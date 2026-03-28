Vincenzo De Luca contro i genitori della famiglia nel bosco per i vaccini, "Sciagurati, gli darei il carcere"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Vincenzo De Luca, ex governatore della Campania, è intervenuto sul caso della “famiglia nel bosco” attaccando duramente i genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i quali meriterebbero a suo avviso “tre anni di carcere”. Al centro le mancanze nella gestione dei bambini dall’istruzione, ai vaccini e alle condizioni di vita.

Famiglia nel bosco, interviene Vincenzo De Luca

Continua a far discutere in tutta Italia il caso della “famiglia nel bosco“, con i tre bambini allontanati dai genitori dopo l’intervento della magistratura. A toccare il dibattito è stato anche Vincenzo De Luca, ex presidente della Regione Campania, che ha espresso una posizione durissima.

Parlando pubblicamente della vicenda, De Luca ha tuonato: “La famiglia nel bosco? Io sono fra quelli che darebbe tre anni di carcere al padre e alla madre di quei bambini”.

La critica dell’ex governatore

Nel suo intervento, De Luca ha insistito su aspetti specifici della vicenda, puntando il dito contro le condizioni di vita dei minori e le scelte educative dei genitori.

“Ma qualcuno si ricorda che quei due sciagurati non avevano vaccinato i tre bambini?” ha ammonito. “Che non li mandavano a scuola, che non gli facevano fare la visita pediatrica, che venivano lavati una volta alla settimana, che vivevano come animali in un tugurio nel quale non c’era corrente elettrica e l’acqua calda, o no?”

Il riferimento ai vaccini non è casuale. Durante la pandemia di Covid-19, De Luca è stato tra i governatori più rigorosi sulle campagne vaccinali e sulle misure di contenimento, spesso criticando apertamente i movimenti no-vax.

De Luca ha riconosciuto l’impatto della decisione sui minori, ma ha ribadito le responsabilità dei genitori. “È chiaro che è un trauma per tre bambini” ha specificato “ma i responsabili sono quei due che pensavano di fare la vita bucolica rovinando tre ragazzini”.

La critica dell’ex governatore è stata approfondita anche sui suoi canali social in un lungo intervento. “Ho saputo che vivono di risparmi che hanno in Australia. Come usano quei soldi, come pagano? Usano strumenti informatici? Vanno a fare la spesa con un piccolo Suv, che emette inquinanti. Se vuoi fare la vita bucolica, ci devi andare a dorso di mulo”.

Il dibattito sui Trevallion

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion avevano scelto uno stile di vita radicale a contatto con la natura. La famiglia viveva in una casa di pietra senza elettricità né riscaldamento a Palmoli, in Abruzzo, con i figli che non frequentavano la scuola e non avevano acquisito competenze di base, come la lettura.

La Procura ha aperto un procedimento che si è concluso con l’allontanamento dei minori e il loro trasferimento in una struttura protetta. Il caso ha rapidamente assunto rilievo nazionale, diventando oggetto di confronto politico e mediatico.

Negli ultimi sviluppi, la coppia è stata anche ricevuta da Ignazio La Russa, presidente del Senato, segno di quanto la vicenda abbia assunto una dimensione istituzionale e simbolica nel dibattito pubblico.