista sul mondo”.

La comicità l’ha mantenuta nella sua zona di comfort o l’ha spinta a mettersi in discussione?

“Entrambe le dimensioni convivono. Salire sul palco ogni sera davanti a sconosciuti significa esporsi al giudizio e uscire dalla propria zona di sicurezza. Non si sa mai con certezza quale sarà la reazione. Allo stesso tempo, il palco rappresenta anche il luogo in cui mi sento più libero. Paradossalmente mi sento più a mio agio davanti a cinquecento estranei in teatro che a cena con quindici persone con cui ho poca confidenza”.

Che significato attribuisce al successo?

“È una nozione estremamente soggettiva. Non esiste una medaglia d’oro della comicità. Anche i numeri, come i biglietti venduti, possono dipendere da fattori esterni: visibilità, fortuna, esposizione mediatica. Non c’è un parametro assoluto. Alla fine, bisogna definirlo per se stessi. Per me successo significa vivere con serenità la vita privata, con la mia famiglia e le persone care, e poter svolgere il mestiere che amo. Continuare a crescere, magari passando da un teatro da mille posti a uno da duemila, ma con la stessa gioia di quando, a dodici anni, ho capito che volevo salire su un palco. Per me questo è già un traguardo. Se poi arriverà altro, tanto meglio”.

È quasi naturale chiedersi quando passerà al cinema.

“Il cinema è uno degli obiettivi a cui accennavo. Ci sto lavorando, ci sono progetti in fase di sviluppo. Proprio perché gli attribuisco grande importanza, desidero affrontare questo passaggio nel momento giusto, sia dal punto di vista personale sia professionale. Può rappresentare un traguardo, ma deve coincidere con l’inizio di un nuovo percorso, non essere un punto d’arrivo fine a se stesso. Il rischio è proprio quello. Vorrei entrare in un ambito che non conosco ancora fino in fondo, pur avendolo studiato: sono laureato in cinema e so che è un linguaggio diverso. Teatro, televisione e social hanno dinamiche specifiche. Il cinema possiede regole proprie: comunica attraverso le parole, ma anche attraverso le immagini. Offre strumenti differenti per suscitare il riso. Sarebbe un errore limitarsi a replicare ciò che funziona altrove. Anche in questo sono molto autocritico e perfezionista. Prima di decidere di raccontare una storia, rifletto a lungo. Poi, forse, saranno altri a dirmi che è il momento di smettere di riflettere e iniziare a fare”.

Che rapporto ha con il giudizio?

“È un rapporto inevitabile. Chi svolge questo mestiere si espone, per definizione, alla valutazione del pubblico. Fa parte del lavoro. Sarebbe poco sincero affermare che non mi riguarda. Al contrario, mi interessa molto. Sono disposto ad ascoltare una critica. Il giudizio, sia quello degli altri sia quello verso se stessi, è inevitabile. Ignorarlo sarebbe un errore”.

A condizione che sia costruttivo?

“Naturalmente. Mi riferisco sempre a quello sul lavoro: è l’unico che conta davvero”.