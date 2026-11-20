Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Vincenzo Lanni è stato condannato a 10 anni di carcere per aver accoltellato alla schiena Anna Laura Valsecchi, una manager di 43 anni, il 3 novembre 2025 in piazza Gae Aulenti a Milano. La sentenza è stata pronunciata venerdì 20 novembre 2026 al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Il 60enne è stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. La vittima, dipendente di Finlombarda, era stata aggredita mentre si stava recando al lavoro. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna era sconosciuta all’aggressore ed era stata scelta come bersaglio casuale.

Vincenzo Lanni condannato a 10 anni, la sentenza

Come riporta ANSA, è stata accolta l’impostazione dell’accusa, riconoscendo la responsabilità di Lanni per il tentato omicidio premeditato. La Procura di Milano aveva chiesto una condanna a 12 anni e 2 mesi di reclusione, mentre il tribunale ha stabilito una pena di 10 anni. La sentenza prevede inoltre tre anni di libertà vigilata e il pagamento di una provvisionale di 50.000 euro a favore della vittima.

Si tratta di una somma riconosciuta come anticipo sul risarcimento del danno, il cui ammontare complessivo potrà essere definito successivamente. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 60 giorni. Vincenzo Lanni, detenuto nel carcere di San Vittore, non ha rilasciato dichiarazioni durante il processo, celebrato a porte chiuse.

L’aggressione in piazza Gae Aulenti

L’aggressione risale alla mattina del 3 novembre 2025, quando Anna Laura Valsecchi stava attraversando piazza Gae Aulenti, nel quartiere Porta Nuova di Milano. La donna è stata colpita alle spalle con un coltello, riportando ferite molto gravi. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno contribuito alla ricostruzione dell’aggressione e all’identificazione del responsabile.

La manager è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta alle cure necessarie. “La mia assistita si sta riprendendo, è viva per miracolo”, ha dichiarato l’avvocato Paolo Cardone, legale della parte civile. Il difensore ha spiegato che la donna sta affrontando anche un percorso di riabilitazione psicologica per le conseguenze dell’aggressione.

L’interrogatorio

Durante l’interrogatorio successivo all’arresto, l’uomo condannato a 10 anni aveva collegato il proprio gesto a un risentimento maturato dopo la perdita del lavoro come programmatore informatico. Vincenzo Lanni veva raccontato di voler colpire simbolicamente UniCredit, che in passato era stata tra i clienti della società informatica per cui lavorava.

“Preferibilmente avrei colpito sotto a Unicredit ma non avevo la certezza che la persona lavorasse per Unicredit, volevo farla pagare a loro per quello che era successo 12 anni prima”, aveva dichiarato un anno fa. L’uomo veva inoltre spiegato che avrebbe preferito colpire una persona nei pressi della sede della banca, pur non sapendo se la vittima lavorasse effettivamente per UniCredit. Anna Laura Valsecchi era una dipendente di Finlombarda e non aveva alcun rapporto personale con l’aggressore.

I precedenti

Il 60enne aveva già precedenti per episodi di violenza simili. Nell’agosto 2015 aveva accoltellato due anziani in provincia di Bergamo, nei Comuni di Villa di Serio e Alzano Lombardo. Per quelle aggressioni era stato condannato nel 2016 a otto anni di reclusione e a tre anni in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems).

Nel precedente procedimento gli era stata riconosciuta l’attenuante della seminfermità mentale. Prima dell’aggressione del novembre 2025, Vincenzo Lanni era stato allontanato da una comunità di recupero nel Varesotto. Durante gli interrogatori aveva riferito di essere arrivato a Milano con l’intenzione di compiere un gesto di vendetta qualora non fosse stato riammesso nella struttura.