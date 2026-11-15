Vincenzo Ficarra, il Gianmarco della serie di Rai 1 su Livatino: “Tornando a recitare mi sono sentito vivo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

A vent’anni, Vincenzo Ficarra ha già dovuto confrontarsi con il peso delle aspettative e con il desiderio di trovare una strada che fosse davvero sua. Con un padre alquanto noto, è cresciuto tra cinema e recitazione, ma prima di scegliere il mestiere dell’attore ha sentito il bisogno di allontanarsi da un mondo al quale gli altri sembravano destinarlo. Oggi Vincenzo Ficarra frequenta l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico e interpreta Gianmarco nella serie di Rai 1 dedicata a Rosario Livatino, uno dei giovani stiddari autori dell’omicidio del magistrato siciliano. Un ruolo che lo ha portato a confrontarsi con la violenza e con il contesto criminale della Sicilia degli anni Novanta. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Vincenzo Ficarra ripercorre la preparazione del personaggio, il rapporto con i genitori e la gavetta affrontata sui set, prima nel reparto luci e poi accanto ai macchinisti. Racconta il disagio di essere continuamente paragonato al padre, la decisione di abbandonare la recitazione dopo aver interpretato Ugo in Andiamo a quel paese e il successivo ritorno, quando ha scoperto che quella passione gli apparteneva davvero. Con una consapevolezza che oggi guida le sue scelte: trovare un linguaggio artistico personale, senza sentirsi giudicato lo specchio di nessuno.

Lei ha vent’anni e nella serie dedicata a Rosario Livatino interpreta Gianmarco, un ragazzo più o meno della sua età che arriva a uccidere un uomo. Come si entra nella vita di un coetaneo che ha una concezione dell’esistenza così lontana dalla propria?

“Gianmarco è molto diverso da me, soprattutto per la facilità con cui prende determinate decisioni e riesce ad agire a sangue freddo. Non ne sarei capace. Prima di una scelta importante ho bisogno di riflettere a lungo e non avrei mai il coraggio di compiere un gesto simile. Lui, invece, ha la sfacciataggine di chi sente di non avere più nulla da perdere. Per comprenderlo bisogna partire dal contesto in cui vive. Parliamo della Sicilia degli anni Novanta, di una realtà relativamente piccola come Canicattì, in un periodo in cui le strade da percorrere erano davvero poche. Non c’erano semplicemente i buoni e i cattivi. C’erano i criminali e quelli che rimanevano in silenzio: si finiva per collaborare con determinate organizzazioni oppure si era comunque costretti a confrontarsi con loro. Bastava possedere un bar o un’attività commerciale per ritrovarsi ad esempio a fare i conti con il pizzo. La realtà con cui Gianmarco si confrontava ogni giorno è fondamentale per capire come sia potuto arrivare a comportarsi in quel modo”.

Quanto l’ha aiutata conoscere la realtà sociale nella quale Gianmarco è cresciuto?

“Qui entriamo in un discorso sociologico. Non sono un sociologo, ma al liceo ho frequentato l’indirizzo economico-sociale e alcuni fenomeni li abbiamo studiati. Oggi mi rendo conto di quanto l’ambiente in cui cresciamo influenzi le persone che diventiamo. Magari Gianmarco, se fosse cresciuto nella Palermo degli anni Duemila, sarebbe stato diverso. E questo vale per tutti noi. Nessuno può sapere chi sarebbe diventato se fosse nato e cresciuto in un altro contesto. Anche per questo credo sia importante non giudicare un personaggio”.

Non giudicare il personaggio è uno degli insegnamenti fondamentali della recitazione. Lei ha appena iniziato il secondo anno all’Accademia. Qual è stata la difficoltà maggiore nell’interpretare Gianmarco?

“Ci sto riflettendo, anche perché, a differenza di Gianmarco, prima di rispondere ho bisogno di pensarci! (ride, ndr). Credo che la difficoltà principale sia stata trovare la giusta chiave interpretativa. In una sceneggiatura, cinematografica o teatrale, una stessa frase può essere pronunciata in moltissimi modi. Anche un semplice ‘buongiorno’ può esprimere felicità, tristezza o rabbia. Dipende dalla situazione. All’inizio con gli altri giovani colleghi sul set ci siamo posti diverse domande. Dovevamo essere spaventati per quello che stavamo per fare? Mostrare incertezza? Oppure essere arrabbiati perché alcuni nostri compagni erano stati arrestati e temere che gli investigatori potessero arrivare anche a noi? Erano tutte interpretazioni possibili. Poi abbiamo capito un aspetto fondamentale: stavamo per rappresentare un gesto terribile, ma non dovevamo recitarlo facendone percepire tutta la gravità. Il vero ostacolo è stato comprendere che i nostri personaggi non dovevano sentirne il peso”.

Quindi dovevate rappresentare l’omicidio come un’azione quasi naturale, senza attribuirgli la gravità che avrebbe avuto agli occhi di chiunque altro?

“Esattamente. Interpretavamo ragazzi allo sbando, cani sciolti, senza padrone, che vivevano quella situazione in maniera completamente diversa da una persona comune. Erano consapevoli dell’importanza di quello che stavano per compiere. Nella serie arrivano persino a dire: ‘Oggi facciamo la storia’. Eppure non affrontavano quell’azione con la gravità che normalmente associamo a un omicidio. Da una parte c’è Livatino, con sua madre, i suoi genitori, la fidanzata. Gli attori che interpretavano quelle figure dovevano immedesimarsi nel dolore e percepire la tragedia di quanto era accaduto. Noi, invece, no. Per i nostri personaggi era un colpo. Un colpo grosso, certamente, ma pur sempre un colpo”.

Una leggerezza che, paradossalmente, rende ancora più terribile l’omicidio. Vedere la serie completa le ha fatto percepire diversamente la vicenda?

“Sì, ci siamo riuniti tra ragazzi del cast per guardare insieme le puntate. Confrontandoci anche con il punto di vista della famiglia e della fidanzata di Livatino, abbiamo ricevuto una bella botta. Abbiamo avvertito un dolore che durante le riprese non sentivamo, proprio perché avevamo lavorato affinché i nostri personaggi non percepissero il peso delle loro azioni. Ed è questo, secondo me, che deve arrivare allo spettatore: la gravità di quel gesto emerge proprio attraverso l’incapacità di quei ragazzi di riconoscerla”.

Girare nei luoghi in cui si è svolta la vicenda le ha fatto desiderare di approfondire la storia di Rosario Livatino?

“Ci siamo incuriositi molto, abbiamo ascoltato persone del posto e raccolto racconti e testimonianze. È stato interessante. In quel periodo, però, facevo continuamente avanti e indietro perché, contemporaneamente, sostenevo i provini per entrare all’Accademia Silvio d’Amico e giravo un’altra serie per la Rai, Il Milanese. Avevo una parte più piccola rispetto a quella di Gianmarco, ma è stata comunque un’esperienza importante”.

Prima di interpretarlo, quanto conosceva della storia di Livatino?

“Avevo sentito parlare di Livatino e sapevo che stava per essere beatificato, ma non conoscevo bene la sua storia. Soprattutto, ignoravo la vicenda degli stiddari. Credo che questo valga per molte persone, perché purtroppo è una pagina della nostra storia che non è stata raccontata abbastanza. Sono molto contento che Michele Placido abbia deciso di portarla sullo schermo. È un fenomeno davvero particolare della Sicilia di quegli anni. Non credo che in altri luoghi, anche dove erano presenti organizzazioni criminali, fosse così frequente assistere alle imprese di una banda di ragazzi completamente allo sbando, che agivano senza chiedere il permesso a nessuno e, in un modo o nell’altro, riuscivano a cavarsela. Non significa che ne uscissero vincitori. Alcuni venivano uccisi, penso per esempio a Falzone, e altri subivano attentati. Eppure continuavano ad avere un ruolo importante all’interno di quegli equilibri criminali”.

Che ruolo avevano gli stiddari secondo lei?

“Erano scomodi, ma proprio per questo potevano risultare utili. La mafia, per esempio, poteva servirsi di loro per uccidere qualcuno senza intervenire direttamente e rischiare di scatenare una guerra o compromettere determinati equilibri. Era un po’ come muovere delle pedine nei servizi segreti. In questo caso le pedine erano quei ragazzi. Si approfittava del fatto che non avessero nulla da perdere, che fossero incontrollabili, per affidare loro azioni che altri non potevano permettersi di compiere”.

Lei è siciliano, è cresciuto a Palermo e oggi vive a Roma. Quanto è diversa la Sicilia che ha conosciuto da quella raccontata nella serie?

“È un’altra Sicilia. Non ho vissuto quel periodo. Sono cresciuto in una terra profondamente cambiata anche grazie all’impegno di grandi magistrati come Livatino, Falcone e Borsellino, che hanno dato un contributo enorme. Naturalmente rimangono delle realtà oscure, ma credo che questo accada anche in altre regioni italiane, dalla Calabria alla Campania, fino alla Lombardia e al Lazio. Non penso che oggi la criminalità organizzata sia un fenomeno concentrato esclusivamente in Sicilia. Trovo geniale l’intuizione di Placido di raccontare un capitolo della storia siciliana che non era mai stato affrontato in questo modo. Nel film Il giudice ragazzino, per esempio, era stata narrata la vicenda di Livatino, ma senza soffermarsi sugli stiddari”.

Quale aspetto di questa organizzazione criminale l’ha colpita maggiormente?

“Il fatto che dei ragazzini, nella Sicilia di quegli anni, arrivassero a contrapporsi a boss affiliati a Totò Riina. Era quasi impensabile. Una follia. E pensiamo anche al fatto che fossero riusciti a gestire piazze di spaccio dalla Germania alla Sicilia. È incredibile. Sono elementi che aiutano a comprendere come Gianmarco e gli altri potessero arrivare a compiere determinate azioni. Erano ragazzi soprattutto incoscienti, incapaci di rendersi conto dei rischi. Approfondendo questa vicenda e vivendola attraverso il personaggio, sono rimasto scioccato. Non meravigliato in senso positivo, naturalmente. È stato uno stupore amaro. Continuavo a chiedermi come fosse stato possibile arrivare a una situazione del genere”.

Come nasce il suo rapporto con la recitazione?

“È stato un percorso lungo, iniziato per gioco. Quando avevo circa cinque anni, io e mia madre inventavamo situazioni, improvvisavamo, recitavamo. Erano giochi ai quali partecipava anche mio fratello Tommaso. A dieci anni mi sono iscritto alla prima scuola di recitazione. Ricordo che durante la lezione iniziale ho avuto l’impressione che non mi piacesse, perché trovavo quelle attività infantili. Poi ho capito che non erano le lezioni a essere da bambini: ero stato io, fin da piccolo, a dedicarmi a giochi diversi da quelli dei miei coetanei. Ero già abituato all’improvvisazione e alla recitazione. Quando mi sono ritrovato a svolgere quegli esercizi in una vera scuola, mi sembrava di ripetere i giochi della mia infanzia. Una volta compreso questo, ho continuato. Intorno agli undici o dodici anni, però, mi sono fermato”.

Perché ha deciso di interrompere?

“Mi sono fermato per diversi motivi, ma soprattutto perché mi infastidiva essere continuamente associato a mio padre. Non mi sentivo originale. O meglio, non mi facevano sentire tale. Qualunque iniziativa prendessi sembrava dipendere dal fatto di essere suo figlio. Se volevo recitare, era perché mio padre faceva l’attore. Se raccontavo una battuta in classe, qualcuno commentava: ‘Vuole fare ridere come suo padre’. Il paragone arrivava continuamente, anche nelle situazioni più banali. Sentivo sempre quest’ombra alle mie spalle e, a un certo punto, ho reagito convincendomi di essere diverso e di non voler fare l’attore. Ero talmente determinato a prendere le distanze da quella professione che, quando mi sono riavvicinato al cinema, l’ho fatto attraverso un’altra strada”.

Quale?

“Verso i quattordici anni, durante il lockdown, la mia passione per il cinema è cresciuta moltissimo. In realtà ero abituato a guardare film fin da bambino. Mia madre mi aveva avvicinato alla recitazione, mentre mio padre mi aveva trasmesso l’amore per il cinema. Mi faceva vedere Charlie Chaplin o Pietro Germi: sono cresciuto con il piacere di guardare film e con un certo gusto cinematografico. Durante la pandemia questa passione è diventata ancora più forte, fino a farmi desiderare di diventare regista. Non avevo nemmeno compreso fino in fondo in che cosa consistesse concretamente quel lavoro, ma mi affascinava la possibilità di dare forma a un’idea e coordinarne la realizzazione. Così ho cominciato a parlarne con mio padre”.

Come hanno reagito in famiglia?

“Mia madre ha sempre cercato di incoraggiarmi perché credeva in me. Mio padre, invece, mi metteva in guardia. Mi ripeteva: ‘Stai attento, è un lavoro difficile. Sei sicuro? Devi esserlo davvero’. Lo faceva perché teneva moltissimo alla mia libertà di scelta. Non voleva forzarmi né impormi una strada. Una volta gli ho chiesto perché non avesse tentato di indirizzarmi verso quella professione. Mi ha risposto: ‘Perché non voglio importi niente. Devi essere tu a scegliere e a decidere da solo della tua vita’. Oggi comprendo quanto fosse importante. Se mi avesse spinto fin dall’infanzia, crescendo avrei potuto convincermi che non fosse stata davvero una decisione mia e magari avrei cambiato strada. Sono contento di aver avuto questi due contrappesi: mia madre, che mi ha sempre incoraggiato, e mio padre, che credeva nelle mie capacità ma procedeva con i piedi di piombo, proprio per essere certo che scegliessi in autonomia. Papà ripeteva spesso, sia a me sia a mio fratello: ‘Sono felice qualsiasi lavoro scegliate, purché lo facciate bene. Dal pulire per terra al fare l’avvocato, l’importante è impegnarsi e svolgere bene il proprio mestiere’. Credo che volesse anche proteggerci dal peso del suo cognome, ma soprattutto evitare che un giorno ci ritrovassimo a svolgere una professione che non sentivamo nostra”.

E quali sono stati i suoi primi passi?

“Papà mi ha suggerito alcuni libri da leggere, ma soprattutto mi ha spiegato che avrei dovuto fare la gavetta. E per me era ancora più importante, proprio per il cognome che porto. Mi diceva che nessuno avrebbe mai dovuto pensare che fossi stato agevolato perché ero suo figlio. Dovevo dimostrare di conoscere ogni aspetto del lavoro, anche quelli che non sarebbero rientrati direttamente nelle mie competenze. Così, a quattordici anni, ho cominciato a lavorare con lui sui set. Svolgevo piccoli incarichi e ricevevo una paghetta praticamente simbolica. Ma il denaro non era importante: dovevo imparare. All’inizio ho lavorato con il reparto luci, aiutando a montare e smontare le attrezzature. Poi sono passato ai macchinisti, occupandomi degli stativi, dei macchinari, dei modular crane e degli strumenti utilizzati per muovere la macchina da presa. Mio padre voleva che conoscessi il mestiere in ogni suo aspetto. Era lo stesso percorso che aveva affrontato lui agli inizi della carriera: voleva che avessi la stessa fame che aveva avuto lui allora. Mi raccontava che, quando lavorava in teatro, faceva davvero di tutto. Montava personalmente le scenografie perché spesso non c’erano abbastanza soldi o mancava qualcuno che potesse occuparsene. A volte lavorava persino in biglietteria. Era cresciuto professionalmente in quel modo e desiderava che anch’io imparassi a conoscere ogni fase del lavoro”.

Poi, però, dalla regia è tornato alla recitazione. Come è successo?

“C’è stato di nuovo lo zampino di mia madre, che mi ha teso un’altra trappola! (sorride, ndr). Ha approfittato del fatto che mi fossi riavvicinato al cinema, anche se attraverso un percorso diverso. Avevo fatto un giro più lungo e, come dice Venditti, certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Mi ha proposto di partecipare a un workshop di recitazione in Accademia. Sosteneva che anche un regista dovesse mettersi nei panni dell’attore per comprenderne il lavoro. All’inizio ero titubante. Non sapevo se fossi bravo, temevo che non fosse la strada giusta e preferivo rimanere dietro le quinte. Lei insisteva: ‘Prova. Eri bravo, fidati. Sarebbe un peccato. Fallo anche soltanto per capire meglio gli attori, così un giorno potrai dirigerli al meglio’. Alla fine ho accettato. Ed è stato allora che ho cominciato a sentire davvero la recitazione come una passione mia”.

Che sensazione ha provato tornando a recitare, questa volta con una consapevolezza diversa rispetto all’infanzia?

“Mi sono sentito vivo. È stata esattamente questa la sensazione. Stavo bene. Uno degli aspetti più belli della recitazione è che spesso ti mette davanti a una frustrazione necessaria. È una sfida continua. Gli attori conoscono bene quella difficoltà che precede la soddisfazione di riuscire finalmente a raggiungere il risultato cercato. Quando superi un ostacolo, quando trovi la soluzione interpretativa che inseguivi, la soddisfazione è enorme. Ti senti vivo da morire. Per me è una sensazione stupenda”.

Nonostante le esperienze maturate sui set, ha scelto di continuare a studiare ed è entrato all’Accademia Silvio d’Amico. Perché considera così importante la formazione?

“Perché voglio arrivare a sentirmi libero di lavorare su un testo, una sceneggiatura o una drammaturgia. Penso che questa libertà sia fondamentale per un attore. Naturalmente si può imparare anche senza frequentare una scuola, attraverso il lavoro e l’esperienza. Ma bisogna accumularne molta per raggiungere una vera autonomia. Non sento ancora di possederla completamente, proprio perché sto studiando. Cerco di acquisire gli strumenti che mi permettano, poco alla volta, di muovermi con maggiore sicurezza. Voglio affrontare un ruolo sapendo che cosa sto facendo e perché. Desidero avere un metodo e imparare a lavorare bene. Per questo sono davvero felice di frequentare l’Accademia”.

Oggi è riuscito a liberarsi dai timori del passato?

“Sì, perché oggi recito e me ne frego. Quando hai undici anni, certi giudizi ti feriscono. Ti infastidisce sentirti dire che non sei originale, che vuoi intraprendere una strada soltanto perché tuo padre fa lo stesso mestiere. Crescendo, però, capisci che, se una passione è autentica, devi seguirla. Adesso so che questa scelta è completamente mia. Ho già attraversato un periodo in cui non volevo recitare e, infatti, avevo smesso. Se oggi non avessi più voglia di farlo, cambierei strada. Continuo perché mi piace, perché mi appassiona e perché sento che è il mestiere che voglio fare. Non sono lo specchio di nessuno. Non si tratta di imitare qualcuno. Sono cresciuto respirando questo ambiente e ho sentito che mi apparteneva. Mio fratello, invece, pur essendo cresciuto nella stessa famiglia, non ha provato la stessa attrazione. Essere figlio di un attore non significa dover diventare necessariamente attore. La dimostrazione è proprio lui, al quale la recitazione non interessa affatto”.

Serve una motivazione personale.

“E io ce l’ho. Mia madre, con le sue trappole, è stata molto brava! Ma non lo faceva perché volesse a tutti i costi un figlio attore. Altrimenti avrebbe cercato di convincere anche mio fratello. Quando ha capito che la recitazione non era la sua passione, non ha insistito. Lo ha incoraggiato, invece, a coltivare il calcio, anche nei momenti in cui voleva smettere di giocare. Con me è successo lo stesso. Quando non credevo nelle mie capacità, mamma continuava a essere convinta che la recitazione fosse la mia strada. Ci credeva persino quando mi rifiutavo di ammettere quanto mi piacesse. Oggi comprendo quanto sia stato importante. A vent’anni ho la possibilità di dedicarmi concretamente a quello che amo, invece di studiare qualcosa che non mi interessa. Per me è un dono di Dio”.

Nel suo percorso, oltre alla recitazione, ci sono anche la musica e la fotografia. Ha studiato chitarra e pianoforte. Che rapporto ha con queste forme di espressione?

“Ho preso lezioni di entrambi gli strumenti, soprattutto di chitarra. Da quando sono entrato in Accademia ho un po’ trascurato lo studio della musica, quindi sono rimasto a un livello intermedio. Mi sono avvicinato agli strumenti perché amo profondamente la musica. A un certo punto, ascoltarla non mi bastava più: sentivo il bisogno di suonarla. Mi è successo lo stesso con il cinema. Guardavo film che mi piacevano talmente tanto da desiderare di realizzarne uno. Sono una persona molto curiosa. Quando mi appassiono a una disciplina, non riesco a limitarmi a osservarla. Voglio entrarci, comprenderne i meccanismi e provare a praticarla”.

Che significato ha per lei l’arte? Che cosa riesce a comunicarle al di là delle singole discipline?

“Credo che l’arte, in realtà, non dica nulla di nuovo rispetto a ciò che già conosciamo di noi. La sua grande capacità è esprimere ciò che sentiamo ma non riusciamo a raccontare, dare parole a emozioni che non sappiamo spiegare. Tutti possiamo inventare una storia d’amore: due persone si incontrano, si innamorano, poi si separano e soffrono. Ma provi a scrivere la Divina Commedia. Anche Dante affronta sentimenti che conosciamo, ma lo fa attraverso parole e immagini che nessuno aveva mai utilizzato in quel modo. Il valore dell’arte non sta necessariamente nella novità di ciò che racconta, ma nel modo in cui riesce a esprimerlo. Penso, per esempio, alla musica. Mi piace molto Brunori. Il modo in cui racconta una storia non sarà mai identico a quello di un altro cantautore, anche quando affrontano lo stesso argomento. L’arte può farti riconoscere un sentimento che conoscevi già, ma che non eri mai riuscito a esprimere con quelle parole. Ti offre una prospettiva diversa, un punto di vista al quale non avevi pensato. È questo, secondo me, il suo aspetto più bello. Grazie all’arte mi è capitato spesso di scoprire prospettive che non avevo mai considerato”.

Lei appartiene a una generazione che spesso sente il bisogno di raccontarsi continuamente sui social. Eppure sembra avere un approccio più riservato. Come vive il rapporto con i social network?

“Pubblico volentieri quello che riguarda il set, perché è il mio lavoro, il risultato del mio impegno. Per il resto preferisco condividere soltanto quello che ritengo necessario. Non sono contrario ai social, assolutamente. Non penso, però, che si debba mostrare continuamente tutto quello che si fa. Ci sono attori che raccontano le proprie relazioni e condividono molti momenti privati. Non li giudico, ognuno è libero di comportarsi come preferisce. Personalmente non credo né nell’assenza totale dai social né nell’esposizione continua, a qualsiasi ora del giorno. Penso che esista una giusta via di mezzo”.

Il suo Gianmarco aveva fame di potere. Di che cosa ha fame, invece, Vincenzo Ficarra, oggi, a vent’anni?

“Ho fame di fare, di sperimentare, di mettermi alla prova. Voglio raccontare storie, come chiunque scelga questo mestiere. Ma desidero farlo seguendo la logica dell’arte, trovando un linguaggio che sia davvero mio”.