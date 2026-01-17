Vincenzo De Luca vuole prendersi Salerno dopo le dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli, "ricreazione finita"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, si è dimesso anticipando la fine naturale del mandato, aprendo la strada al ritorno politico di Vincenzo De Luca. La mossa, ufficialmente motivata da “nuovi scenari politici”, ha scatenato dure polemiche tra le opposizioni che denunciano un uso personalistico del potere.

Vincenzo Napoli non è più sindaco

La svolta nella vita amministrativa di Salerno è arrivata venerdì 16 gennaio: Vincenzo Napoli ha formalizzato le proprie dimissioni da sindaco poco dopo le 13:30, mettendo fine a un mandato che lo aveva visto alla guida della città per un lungo periodo.

Dopo anni di esperienza da primo cittadino e dopo aver guidato anche la Provincia salernitana, Napoli ha scelto di anticipare la naturale scadenza dell’incarico, optando per un passo indietro che diventerà irrevocabile tra venti giorni, come da regolamento.

Contemporaneamente, e quasi contestualmente, si è riacceso il protagonismo pubblico dell’ex governatore campano Vincenzo De Luca, che per molti è destinato a ricoprire nuovamente un ruolo di primo piano nell’amministrazione locale.

Cosa è successo a Salerno

La lettera di dimissioni di Napoli, consegnata alla segretaria generale e protocollata in Comune, contiene ringraziamenti nei confronti di tutti i collaboratori e, in particolare, proprio all’ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per il sostegno ricevuto dalla Regione nel corso della sua azione amministrativa.

Nella stessa missiva il sindaco ha affermato che si sono create condizioni tali da richiedere “nuovi scenari politici” con una “spinta propulsiva e progettuale” che, a suo dire, l’attuale quadro non consentirebbe pienamente.

In conferenza stampa ha poi ribadito di aver preso la decisione con l’obiettivo di lasciare spazio alla città per andare al voto in primavera, respingendo la tesi secondo cui la sua uscita sarebbe servita esclusivamente a favorire l’ex governatore.

Il primo “atto” di Vincenzo De Luca

De Luca non ha ancora formalmente confermato una sua candidatura a sindaco per il futuro, ma la scena pubblica l’ha occupata subito con uno dei “suoi” consueti video social, condito da giudizi forti e slogan muscolari.

In un intervento pomeridiano, commentando la presenza di un “frigorifero messo sul marciapiede da un farabutto”, ha dichiarato che “a Salerno la ricreazione è finita”, sottolineando la necessità di maggiore ordine e sicurezza sul territorio.

Secondo l’ex governatore “serve specializzare gli interventi della polizia municipale” e rafforzare la repressione nei confronti di comportamenti illegali o incivili.

Le polemiche delle opposizioni

Le dimissioni di Napoli non sono state accolte senza critiche. Esponenti del centrodestra, tra cui Forza Italia, hanno parlato di dimissioni “pilotate” con l’obiettivo di favorire un ritorno al comando di De Luca, richiedendo l’intervento di organi superiori come il Viminale, il Prefetto e la Procura per verificare eventuali pressioni esterne e tutelare l’autonomia delle istituzioni locali.

Secondo Pino Bicchielli di FI questa scelta pone “un tema gravissimo” sulla natura dell’elezione diretta dei sindaci e sulla forza delle istituzioni comunali.

Anche esponenti di Movimento 5 Stelle e Noi Moderati hanno espresso forte preoccupazione, parlando di una “brutta pagina politica”, di una gestione del potere “personalistica” e di una città trattata “come una cosa loro” da parte di chi detiene il potere, richiamando l’idea di una democrazia locale sostituita da dinamiche dirigenziali chiuse e preconfezionate.