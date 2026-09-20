Vincenzo De Luca contro Angelo Bonelli e Giuseppe Conte, uno "salice piangente" e l'altro "luciferino"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Vincenzo De Luca è tornato ad attaccare il centrosinistra nella sua diretta social del venerdì, prendendo di mira Angelo Bonelli e Giuseppe Conte. Il sindaco di Salerno ha definito il primo il salice piangente della politica italiana e ha parlato di trasformismo a proposito del leader del Movimento 5 Stelle. I Verdi hanno chiesto al Partito Democratico di dissociarsi.

De Luca contro Angelo Bonelli, l’attacco al leader dei Verdi

Come riporta Il Fatto Quotidiano, il punto di partenza dell’intervento è stata la cancellazione del bollo auto decisa dal governo, misura che l’ex presidente della Campania ha giudicato clientelare ma politicamente efficace.

Nel descrivere la reazione dell’opposizione, il primo cittadino ha usato toni offensivi verso il co-portavoce di Avs.

“Bonelli è il salice piangente della politica italiana”, ha detto, aggiungendo che il suo nome basterebbe a spingere gli italiani a un gesto scaramantico perché sarebbe un “portaseccia” in napoletano e un “portasfiga” in romanesco.

Il sindaco lo ha anche definito uno dei produttori della depressione nazionale, prevedendo mesi di scontro fra lui e l’ex ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Le critiche a Giuseppe Conte e ai dirigenti del Pd

Non è andata meglio al presidente del Movimento 5 Stelle, descritto come “luciferino” per la capacità di far dimenticare alcuni passaggi del proprio percorso politico.

De Luca ha citato il governo con la Lega, il superbonus e i navigator, sostenendo che l’ex premier si presenti oggi con una rinnovata verginità politica.

La responsabilità, a suo giudizio, ricade anche sui dirigenti organizzativi del Pd, accusati di avergli offerto il palcoscenico delle feste dell’Unità e di avere dato prova di totale imbecillità politica.

Il sindaco ha inoltre bocciato la proposta delle primarie avanzata dal leader pentastellato, definendo una stupidaggine l’idea che indicare come candidato premier il capo del partito più votato equivalga a imporre una logica egemonica.

Le reazioni all’attacco di De Luca e la richiesta al Pd

Le dichiarazioni hanno acceso una nuova polemica interna alla coalizione, già divisa sulla strategia in vista delle prossime scadenze elettorali.

I Verdi campani hanno chiesto pubblicamente al Pd di prendere le distanze dall’ex governatore, parlando di attacchi che non si vedono nemmeno dagli avversari.

A far discutere è stato anche il “mi piace” messo al video da un consigliere regionale dem.

Dal Movimento 5 Stelle, al momento, non è arrivata alcuna replica.