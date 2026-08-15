Vincenzo Mannarino morto in un incidente a Cisano Bergamasco, dopo una caduta in moto a Ferragosto
Un motociclista di 43 anni, Vincenzo Mannarino, è morto a Cisano Bergamasco, per una caduta dopo aver perso il controllo della moto sulla Bergamo-Lecco
Un 43enne è morto a causa di un incidente in moto nella notte di Ferragosto a Cisano Bergamasco. La vittima si chiamava Vincenzo Mannarino e sarebbe caduto da solo mentre percorreva la Bergamo-Lecco. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora in fase di accertamento, senza coinvolgere altri veicoli.
L’incidente in moto a Cisano Bergamasco
L’incidente si è verificato intorno all’1.30 della notte tra venerdì 14 e sabato 15 agosto all’altezza della frazione Bisone di Cisano Bergamasco, al confine con il comune di Calolziocorte dove viveva il 43enne.
Mannarino avrebbe perso improvvisamente il controllo della sua moto in autonomia mente viaggiava sulla statale 639, che collega la provincia di Bergamo con quella di Lecco.
La morte di Vincenzo Mannarino
Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica del Soccorso Cisanese, inviate dalla centrale di emergenza regionale Areu in codice rosso dopo una chiamata arrivata al 112.
Al loro arrivo, gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del 43enne: le ferite riportate nella caduta rovinosa sull’asfalto sono risultate letali.
Le indagini
Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri del comando provinciale di Bergamo, insieme a una squadra dei Vigili del fuoco di Zogno per la messa in sicurezza della carreggiata e consentire i rilievi del caso sull’asfalto.
Sarà compito della polizia stradale di Bergamo, al lavoro sugli accertamenti, ricostruire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente, che al momento non sembra aver coinvolto altri mezzi.