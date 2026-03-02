Vincenzo Ferrera, l’intervista al Beppe di Mare Fuori: “La recitazione mi ha dato tutto, ma mi ha anche tolto”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Da giovanissimo Vincenzo Ferrera lascia Palermo. Il suo non è un gesto romantico, né una fuga avventata: è una decisione necessaria. Restare avrebbe significato accettare un contesto che non offriva spazio sufficiente, né artisticamente né interiormente. Andarsene, invece, comportava esporsi all’incertezza, affrontare la precarietà di un mestiere che non promette stabilità e che, spesso, non restituisce nulla per anni. Il percorso di Vincenzo Ferrera nasce lì, in quel distacco. Non come una corsa verso il successo, ma come un lento processo di costruzione. Decine di anni di teatro prima che il grande pubblico lo riconosca. Ruoli scelti contro la convenienza immediata, parti secondarie preferite a opportunità più visibili, una coerenza pagata con frustrazione ma ripagata nel tempo. Ogni tappa sembra rispondere a una domanda più profonda: che tipo di attore voglio essere? E, ancora prima, che tipo di uomo sto diventando? Quando arriva Mare Fuori, la serie prodotta da Picomedia la cui stagione 6 è disponibile su RaiPlay dal 4 marzo e prossimamente su Rai 2, il volto di Vincenzo Ferrera entra nelle case di milioni di persone. Beppe, l’educatore che interpreta, diventa una figura affettiva, quasi urgente. Il successo è imponente, internazionale, numericamente impressionante. Eppure, non appare come una svolta improvvisa. Sembra piuttosto l’emersione di qualcosa che esisteva da tempo, sedimentato in anni di palcoscenico, disciplina, attesa: la fortuna amplifica, ma non inventa. Sotto la traiettoria professionale scorre, però, un’altra storia. Un’infanzia attraversata da distanze emotive, il bisogno di riconoscimento, la paura dell’abbandono che riaffiora anche da adulto. Il teatro, in questo senso, non è stato per Vincenzo Ferrera solo un lavoro: è stato un luogo di appartenenza, una famiglia scelta, uno spazio in cui trasformare fragilità in linguaggio. Ma è stato anche un sacrificio: tempo sottratto agli affetti, relazioni messe alla prova, una presenza intermittente nella vita privata. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Vincenzo Ferrera parla di ambizione senza retorica, di invidia senza vergogna, di fortuna senza autoindulgenza. Racconta il mancato riconoscimento della città d’origine, i sogni di cinema ancora aperti, il desiderio di essere ricordato non come un volto noto, ma come un attore vero. E, mentre riflette sul nome che resta, sull’eredità che attraversa le generazioni, torna sempre lì: alla necessità di dare un senso a quel primo passo fuori casa. Questa non è soltanto la storia di un successo arrivato tardi. È il ritratto di un uomo che ha costruito se stesso nel tempo, accettando il freddo del mestiere, lavorando sulle proprie crepe, trasformando l’assenza in presenza scenica. E che, oggi, mentre il pubblico lo riconosce per strada, continua a interrogarsi sulla stessa domanda di allora: quanto costa restare fedeli alla propria vocazione?

Beppe: sei stagioni di un personaggio sempre presente, dalla prima a quest’ultima. Se dovesse raccontare in una sola parola qual è stata la sua parabola, quale sceglierebbe?

“Non so se esista un’unica parola. Direi ‘continua evoluzione’. Nella prima stagione Beppe aveva davvero poco spazio narrativo, probabilmente non era una figura su cui si puntava in modo particolare: l’attenzione era concentrata soprattutto sulle vicende dei ragazzi. Credo però che anche la chiave interpretativa che ho scelto abbia contribuito a far emergere la centralità del tema della rieducazione. Con il passare delle stagioni il personaggio è diventato sempre più articolato, ha acquisito molte sfumature. Avrebbe potuto rimanere marginale, invece è cresciuto. Da questo punto di vista una parte del merito la riconosco anche a me stesso”.

Beppe è sempre stato molto amato dal pubblico. Anche quando altri personaggi adulti vengono percepiti come antagonisti, lui rimane una figura di riferimento. Non direi paterna, forse più simile a un fratello maggiore. Secondo lei perché ha suscitato un affetto così profondo?

“Probabilmente perché abbiamo acceso un riflettore sulla figura dell’educatore, di cui si parlava poco. È un ruolo fondamentale, sia nel carcere per adulti sia in quello minorile. Inoltre, molti ragazzi degli istituti minorili sentivano la mancanza di una presenza simile a quella di Beppe: una persona capace di abbracciare, di essere empatica. L’educazione in carcere viene spesso impostata in modo punitivo, e questo loro lo rifiutano. Quando li ho incontrati, scherzando mi dicevano: ‘Dovrebbe esserci lei qui’, dimenticando che si tratta di un personaggio. Ciò che emergeva era soprattutto la mancanza di abbracci e di vicinanza affettiva”.

Lei da quanti educatori ha imparato nella sua vita? E da quanti, invece, ha scelto di prendere le distanze?

“Ho avuto due genitori molto severi. Paradossalmente, da quel modello è nata la mia idea di educazione, soprattutto nel rapporto con mio figlio. I miei veri maestri sono stati il teatro e la scuola, insieme alle persone incontrate in quegli ambienti: attori, colleghi, compagni. Durante il percorso di analisi ho scoperto di avere una forte dipendenza affettiva. La chiave che ho portato nel personaggio dell’educatore nasce proprio da quella mancanza di affetto avvertita a lungo. Questo mi porta a essere molto affettuoso con gli altri, da mio figlio agli attori di Mare Fuori”.

Parlando di maestri, ci sono insegnamenti che ha fatto suoi e altri dai quali si è allontanato?

“A livello scolastico, i professori degli anni Ottanta non sono stati per me una fonte particolarmente ricca di stimoli. Si rifacevano a un modello poco empatico e molto nozionistico. Oggi, nel mio piccolo, insegnando, mi rendo conto di quanto quell’impostazione fosse limitante. Il mio maestro di teatro, Carlo Cecchi, era invece un uomo estremamente severo, tra i più rigorosi in Europa. Non era affettuoso sul piano emotivo, ma da lui ho imparato a recitare. L’attore che sono oggi lo devo a lui. Attraverso l’arte ho provato per lui un affetto profondo”.

Ph: Sabrina Cirillo / Ufficio stampa: Hollywood Communication / Ni.Co,

L’incontro con l’arte è stato per lei un’epifania?

“No. Probabilmente sono uno dei pochi attori che direbbero di aver potuto intraprendere anche un’altra strada. Mio padre era medico e mi sarebbe piaciuto diventarlo: avrei potuto essere un buon medico. Il teatro è arrivato prima: ho iniziato a lavorare a diciannove o vent’anni e non mi sono più fermato. Ma la medicina avrebbe potuto diventare una passione altrettanto intensa”.

I suoi primi passi d’attore sono stati alla scuola del Teatro Biondo. Anche lei come ha vissuto l’esperienza di portare il teatro all’interno di un carcere minorile come il Malaspina?

“Non al Malaspina ma è un’esperienza che mi piacerebbe realizzare. Sono stato però in un carcere di massima sicurezza a Spoleto, dove ho assistito a un Sogno di una notte di mezza estate interpretato da detenuti della camorra condannati all’ergastolo. Nel primo atto dell’opera compaiono folletti e fate. Quegli uomini, responsabili di omicidi, interpretavano elfi e personaggi femminili: ruoli che nella loro vita non avrebbero mai accettato. Questo dimostra che il teatro aveva modificato la percezione di sé. È stato molto commovente. Vedere quegli uomini nei panni di una fata significava assistere a un cambiamento della loro sensibilità. La trovo una dimostrazione concreta della forza trasformativa del teatro”.

Forza trasformativa: per lei l’arte è stata più consolatoria o più provocatoria?

“Senza dubbio provocatoria. Ognuno di noi porta con sé una parte oscura e spesso sceglie questo mestiere anche per confrontarsi con le proprie fragilità. Mio padre era neurologo e il teatro viene, ad esempio, utilizzato anche in ambito neurologico. Chi fa questo lavoro si trascina dietro fragilità profonde e sente il bisogno di sdoppiarsi, di vivere altre vite, di creare legami che diventano una famiglia, talvolta quella che è mancata. In questo senso è stato anche terapeutico”.

La famiglia che c’era ma che è mancata: chi era Vincenzo da figlio?

“È una domanda importante. Appartengo alla generazione degli anni Settanta. I miei genitori erano una coppia affiatata, ma nei miei confronti piuttosto anaffettiva. Non ho mai avuto con loro un rapporto davvero equilibrato. Mio padre era quasi sempre in ospedale, poco presente. Mia madre non era felice nel ruolo di casalinga e portava con sé frustrazioni che inevitabilmente si riflettevano in famiglia. A diciotto anni sono andato via di casa. Nel teatro ho trovato un’altra famiglia, che con il tempo è diventata la mia vera famiglia. Quando poi i genitori non ci sono stati più, ed io li ho persi entrambi a quattro mesi di distanza, ci si rende conto che, anche senza un rapporto intenso, la loro assenza colpisce comunque. Ci si sente sempre figli”.

Quello di figlio è uno status che non si perde mai?

“Mai. Senza genitori, ci si sente esposti. Anche se si è sempre stati autonomi, affiora un pensiero infantile: ‘E adesso chi si prenderà cura di me?’. È come se si desiderasse ancora avere qualcuno alle spalle. All’improvviso si comprende di essere diventati l’adulto di riferimento. È una sensazione strana, difficile da accettare. Fa male non poter più dire ‘mamma’ o ‘papà’. Anche senza un rapporto profondo, quelle parole non possono più essere pronunciate. E portano con sé rimpianti. Tutto questo inevitabilmente si riflette anche nel lavoro e nei personaggi che interpreto”.

Qual è il suo rimpianto maggiore?

“Non aver chiarito alcune incomprensioni. Si pensa di averle risolte poco prima della loro morte, ma in realtà sarebbe servito più tempo. Con mio padre probabilmente non c’era più margine: era un uomo estremamente freddo. Con mia madre forse avrei potuto lavorare di più su certi nodi. Resta sempre qualcosa che si sarebbe voluto dire e non è stato detto”.

Com’era Vincenzo da adolescente, prima dei diciotto anni, prima di lasciare casa? Come esperiva quell’anaffettività che sentiva?

“Andavo male a scuola. Posso dirle una cosa che non ho mai raccontato: sono stato bocciato in terza media, nel 1987, e non ammesso agli esami. Non c’era nessuno che mi seguisse. Mio padre era sempre in ospedale, mia madre assorbita dalla casa e da altre preoccupazioni, e nessuno si è chiesto se stessi studiando. Non facevo nulla, e non mi ponevo neppure il problema. I miei genitori la vissero come una vergogna, senza interrogarsi sulle responsabilità. Oggi, da padre, ne sono ancora più consapevole. Se non si seguono i figli, difficilmente aprono un libro per entusiasmo spontaneo. Guardandomi indietro mi chiedo se ci sia stato davvero un abbandono così totale. Essere genitori è complesso e non desidero parlare male dei miei. Però penso che avrebbero potuto fare di più. Per questo con Lorenzo, mio figlio, cerco di comportarmi in modo opposto”.

È riuscito a dare una spiegazione a quelle distanze?

“No. Se ne possono prendere le distanze, ma non si riesce a giustificarle fino in fondo. Le ferite restano. Con il tempo tutto si è addolcito, soprattutto quando loro sono invecchiati, ma ciò che si forma nell’infanzia non si cancella. Ho scelto per questa ragione un modello diverso: affetto pieno verso mio figlio (forse perfino eccessivo), attenzione allo studio, presenza costante. L’unico limite è la lontananza, la distanza imposta dal mestiere che svolgo. Per costruire una carriera occorre stare lontani, e questo prima o poi può avere conseguenze. È il compromesso che ho accettato scegliendo questo lavoro”.

In che cosa si rivede maggiormente in suo figlio?

“Nella bontà. Non credo abbia il mio senso del comico, ma è una persona estremamente buona. In questo mi rivedo in lui. Forse io sono più cinico mentre lui è più limpido… sicuramente migliore di me”.

Lei va via da Palermo, molto presto. Non la spaventava il là fuori?

“No, perché ero mosso dall’ambizione e dal desiderio di non restare in un luogo che, almeno dal punto di vista artistico, offriva poche opportunità. Fare questo mestiere obbliga a partire. Non c’è una ragione concreta per restare, se si vuole crescere davvero. Chi rimane, forse, e rischio di essere ingeneroso, non ha fino in fondo il coraggio di tentare, oppure non crede davvero che possa funzionare, o ancora non intende fare questo lavoro per tutta la vita. Palermo ha una qualità della vita altissima, superiore a molte altre città. Ma sul piano delle prospettive artistiche offre poco. Per me era necessario andare via, anche per prendere le distanze dal mio nucleo familiare. Per un attore restare lì significa affrontare l’incertezza. Non è come svolgere un’altra professione che si può esercitare ovunque”.

Ha conti in sospeso con la sua città?

“Sì, sono onesto nel dirlo: il riconoscimento è stato scarso. Ritengo di essere tra gli attori che hanno lasciato un segno, non necessariamente popolari, ma riconoscibili. Eppure, il teatro della mia città sembra non accorgersene. Non ne sento un bisogno personale, ma è evidente che non esista neppure, da parte loro, l’esigenza di riconoscermi. Palermo è una città complessa. Paradossalmente sono stato accolto dal teatro napoletano. A Palermo sono tornato in tournée con maestri come Martone, Servillo, Cecchi, e dunque con realtà legate a Napoli e non con quelle palermitane. Non so neppure se l’attuale direttore artistico del Teatro Biondo mi conosca”.

Il teatro napoletano mi fa pensare al Sannazaro. Che effetto fa vedere un teatro andare a fuoco?

“Quando un teatro viene distrutto, uno storico come quello legato alla figura di Luisa Conte, la ferita è profonda. E lo stesso vale quando un teatro chiude. Non si perde soltanto uno spazio fisico. Si interrompe un intero sistema di cui fanno parte attori, tecnici, maestranze: è una paralisi improvvisa. Per chi fa il mio lavoro, il teatro è come una chiesa: un luogo in cui le persone si riuniscono per un evento che esiste nel qui e ora, che comincia e finisce come una funzione. Distruggere un teatro equivale a demolire una chiesa. Anche se viene ricostruito, non sarà più lo stesso. Si perde la storia, la memoria di chi lo ha attraversato. È una ferita doppia, che chi non appartiene a questo ambiente difficilmente può comprendere fino in fondo”.

Il teatro, nel suo caso, le ha più dato o tolto qualcosa?

“Senza il teatro e le relazioni costruite negli anni non sarei la persona che sono oggi: mi ha dato tutto. E allo stesso tempo mi ha sottratto molto. Come diceva Eduardo nel 1984, poco prima di morire, quella del teatrante è una vita fatta di gelo, di freddo, di compromessi durissimi. Mi ha sottratto tempo con mio figlio. Ha messo in crisi relazioni, perché non si è mai davvero presenti. È il compromesso più grande. Eppure, si continua, perché è un amore che supera gli altri”.

Il successo, che poi è arrivato con la televisione, era un traguardo che attendeva?

“Il successo lo attendiamo tutti. Sarebbe ipocrita negarlo. L’ambizione di diventare noti esiste. Con il tempo, soprattutto quando tarda, ci si abitua anche all’idea che possa non arrivare ma ho sempre fatto teatro di qualità, ho sempre lavorato e, quindi, non ne avevo più un bisogno urgente. Quando arriva inevitabilmente si è felici ma poi l’euforia svanisce. Resta un riconoscimento, una gratificazione: ‘Me lo sono meritato’. Se arriva tardi forse è meglio. A ventisei anni, come accade ai ragazzi di Mare Fuori, è meraviglioso, ma mancano gli strumenti per sostenerlo: quando il telefono smette di squillare si rischia di crollare. A cinquantadue anni, dopo trent’anni di palcoscenico, si è invece più solidi. Se il telefono tace, fa parte del mestiere. Il teatro, però, rimane: se la televisione scompare, continuiamo a recitare. A vent’anni si penserebbe: ‘Non mi chiamano più’. A cinquantatré si dice: ‘È andata bene comunque, in ogni caso è stata una vittoria’”.

Ma si chiedeva perché agli altri sì e a lei no?

“C’è stata anche invidia, un’invidia sana verso chi ha raggiunto prima certi traguardi. Tutti la provano. Poi si diventa padri e molte ambizioni si ridimensionano. La priorità diventa un’altra. Resta comunque bello quando qualcuno ti ferma per strada e dice: ‘In quella scena è stato bravissimo’”.

Con il successo è arrivata anche la possibilità di scegliere i progetti tra cinema e televisione a cui partecipare?

“No. Ho fatto poco cinema, che è un circuito distinto rispetto alla televisione. Sono ambiti separati. In televisione esiste un margine leggermente maggiore, ma non è totale. Anche interpretando un protagonista, come in Morbo K, non significa aver raggiunto una posizione definitiva. Il lavoro è poco per tutti e la competizione è forte. Non ho ancora la libertà di accettare o rifiutare qualsiasi proposta. C’è ancora molto da costruire. Ritengo di aver dimostrato il mio valore, ma non ho l’autonomia necessaria per scegliere ogni progetto. Non ancora”.

Ripensando a quanto fatto finora, c’è un’occasione che ritiene di aver sottovalutato? Un’opportunità che avrebbe potuto rappresentare una svolta, professionale o personale?

“No, mai. Anche per una componente di fortuna, ho sempre scelto ciò che in quel momento era giusto per me. Il percorso fatto e le decisioni prese mi hanno portato fin qui. All’inizio, anche a Palermo, ho rinunciato a proposte che avrebbero potuto aprirmi altre strade. Spesso optavo per ruoli più piccoli, scelte talvolta frustranti, ma coerenti con la direzione che sentivo mia. Con il tempo quei sacrifici hanno dato risultati. Non c’è stato un treno perso: ho preso la linea che dovevo prendere”.

Si considera un uomo fortunato?

“Non particolarmente. Ciò che ho costruito deriva soprattutto da tenacia e determinazione. A cinquantatré anni certi traguardi si raggiungono solo così. La fortuna è intervenuta altrove: nel fatto che un ruolo interpretato con impegno sia entrato in una serie diventata la più vista di sempre. Questo non dipende da me: esistono produzioni eccellenti che non hanno avuto lo stesso riscontro. La fortuna è stata quella di entrare in un progetto che oggi arriva a centinaia di milioni di visualizzazioni nel mondo ma nessuno poteva prevederlo. Direi che la fortuna sta nell’esplosione del fenomeno: il lavoro sul personaggio, però, è sempre stata responsabilità mia”.

Cinema e tv sono ambiti separati. Perché così poco cinema?

“Non dipende da me: ritengo di avere le competenze necessarie. Non vedo una differenza sostanziale tra un buon prodotto televisivo e uno cinematografico. Anche qui però intervengono dinamiche di settore e una componente di casualità: occorre che qualcuno ti noti. Può accadere che certi ambienti non guardino la televisione. Sono concause che non controllo. Mi piacerebbe lavorare con Garrone, Sorrentino, Tornatore, ma forse non sanno neppure che esisto: è possibile che il cinema che sogno non arrivi mai. Avrei voluto collaborare con Nanni Moretti o con Bernardo Bertolucci: sono desideri legittimi, ma non sempre realizzabili. A un certo punto bisogna anche riconoscere ciò che si ha. Ma non è mai troppo tardi: facciamo un mestiere che, se va bene, ci permette di rimanere in scena fino a novant’anni”.

…un mestiere che permette di rimanere per sempre eterni.

“È un pensiero che emoziona: i lavori resteranno per sempre. Ma anche solo il nome e il cognome. Porto il nome di mio nonno, e questo mi rende orgoglioso… Mi piace immaginare che un giorno i miei pronipoti, i nipoti di mio figlio, possano dire: ‘Abbiamo un bisnonno che faceva l’attore’. Se tra cent’anni qualcuno parlerà ancora di me, vorrà dire che avrò lasciato un segno importante (sorride, ndr)”.

Un luogo comune vuole gli attori bugiardi anche nella vita quotidiana…

“Sono una persona normale, come tutti gli altri, con i miei difetti. Dire che un attore finge anche nella vita è, appunto, un luogo comune. Ci sono professionisti di ogni ambito molto più abili nel fingere: avvocati, medici e potrei continuare all’infinito. Non è la professione a determina re l’autenticità di una persona”.

Riesce a distinguere al contrario chi mente?

“Non saprei dirlo con certezza ma forse riesco a coglierlo. Il nostro lavoro è fatto di pelle, di sguardi, di ascolto. Quando si prova con altri attori, l’ascolto è essenziale. Questa attitudine inevitabilmente si trasferisce nella vita quotidiana. Una certa sensibilità nel cogliere le persone fa parte dell’esperienza professionale”.

E nell’ascolto si colgono anche le vulnerabilità. Qual è a oggi la sua più grande fragilità?

“La paura dell’abbandono. L’ho compresa attraverso il percorso di analisi. Non si guarisce del tutto dai traumi di ciò che siamo stati, ma si acquisisce consapevolezza. È una ferita profonda, una traccia antica che resta. Occorre lavorarci e con l’analisi lo stiamo facendo. È un percorso che forse bisognerebbe intraprendere dai vent’anni in poi e non a cinquanta ma la ricostruzione pian piano può ammorbidire quel timore che in me ancora c’è”.