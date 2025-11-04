Vincenzo Lanni non era più considerato un individuo pericoloso secondo l'ultima perizia psichiatrica del 2024

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una perizia psichiatrica del 2024 ha giudicato Vincenzo Lanni non “pericoloso”. Per questa ragione l’uomo che ha accoltellato la 43enne Anna Laura Valsecchi in piazza Gae Aulenti, a Milano, era libero di circolare. Esercitando un suo diritto, Lanni si era quindi allontanato dalla comunità che lo aveva ospitato negli ultimi anni.

Dubbi sulla perizia psichiatrica del 2024

La perizia psichiatrica, tengono a precisare gli operatori della struttura rieducativa che ha ospitato Vincenzo Lanni, è stata effettuata “da altri”.

Della perizia si è parlato durante la trasmissione Ore 14, in onda su Rai Due. Sul contenuto dell’esame psichiatrico sono state sollevate perplessità dagli ospiti in studio, ma non si conoscono ancora i dettagli della perizia.

Il luogo dell’aggressione

Le parole di Bruzzone su Vincenzo Lanni

Tra gli ospiti presenti, in particolare, la criminologa Roberta Bruzzone ha parlato di “storia piuttosto eloquente”, dicendosi però perplessa dalla diagnosi “schizoide” perché “ci sono aspetti paranoidei piuttosto evidenti”.

“Questo ne ha incrementato ulteriormente la sua pericolosità”, ha specificato Bruzzone, che si è chiesta come Vincenzo Lanni sia stato giudicato idoneo al rientro in società. “Un soggetto con queste caratteristiche non sarà mai capace di gestire la sua pericolosità sociale – ha proseguito Bruzzone – Bisogna avere il coraggio di dire una cosa scomoda ma vera, non si guarisce da queste problematiche, non c’è nessun modo di trattarle le avrà per tutta la vita e sarà sempre pericoloso”.

Secondo la criminologa, questi soggetti non possono essere reinseriti in società.

Nel 2015 Lanni aveva aggredito due anziani a Bergamo

Nel 2015 Vincenzo Lanni aveva aggredito a Bergamo, la sua città, una coppia di anziani, anche in quel caso usando un coltello. Anche dieci anni fa le vittime erano state scelte a caso.

Dopo questi episodi Lanni era stato giudicato “parzialmente capace di intendere e di volere” ed era stato condannato a 5 anni di carcere e tre anni da scontare in una Rems. L’ultima tappa di Lanni è stata, appunto, la comunità dalla quale si è allontanato poco prima di aggredire la 43enne in piazza Gae Aulenti, nel cuore finanziario di Milano.

Vincenzo Lanni ha confessato l’aggressione, spiegando di aver scelto a caso la vittima “per colpire il potere economico”. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha parlato di una “una sostanziale difficoltà nell’attività di prevenzione” nei casi che riguardano le persone con problemi psichiatrici.