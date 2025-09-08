Vincenzo De Lucia a Domenica In con Mara Venier, dalla crisi della tv al video su Gaza

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Vincenzo De Lucia, il trasformista più elegante della tv italiana (da Maria De Filippi a Mara Venier, passando per Barbara D’Urso, Ornella Vanoni e Francesca Fagnani), si racconta senza filtri in un’intervista a Virgilio Notizie. Dall’infanzia tra le zie e la nonna Ersilia alla malinconia come compagna, la tv che cambia, Gaza, il gossip, la scelta di non parlare mai della vita privata. E il ritorno a Domenica In, in onda su Rai 1 dal 21 settembre.

Si parla della presenza di Vincenzo De Lucia nella prossima edizione corale di Domenica In. Conferma?

“È tutto in divenire, ma posso dirti che sì, c’è stata una chiacchierata tra me e Mara Venier. Un confronto affettuoso, prima ancora che professionale. C’è un desiderio comune, quello di fare qualcosa insieme, ma siamo in una fase interlocutoria: ci sono diversi aspetti da valutare, a partire dalla produzione, passando per la Rai, fino alle disponibilità reciproche. Se tutto andrà come speriamo, potrei tornare per un ciclo di puntate. Ho già letto critiche preventive secondo cui il cast corale scoppierà alla prima puntata senza che ancora ci sia nulla di certo e, quindi, lo dico già ora: non potrei eventualmente essere presente per tutta l’edizione, perché ho già altri impegni presi precedentemente. Insomma, incrociamo le dita. Io sono pronto, se ci saranno le condizioni giuste”.

Vincenzo De Lucia

Il suo rapporto con Mara Venier ha una lunga storia: com’è lavorare con lei?

“Il nostro è un rapporto speciale, che parte da molto lontano. Ci conosciamo da anni, ben prima che il mio nome cominciasse a circolare a livello nazionale. Mara è una donna diretta, schietta, dice le cose in faccia. Questo, in un ambiente come quello della televisione, spesso maschilista e competitivo, è una qualità rara. Alcuni la trovano difficile per questo motivo, ma per me è una virtù. Preferisco una persona che ti guarda negli occhi e ti dice quello che pensa piuttosto che chi trama alle spalle. E poi nella vita privata è l’opposto: calorosa, generosa, ospitale. Sa mettere a proprio agio tutti, ha un rapporto autentico con la gente. Basta vederla quando va in giro: si ferma a parlare con tutti, sorride, ascolta. Questo è il segreto del suo legame col pubblico, ed è anche la ragione per cui io la stimo profondamente. È anche una degli ultimi maestri ed è un privilegio vederla in azione”.

Maestri di una televisione che è inevitabilmente diversa con cui lei è cresciuto…

“La televisione è cambiata radicalmente. Quella di oggi è molto più veloce, sintetica, e purtroppo povera nei contenuti, nella scrittura, nella visione. Si è perso quel senso di cura, di preparazione, di rispetto per il pubblico. Un tempo c’erano gli autori veri, quelli che si prendevano il tempo per costruire un’idea, una scaletta, una battuta. Oggi tutto si fa all’ultimo momento, si improvvisa. Pippo Baudo lo diceva già nel 2008: continuando ad acquistare format stranieri, abbiamo smesso di scrivere. E aveva ragione. Oggi l’autore è visto quasi come un orpello. Eppure la gente, il pubblico, avrebbe ancora voglia di ascoltare, di essere intrattenuta con contenuti veri. Ma serve il coraggio di fare una televisione che metta la qualità al centro”.

Cosa le manca di più di quella televisione?

“Mi manca la scrittura, la profondità, il tempo. Mi manca la possibilità di costruire qualcosa che non sia solo effimero. Mi manca quella televisione che sapeva essere compagnia, davvero. Una televisione che aveva identità. Oggi tutto è appiattito, si inseguono i numeri, i social, la viralità. Ma il senso dell’intrattenimento non può essere ridotto a una clip da trenta secondi. I maestri della vecchia generazione sono per me punti di riferimento. Sono persone da cui ho imparato tantissimo, spesso solo osservandole. La televisione di una volta aveva dei maestri: non solo presentatori, ma veri artigiani dello spettacolo. Persone come Maurizio Costanzo, Raffaella Carrà, Gigi Proietti, erano capaci di stare davanti a una telecamera con grazia, intelligenza, rispetto. Oggi ci manca quella scuola. E per me, che ho sempre guardato alla televisione come a un’arte, quella è la bussola. Loro non facevano spettacolo per egocentrismo, ma per offrire qualcosa di significativo al pubblico. E questo oggi si è un po’ perso. A proposito di domenica, ho un bellissimo ricordo di Buona Domenica. Quella con Maurizio Costanzo, con Fiorello, con la musica dal vivo, le interviste lunghe, i momenti di varietà veri, il cangurotto. Era una televisione fatta di ritmo, ma anche di contenuto ed evasione. La domenica era un giorno sacro per la tv generalista: teneva insieme la famiglia, il pranzo, la lentezza del pomeriggio, il terrore del lunedì che incombeva. Oggi si è perso un po’ quel senso di appuntamento, di compagnia autentica. Io sogno ancora una televisione che possa restituire quell’atmosfera. Forse per questo mi sento legato a Domenica In: è una delle ultime roccaforti di quel tipo di televisione. Con Mara ho ritrovato quello spirito lì”.

Vincenzo De Lucia

Stefano De Martino, con cui professionalmente è cresciuto insieme grazie all’esperienza di Stasera tutto è possibile, viene indicato come possibile erede di quella scuola. Concorda?

“Stefano ha gusto, ha stile, ha intelligenza televisiva. È uno con cui parlo spesso, ci confrontiamo, ci stimiamo. Ha capito che fare varietà oggi è difficile, ma anche necessario. I suoi spettacoli teatrali, come nel mio piccolo anche il mio (La signora della tv, ndr), sono costosi, hanno troupe numerose, orchestrazioni complesse. Ma restituiscono dignità a questo mestiere. Crediamo entrambi che ci sia ancora spazio per una televisione elegante, divertente, costruita con amore. E questo ci unisce. In un mercato dove tutto è ridotto al minimo indispensabile, dove si tende al low cost, noi puntiamo alla qualità. E lo facciamo per rispetto verso chi ci guarda”.

Ha un legame molto forte con l’universo femminile, sia nella vita sia nel lavoro. Quanto contano le donne per te?

“Sono la mia radice. Le donne della mia vita sono state e sono ancora le fondamenta su cui mi sono costruito. Mia madre, mia nonna Ersilia (e il suo lavoro da sarta), le mie zie: eravamo un microcosmo tutto al femminile che viveva nello stesso contesto domestico. Dopo la morte di mio nonno, ricordo che tutti cercavano di capire cosa sarebbe cambiato. E io, senza esitazione, dissi: ‘Io resto con nonna Ersilia’. Non fu una scelta imposta, fu naturale: portavo lo stesso nome di nonno e sentivo che dovevo prendermi in qualche modo cura di lei. Sono da sempre innamorato del femminile. Per me è grazia, accoglienza, resistenza. Anche solo il fatto che la parola vita sia femminile dice tutto. È un segnale potente. La vita stessa è donna. E forse per questo, nella mia arte, torno sempre lì: alle voci, ai corpi, agli sguardi che mi hanno cresciuto. Non è solo affetto, è riconoscenza: un modo per dire grazie, ogni volta che posso, attraverso quello che faccio”.

Ha sempre portato in scena personaggi femminili. Come mai questa scelta?

“Perché è il mondo che conosco meglio, che mi ha formato. I miei primi modelli di comportamento, di linguaggio, di empatia, sono stati femminili. E poi perché le donne, in televisione come nella vita, sono state portatrici di contenuto, di ironia, di profondità. C’è una forza narrativa nei personaggi femminili che mi affascina da sempre. Ho scelto di raccontare quel mondo non per esclusione, ma per adesione. Mi appartiene, mi ci ritrovo. E credo anche che ci sia ancora tanto da esplorare, da restituire, da omaggiare. Le donne che interpreto sono delle muse, delle architetture complesse di emozioni. Raccontarle è un atto d’amore, mai di scherno. E questo approccio è stato riconosciuto anche quando ho ricevuto il Premio Noschese, un momento che porto nel cuore. Mi è stato assegnato per la mia capacità di costruire personaggi che non sono solo imitazioni, ma veri e propri omaggi alla personalità originale”.

IPA

Non ha mai temuto di perdersi nei personaggi femminili che interpreta?

“No, mai. Ho un rapporto sano con il mio lavoro. Quando interpreto Maria De Filippi o Ornella Vanoni, lo faccio con rispetto, con studio, con dedizione. Cerco sempre di entrare nella loro gestualità, nel loro modo di parlare, nei dettagli. Ma appena scendo dal palco torno Vincenzo. Non c’è confusione, non c’è sovrapposizione. Forse porto con me una vena malinconica, una sensibilità più acuta, ma non perdo mai di vista chi sono. Il palco è una dimensione, la vita è un’altra. E so stare in entrambe.

E perché, secondo lei, le donne che interpreta non si sono mai sentite offese dalle tue imitazioni?

“Perché non c’è mai stata volontà di deridere. Il solo fatto che un uomo interpreti una donna ha già in sé una carica comica, non serve esagerare. Io le studio, le rispetto, le omaggio. Quando durante i miei spettacoli teatrali sono Ornella Vanoni, canto le sue canzoni con serietà considerando quello come un vero momento musicale. Non è una caricatura, è un tributo. E credo che chi mi guarda lo percepisca. Le donne che porto in scena sono fonte d’ispirazione, non bersagli”.

Lei custodisce gelosamente il suo privato. Ha un’opinione molto netta sul gossip e sull’ossessione per la vita privata dei personaggi pubblici?

“Sì, perché non la capisco. Io sono cresciuto ammirando artisti come Gigi Proietti, Anna Marchesini: nessuno sapeva chi frequentassero, ma tutti conoscevano il loro talento. Oggi pare conti più sapere con chi vai a letto che cosa hai da dire. È una tendenza che trovo svilente. Vedi il caso di Stefano De Martino: si parla più delle sue relazioni che del suo lavoro o si mettono in giro, trafugandoli, i video della sua abitazione, qualcosa di abominevole. E invece Stefano è uno con grande visione, con talento, con idee chiare. Dovrebbe interessare solo quello. E questo vale per tanti altri. Io non ho mai parlato della mia vita privata e non intendo cominciare ora. Non perché abbia qualcosa da nascondere, ma perché non credo che interessi davvero. Il pubblico ha diritto a sapere cosa penso, cosa provo sul palco, non chi frequento. E poi, diciamolo: cosa cambierebbe sapere che sono il ragazzo di sempre, che vive nella casa di sempre e che frequenta i pochi amici di sempre?”.

Di recente, ha pubblicato un video su Gaza sui suoi social.

“È un tema che mi lacera. Quando ho pubblicato quel video su Gaza, non era per fare il paladino, ma per dire: ‘Questo non succede in mio nome’. Ho pensato a mia nonna, e alla sua esperienza: con i suoi fratelli è rimasta orfana presto perché dei soldati americani ubriachi, durante la Seconda guerra mondiale, hanno sparato a sua madre uccidendola senza alcun motivo. Oggi vediamo immagini che ci lasciano impotenti. È frustrante perché non possiamo fare nulla. Nemmeno la parola sembra bastare. La sensazione è che tutto sia ridotto a un hashtag, a un tweet, a uno sdegno momentaneo: c’è persino una sorta di caccia alla strega per chi non prende posizione, come successo a Emanuela Fanelli, additata solo perché durante la cerimonia di apertura del Festival di Venezia non aveva ricordato Gaza. Ma non siamo noi i politici, quelli che hanno in mano le sorti dei nostri Paesi, e non abbiamo alcun potere né decisionale né d’azione perché se lo avessimo saremmo già corsi ai rimedi”.

Dietro ogni comico si cela sempre grande malinconia. Vale anche per lei. Da cosa nasce questa sua vena?

“Dalle assenze. Dalle persone che non ci sono più, dai momenti che non tornano. È una malinconia che mi accompagna da sempre, che non è tristezza, ma un modo di stare al mondo. Non sono mai stato un bambino estroverso. Stavo spesso solo, osservavo, ascoltavo. Mia nonna cuciva, io la guardavo in silenzio. Era il mio modo per stare con lei, per assorbire. Anche adesso, mi capita di restare fermo per ore a guardare il mare. C’è qualcosa di terapeutico nel silenzio, nell’attesa, nella contemplazione. Porto questa malinconia anche sul palco, perché è parte di me. Non cerco di combatterla, ci convivo. Mi serve per restare connesso con quello che provo davvero”.

Se potessi rivivere un giorno da bambino, quale sceglieresti?

“Di recente è scomparsa mia zia Maria, che mi ha cresciuto come una seconda mamma. E il mio ricordo è legato a lei. Una volta, ho avuto per giorni in viso piccole tracce di Big Babol, adoravo mangiarne più di una per fare grandi bolle che puntualmente scoppiavano, senza che me accorgessi. Lei mi prese, mi portò in bagno, mi mise nella vasca e con una dolcezza infinita mi ripulì. È un ricordo semplice, ma pieno d’amore. In quel gesto c’era tutto: cura, dedizione, dolcezza. Ancora oggi, quando ci penso, mi commuovo. È quel tipo di amore che cerco di restituire al pubblico ogni volta che salgo su un palco. Un amore fatto di piccoli gesti, ma profondi. Di cura”.