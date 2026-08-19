Vincenzo Cuomo assessore in Campania ineleggibile secondo il Viminale, scoppia il caso in Regione

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Il Viminale ha definito “ineleggibile” Vincenzo Cuomo. Secondo il ministero dell’Interno, l’ex sindaco di Portici non avrebbe potuto essere nominato assessore nella giunta della Regione Campania, dove è titolare della delega al Governo del territorio e al Patrimonio. Al momento della nomina, non sarebbero decorsi i 20 giorni dalla presentazione delle sue dimissioni da sindaco di Portici.

Il parere del Viminale su Vincenzo Cuomo

Il caso è stato ricostruito dal Corriere della Sera. Il parere del ministero dell’Interno è arrivato in risposta a una interrogazione presentata dal senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli sull’incompatibilità di Vincenzo Cuomo, in ragione del ruolo da lui ricoperto fino alla nomina in giunta del 31 dicembre (si era dimesso nella stessa giornata) come sindaco di Portici.

Wanda Ferro, sottosegretaria all’Interno di Fratelli d’Italia, ha dichiarato: “Cuomo, al momento della nomina ad assessore regionale, aveva ancora la titolarità dell’ufficio di sindaco, non essendo decorsi ancora i 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni”.

ANSA

Secondo il Viminale, “alla data del 31 dicembre 2025 Cuomo non era eleggibile alla carica di consigliere regionale e pertanto non poteva essere nominato assessore della Giunta regionale”.

Ferro ha sottolineato che “l’organo legittimato a deliberare la decadenza di un consigliere regionale o di un componente della Giunta regionale è il Consiglio regionale”. Il senatore Sergio Rastrelli ha inviato una diffida a Massimiliano Manfredi, presidente del Consiglio regionale.

Le repliche sul caso Cuomo

Manfredi, in risposta all’iniziativa di FdI, ha rimandato la palla alla Giunta regionale: “Il Consiglio regionale ha proceduto alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei 51 consiglieri regionali, compreso il presidente della Giunta e del Consiglio regionale, rispetto ai quali erano agli atti le dichiarazioni e la relativa documentazione autocertificata. La Giunta per le elezioni non ha potuto esaminare la posizione degli assessori, in quanto esterni al Consesso, sulla scorta del principio generale per cui, in prima battuta, la sussistenza del diritto di elettorato passivo viene verificata dall’Organo stesso di cui fanno parte gli eletti”.

La Giunta regionale ha replicato con una nota alla sottosegretaria Ferro e al senatore Rastrelli, affermando che non c’è alcuna incompatibilità per Vincenzo Cuomo dal momento che, nella data della prima seduta della Giunta, era già trascorso il “termine di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni dalla carica di sindaco, avvenuta il 31 dicembre”.

La stessa Giunta ha aggiunto che “il Tar è già intervenuto nei mesi scorsi, respingendo l’istanza di sospensione cautelare della nomina dell’assessore Cuomo”.

Chi è Vincenzo Cuomo e di che partito è

Vincenzo Cuomo è nato a Piano di Sorrento il 3 aprile 1964 e si è laureato presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Nel 1996 è stato eletto per la prima volta consigliere comunale della Città di Portici.

Dal 2004 al 2012 ha ricoperto l’incarico di sindaco della Città di Portici. Dopo una parentesi da senatore dal 2013 al 2017, è tornato sindaco di Portici dal 2017 al 2025.

Il 31 dicembre 2025, con l’elezione di Roberto Fico a presidente della Regione Campania, è stato nominato assessore con deleghe al governo del territorio e patrimonio nella giunta regionale. Nello stesso giorno Cuomo ha formalizzato le dimissioni da sindaco di Portici. Proprio questo passaggio è finito al centro delle recenti polemiche.

Dal 2007 Vincenzo Cuomo è nelle fila del Partito Democratico.