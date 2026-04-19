Vincenzo Pirozzi, intervista al regista di 'Roberta Valente Notaio in Sorrento' su Rai1: “L’arte m'ha salvato”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

L’arte, per alcuni, è un mestiere. Per altri è una vocazione. Per Vincenzo Pirozzi è qualcosa di ancora più profondo: una ferita che si trasforma in linguaggio, una mancanza che diventa racconto, una forma di sopravvivenza. Ascoltarlo parlare significa entrare dentro una geografia emotiva fatta di assenze, passioni, ricordi e ostinazione. C’è il quartiere, c’è Napoli, ci sono le zie, la madre, il teatro, il cinema, la fatica di sentirsi sempre un passo indietro rispetto agli altri. Ma soprattutto c’è quel vuoto enorme lasciato da un padre mai davvero avuto, che negli anni è diventato una ferita silenziosa, mai rimarginata del tutto. Forse è anche per questo che Vincenzo Pirozzi sente il bisogno di raccontare storie. Perché raccontare significa dare forma a ciò che non si riesce a spiegare, mettere ordine nel caos, trovare un senso a ciò che senso non sembra avere. L’arte, nel suo caso, non è mai stata un gesto narcisistico o una semplice ambizione personale: è stata una salvezza. Dietro il regista di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, dietro l’uomo di cinema, c’è infatti un ragazzo cresciuto in una casa piena di donne, di amore e di sensibilità. Un uomo che ha imparato presto a riconoscere la fragilità, ad ascoltare il dolore, a osservare i dettagli invisibili agli altri. E che oggi continua a guardare il mondo con gli occhi di chi non ha mai smesso di sentirsi, in fondo, quel bambino seduto sulle scale, davanti a uno schermo, innamorato della possibilità di raccontare la vita. La sua è una storia che ha dentro molti contrari. C’è la durezza di un quartiere difficile e, allo stesso tempo, la delicatezza di una famiglia che lo ha cresciuto con amore. C’è un padre assente e ci sono le zie che diventano rifugio, casa, protezione. C’è la rabbia di sentirsi escluso da un mondo chiuso, dominato dalle conoscenze e dai favori, e c’è la tenacia di chi decide comunque di provarci, anche quando sembra impossibile. Vincenzo Pirozzi non ha mai raccontato il cinema come un luogo glamour, lontano dalla vita vera. Per lui il cinema è fatica, studio, sacrificio, gavetta. È stare sui set a fare di tutto: l’attore, l’assistente, l’aiuto regista, l’operatore, il montatore. È spazzare un palco a teatro e poi dirigere uno spettacolo. È conoscere ogni angolo di quel mestiere, non per ambizione, ma per fame. Una fame che ritorna spesso nelle sue parole. La fame di chi non è nato nel posto giusto, di chi non aveva agganci, di chi non apparteneva a nessuna cerchia privilegiata. La fame di chi ha dovuto arrampicarsi mentre altri salivano le scale. Ma senza mai trasformare quella rabbia in invidia. Anzi. Nelle sue parole in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie c’è sempre un rispetto profondo per chi ce l’ha fatta, per gli amici attori, per i colleghi, per chi ha avuto successo. Perché Vincenzo Pirozzi non sembra avere dentro il veleno del rancore. Ha piuttosto la malinconia di chi sa di aver dovuto lottare più degli altri, e la lucidità di chi ha capito molto presto che il talento, da solo, non basta. Eppure, nonostante tutto, c’è una luce che ritorna continuamente nel suo racconto. È la luce dell’arte. Una luce che per lui coincide con il teatro, con il cinema francese, con C’era una volta in America, con il profumo del palco, con il bisogno quasi fisico di sentire un set, una macchina da presa, una storia da scrivere. L’arte, nel suo caso, è diventata anche un modo per salvare gli altri. Per anni ha lavorato con ragazzi cresciuti in contesti difficili, togliendoli dalla strada, insegnando loro la recitazione, il teatro, il cinema. Non per sentirsi un eroe, ma perché sapeva cosa significa crescere in certi quartieri e sentire addosso la sensazione di non avere alternative. Forse è proprio questa la differenza tra chi fa arte e chi vive d’arte. Chi fa arte racconta una storia. Chi vive d’arte ci mette dentro le proprie cicatrici. In questa intervista Vincenzo Pirozzi non parla soltanto di cinema, di regia o di successo. Parla di sé. E lo fa con una sincerità rara, quasi disarmante. Perché prima ancora di essere un artista, è un uomo che ha imparato a trasformare le proprie crepe in storie da condividere.

Roberta Valente ha esordito con il 21,6% di share. Si è chiesto perché abbia attirato subito l’attenzione del pubblico?

“La prima risposta che mi sono dato è che Roberta Valente, rispetto a molte produzioni proposte negli ultimi tempi, forse è una serie spensierata. È una fiction, mi passi il termine, felice. Inoltre, ha come cornice uno dei luoghi più belli del mondo, Sorrento. In un periodo segnato da guerre, difficoltà e problemi personali, le persone hanno bisogno di rilassarsi e di seguire una storia non troppo impegnativa, ma capace di lasciare un sorriso. Una vicenda da seguire con semplicità e immediatezza, anche se poi, puntata dopo puntata, diventerà molto coinvolgente”.

Senza fare spoiler, che cosa dobbiamo aspettarci?

“Tutte le serie televisive hanno una fase iniziale di presentazione. La considero quasi un difetto, anche se in realtà non lo è. Nella prima puntata si spiegano al pubblico chi sono i personaggi, dove si muovono e quale ruolo hanno, fino al lancio finale, che tecnicamente è il cliffhanger. Da quel momento si apre un mondo. Sappiamo già che Roberta è coinvolta nel suo primo caso notarile, e in maniera personale. Oltre ai vari incarichi professionali, c’è questa vicenda che per lei è molto importante perché la tocca direttamente. In più, torna a Sorrento non solo per esercitare la professione, ma soprattutto per sposare l’uomo che ha sempre amato, Stefano. Ritrova Stefano, ritrova la sua Sorrento, ma incontra anche molti nuovi personaggi che irrompono con forza nella sua vita. Roberta è una donna spigolosa, testarda, a tratti persino antipatica. Una donna che trascura la propria bellezza in nome della serietà. Tuttavia, dovrà confrontarsi con situazioni che riguardano sia il suo passato sia il suo futuro. Si apriranno percorsi molto insidiosi, non soltanto per Roberta, ma anche per tutti i personaggi che le ruotano attorno”.

Lei di Roberta Valente è regista ma non sceneggiatore. Se dovesse raccontare in tre parole che tipo di storia è, che definizione darebbe?

“Faccio una premessa. La storia è stata scritta da quattro sceneggiatori ed è stata ideata da Alessia Palumbo. Sono subentrato nella fase di scrittura e, insieme alla Rai, a Rodeo e agli sceneggiatori, ho potuto dare il mio contributo alla struttura e alla sceneggiatura. Metaforicamente, posso dire di averla fatta crescere ancora prima di portarla sul set. Uso spesso una metafora: Roberta è il puntino nero tra i mille colori di Sorrento. Mi affascinava l’idea di lavorare su un personaggio non scontato. Sappiamo che i protagonisti delle serie televisive sono spesso belli e quasi supereroi. In questo caso Roberta crede di essere una supereroina, ma non lo è. Anzi, è esattamente il contrario. Ed è proprio questo a renderla molto umana. Dietro la sua durezza, dietro quella barriera, Roberta è una delle donne più fragili che si possano incontrare. Quella barriera serve a proteggere le sue fragilità, che inevitabilmente emergeranno. Per me era interessante lavorare su un personaggio che non deve essere necessariamente bello né un supereroe, ma che deve entrare poco alla volta nel cuore degli spettatori. Sono convinto che, così come è entrata in punta di piedi nel mio cuore e in quello di chi ha lavorato alla serie, Roberta entrerà anche nel cuore del pubblico. Roberta è un personaggio inusuale per la televisione generalista italiana, come dicevo, ma è un personaggio straordinario e impossibile da dimenticare”.

Pecchi di presunzione. Qual è stato il valore aggiunto che Vincenzo Pirozzi ha potuto dare a Roberta Valente? Perché Rodeo, la casa di produzione, ha voluto proprio lei alla regia?

“Rodeo mi ha aperto le porte. Prima di me avevano incontrato anche altri registi. Insieme alla Rai, nella persona di Michele Zatta, produttore Rai della serie e già a conoscenza del mio percorso artistico, Rodeo invece non mi conosceva. Dopo aver parlato di Roberta Valente, il giorno successivo mi hanno chiamato. Marco Poccioni, produttore insieme a Marco Valsania, mi disse che erano convinti che fossi la persona giusta per dare vita al racconto. Se dovessi essere presuntuoso, direi che mi hanno scelto d’istinto e io sono una persona che lavora molto con l’istinto. Vengo da molti anni di set cinematografici, come assistente, aiuto regista, dal teatro e anche dalla recitazione. Tuttavia, credo che sia stato fondamentale aver lavorato per sedici anni a Un posto al sole. Qualcuno storce il naso, perché considera Un posto al sole un prodotto medio-basso. Ma è un’affermazione ingiusta. È uno dei prodotti più complessi che possano capitare a un regista. A Un posto al sole si gira ogni giorno, si scrive ogni giorno, si dirige ogni giorno, e tutto avviene con tempi estremamente ridotti. Devo moltissimo a quella soap, perché mi ha insegnato a gestire artisticamente un progetto in tempi molto più stretti rispetto a quelli del cinema. Anche questo ha contribuito alla scelta di Rodeo: ero già abituato a lavorare sotto pressione”.

US: Hollywood Communication

Lei però non era abituato a lavorare solo dietro la macchina da presa, ma anche davanti come attore. Com’è entrato il cinema nella sua vita?

“Ho conosciuto il cinema e il teatro da piccolissimo. Ero seduto sulle scale della fabbrica di camicie delle mie zie e, nel basso di fronte, un mio amico di undici anni mi invitò a vedere C’era una volta in America. Quello è il film della mia vita. Avevo undici anni e me ne innamorai letteralmente. Poi l’ho visto altre tredici volte. Un bambino inevitabilmente è egocentrico e si innamora di chi sta davanti alla macchina da presa. Invece, io mi sono innamorato della possibilità di raccontare una storia così bella ed emozionante. Ho iniziato ad avvicinarmi al cinema dopo il teatro. In teatro ho cominciato come attore, per poi diventare anche autore e regista. Nel cinema, invece, volevo fare il regista fin dall’inizio: dirigere, scrivere. Naturalmente si studia per fare l’attore e il primo passo più semplice è proprio quello. Ho studiato sceneggiatura, regia e frequentato corsi di recitazione. A quattordici anni ho ottenuto il primo ruolo in Pianese Nunzio, 14 anni a maggio. Antonio Capuano e Alessandro Vivarelli mi offrirono anche la possibilità di fare l’assistente volontario alla regia. All’epoca non sapevo nemmeno che cosa significasse: portavo il caffè sul set. Però lì ho imparato sul campo il mestiere della regia. Da quel momento è proseguita la mia carriera da attore, ma contemporaneamente ho iniziato a studiare regia e sceneggiatura, a fare l’assistente e poi l’aiuto regista. Successivamente sono arrivati Un posto al sole come regista, il mio primo film Sodoma… l’altra faccia di Gomorra e molti cortometraggi”.

C’è un altro aspetto. Lei racconta di sé, della famiglia, del cortile delle zie. Però nella famiglia Pirozzi l’arte ritorna continuamente, basti pensare a lei e suo figlio Giuseppe. Che cosa accade nelle vostre menti per essere così affascinati dall’arte?

“Non è un richiamo verso l’arte: è una passione che si ha nel DNA. Ognuno di noi prova una forte inclinazione per qualcosa. Nel caso della famiglia Pirozzi è l’arte. Ho anche un altro figlio più grande che fa tutt’altro. Lavora in produzione, fa il runner. Ha studiato all’alberghiero, ama guidare, ha fatto il pasticciere. Non ha mai voluto lavorare nel cinema. È un po’ come chi da bambino si appassiona al calcio. Anch’io ho giocato a calcio, sono un grandissimo tifoso del Napoli, ma sapevo che non sarebbe stata quella la mia strada. La stessa cosa è successa a mio figlio Giuseppe. Insieme a Mario Di Leva, figlio di Francesco Di Leva, con cui siamo amici fraterni da trent’anni, da bambino passava ore intere a scrivere sceneggiature: immagini due bambini di otto o nove anni che, invece di limitarsi a giocare, trascorrono il tempo a inventare storie, a scrivere testi che ancora oggi conservano nei loro computer. Questo significa che non esiste soltanto l’aspetto dell’egocentrismo legato al mestiere o alla recitazione. È una passione, un amore viscerale. Io non mi sono innamorato di Robert De Niro come eroe, ma del contesto, del cinema in sé. Ogni volta che andavo a teatro, per dirigere o per recitare, mi stendevo a terra e sentivo il bisogno di percepire l’odore del palco. Perché quell’odore ti entra dentro. È come respirare l’aria aperta in montagna o trovarsi davanti al mare. È passione autentica, amore puro. L’arte, il cinema e il teatro sono la mia terza donna, dopo mia moglie e mia madre”.

Molti raccontano l’arte come qualcosa di terapeutico. Premesso che sia così, lo ha sinto più a farsi domande o le ha permesso di trovare le risposte?

“Per me, l’arte è entrambe le cose: domande e risposte. Parto ponendomi domande, per poi trovare risposte. Vengo da una famiglia di ceto medio-basso, da un quartiere popolare di Napoli. Mio padre non è mai stato a casa per vicende personali. Sono cresciuto nella famiglia di mia madre, con mia nonna, due zii e sette zie. Sono cresciuto in una casa piena di affetto femminile e questo mi ha portato a sviluppare una sensibilità particolare verso tutto ciò che è delicato. Il cinema è donna, così come il teatro, sebbene finisca in ‘o’”.

In francese, sono entrambi termini femminili…

“Credo di essere molto francese nei miei racconti. Dopo C’era una volta in America ho iniziato a vedere Truffaut, il cinema francese, e mi sono innamorato dei movimenti eleganti e delle lunghe carrellate della Nouvelle Vague. Ho sempre avuto una certa affinità con il cinema francese. Però provengo da una realtà piuttosto difficile e da una famiglia che non ha mai avuto a che fare con l’arte. Ho dovuto costruirmi tutto da solo. Mentre gli altri salivano i gradini per arrivare al podio, io dovevo arrampicarmi. Perché poi bisogna farsi accettare. È brutto dirlo, ma il cinema in Italia è anche una grande lobby. Io non ne facevo parte e quindi ho dovuto conquistare il mio spazio, facendo capire agli altri di avere un talento artistico”.

Dal suo punto di vista, qual è il sacrificio più grande che l’arte le ha chiesto?

“L’amore che provo per la settima arte è talmente grande che ogni sacrificio, in realtà, smette di sembrarlo. Ho lavorato anche di domenica, tante volte lontano da casa, ed è dura, molto dura. Roberta Valente mi ha tenuto lontano dalla mia famiglia per quasi un anno. Tornavo e poi dovevo ripartire. Stare lontano dai propri cari, per una persona come me che è molto legata alla famiglia, è difficile. Però quella fatica veniva compensata dal fatto che la passione riusciva a colmare la distanza”.

Quale vuoto ha colmato l’arte nella sua vita?

“Non sono mai stato una persona vuota, però nella mia vita ci sono stati molti vuoti. Uno di questi è mio padre. Mio padre non è mai stato a casa e per me questo è stato, ed è ancora oggi, un vuoto incolmabile. L’arte per me è stata una salvezza. Ha riempito quella mancanza che ho sempre sentito”.

Questo dimostra quanto sia falsa l’idea secondo cui, se nasci nel fango, resti nel fango. Conferma invece che anche dal fango possono nascere delle rose.

“Certo. Molto spesso il pregiudizio secondo cui una persona coincide con la propria origine non è vero. Noi siamo ciò che diventiamo. Nonostante tutto, ho sentito la mancanza di mio padre, ma ho vissuto un’infanzia bellissima. Sono una persona che va avanti tenendo sempre lo sguardo rivolto al passato. Vivo di ricordi. Ho comprato la casa dove sono nato e cresciuto con mia madre, mia nonna e le mie zie. Vivo ancora lì. Una delle mie zie, che oggi ha ottant’anni, è stata quasi una seconda madre per me. È lei che mi ha regalato le opere di Viviani e quelle di Salvatore Di Giacomo. Vengo da una famiglia che mi ha fatto conoscere un amore immenso e per questo sarò sempre grato ai miei cari”.

Ed è anche per questo che ama e rispetta così tanto le donne.

“Sì. Ed è anche per questo che dicevo di sentirmi vicino al cinema francese. Per me il cinema francese è sempre donna. Quando penso al cinema francese lo associo al colore rosa, perché è un cinema elegante, lento ma significativo, che affronta temi anche difficili con tatto e rispetto”.

Il suo ultimo film per il cinema si intitola Il peso esatto del vuoto. Da cosa nasce quella storia?

“Le storie nascono sempre da immagini o da vicende reali. Il mio ultimo film nasce da una storia vera, anche se poi l’ho trasportata in un contesto completamente diverso. Ho voluto raccontare qualcosa di me, anche se la vicenda non mi appartiene direttamente, perché parla di un incesto familiare. Mi appartiene però l’esperienza di aver attraversato molte fasi della crescita: dall’infanzia all’adolescenza, dall’adolescenza all’età adulta. Sono cresciuto in chiesa, con una forte inclinazione verso il cattolicesimo. Poi, intorno ai diciannove o vent’anni, ho iniziato a perdere fiducia nella religione e in Dio. Nel film, il personaggio interpretato da Cristina Donadio sono quasi io: è vicino alla Chiesa perché suo fratello è un prete, ma lei non crede nell’istituzione ecclesiastica. In seguito, mi sono riavvicinato alla fede grazie a mia moglie, che è molto cattolica. Ho voluto raccontare quella storia perché l’ho sentita davvero nel mio quartiere e perché nel personaggio principale ho inserito anche alcuni elementi personali”.

Che ruolo ha giocato l’ambizione nella sua vita?

“Di carattere non sono una persona ambiziosa. Certo, tutti lo siamo un po’, ma non sono uno che pensa soltanto all’ambizione o a se stesso. Sono molto altruista. Se fossi stato autoreferenziale, probabilmente avrei continuato a fare soltanto l’attore. Però, questo mestiere mi è entrato nelle ossa, nelle vene. Era inevitabile che volessi fare il regista, lo sceneggiatore, l’artista. Solo che l’ambiente non lo permetteva. Perché non eri il figlio di qualcuno, perché venivi da un quartiere popolare, all’epoca molto difficile. Non potevi entrare in quella cerchia e quindi, in quel caso, nasce un’ambizione naturale”.

Come si conciliava questa ambizione con il vedere gli altri andare avanti mentre lei restava un passo indietro?

“Non sono mai stato invidioso né arrabbiato con gli altri. Ho sempre pensato al mio percorso. La mia rabbia è sempre stata un’altra: non sentirmi compreso. Ci sono persone che vengono comprese più di te, altre che arrivano prima al podio non perché abbiano le tue stesse qualità, ma perché hanno conoscenze, parentele, favori: l’Italia è la patria dei favoritismi e della scarsa meritocrazia. La mia frustrazione nasceva dal vedere magari un film sterile e chiedermi perché una mia storia non potesse essere considerata interessante allo stesso modo. Questa è sempre stata la mia rabbia. Mai, però, nei confronti di chi ce l’ha fatta. Con amici come Francesco Di Leva o Carmine Recano ci siamo trovati spesso a fare provini insieme. A volte prendevo io il ruolo, altre volte loro. Ma ci siamo sempre abbracciati e ci siamo sempre augurati sinceramente il meglio. Quando Francesco Di Leva ha vinto il David di Donatello, ero davanti alla televisione con la mia famiglia ed era come se il Napoli avesse vinto lo scudetto. Abbiamo esultato davvero. Noi non viviamo di invidia”.

Quanto ha appagato la sua fame di rivalsa il risultato di Roberta Valente?

“Tantissimo. Roberta Valente è il miglior piatto che finora potessi portare a tavola. Calcisticamente parlando, era una finale sullo zero a zero: Rai e Rodeo mi hanno passato la palla e io dovevo segnare. Quando ho ricevuto i soggetti della serie, ancora prima delle sceneggiature, mi sono subito immerso nella lettura. Ho sentito immediatamente Roberta come qualcosa di mio. L’avrei amata comunque, perché amo questo mestiere e quest’arte. Ma per me è stata anche una porta aperta verso il futuro, dal punto di vista professionale”.

In quest’arte ha mai visto una forma di riscatto, anche sociale?

“All’inizio no, perché quando si è giovani si è ingenui e non si hanno certi pensieri. Poi sì, ho capito che quest’arte mi ha salvato la vita e lo stesso ho voluto fare. Per anni ho fatto associazionismo. Insieme ad altre persone avevamo creato una realtà attraverso la quale trasmettevamo ai ragazzi le nostre conoscenze sulla recitazione, il cinema e il teatro. Nel giro di dieci anni siamo riusciti ad aiutare 146 giovani. Oggi nessuno di loro delinque, nessuno è in carcere. Tutti lavorano e alcuni fanno gli attori. Uno di loro è anche uno degli interpreti della serie: Giuseppe D’Ambrosio, che interpreta Attilio. Con lui ho scritto anche il mio secondo e il mio terzo film”.

Il nome di quella realtà?

“Si chiamava ‘Sotto un ponte’. Era una realtà del quartiere Sanità. Abbiamo sottratto 146 giovani alla criminalità. Non l’ho fatto per poter dire di aver compiuto qualcosa di importante. L’ho fatto perché, se ce l’ho fatta io in un quartiere popolare e difficile, allora poteva riuscirci anche qualcun altro. E infatti ce l’hanno fatta in 146”.

‘Si chiamava’: non esiste più?

“No, non esiste più. A un certo punto divenne ‘Sanitart’. Poi però fare associazionismo richiede moltissimo tempo. Si cresce, nasce la famiglia, arrivano i figli, il lavoro. Non si riesce più a dedicarsi a quel progetto come si vorrebbe. Questo è un rammarico. Ma sia io sia le altre persone che facevano parte di quel percorso abbiamo dovuto lasciare: chi per la famiglia, chi perché è andato a lavorare fuori, chi addirittura all’estero”.

Lei vive a Napoli. Perché ha scelto di non lasciare la città? La strada più semplice, per chi vuole fare cinema, sarebbe stata Roma.

“Sono rimasto a Napoli. Per un periodo ho fatto il pendolare: studiavo a Roma e vivevo lì, poi però sono tornato. Sono tornato perché volevo dare il mio contributo al cambiamento della città, senza pretese e senza presunzione. Quando sono rientrato, tanti anni fa, Napoli stava cambiando in meglio e sono stato un piccolo granello di sabbia all’interno di quel cambiamento. Negli ultimi tempi, però, il percorso si è invertito. C’è stato un capovolgimento e questo non mi piace. Non ne capisco il motivo o forse sì. Secondo me, i social e i cellulari hanno portato le persone a non guardarsi più in faccia, soprattutto i giovani. Non ci abbracciamo più, non ci guardiamo più negli occhi, non ci diamo più appuntamento di persona. Prima ci si incontrava sotto casa, si andava a citofonare agli amici, si chiedeva dove fossero. Adesso basta un click per sapere tutto degli altri. Questo ci ha resi più sterili, meno passionali, più costruiti. In sostanza, ci ha resi peggiori, trasformandoci in animali solitari. Tutti a contare i like ricevuti, senza che abbia più importanza incontrare davvero qualcuno. Vedo ragazzi convinti che basti un like per capire di piacere a una ragazza. Quando ero giovane, conoscere una ragazza era molto più complicato. Ricordo una ragazza che mi piaceva tantissimo: frequentava una parrocchia vicino casa mia. Andavo lì tutte le domeniche e l’ho vista soltanto due volte. Per mesi non l’ho più incontrata. Se ci fossero stati i cellulari, l’avrei rintracciata subito. Ma era bello anche così. Si è persa la voglia di conquistare, di corteggiare, di parlare. Si è persa la curiosità, a ogni livello”.

Oggi Vincenzo Pirozzi, da artista, che cosa sogna?

“Non ho sogni irrealizzabili, perché sono una persona concreta, sempre con i piedi per terra. Però il mio sogno sarebbe vincere il David di Donatello. E questo significa pensare a un altro film da regista. Penso sempre al cinema. Quando sono a casa sto nel mio ufficio, scrivo, sperimento. E qui posso essere un po’ presuntuoso: conosco il cinema e il teatro a 360 gradi. Ho fatto l’attore, ho prodotto cortometraggi, ho studiato fotografia, ho lavorato come operatore di macchina, faccio montaggio. A teatro ho gestito uno spazio, recitavo, dirigevo, scrivevo, spazzavo il palco, montavo le sedie, aprivo il sipario. Perché il cinema e il teatro non li faccio soltanto: li vivo. Penso continuamente a nuove storie. Ho una quantità enorme di soggetti, idee e sceneggiature nei cassetti”.

E adesso bisogna tirarli fuori da quei cassetti.

“Speriamo che dopo Roberta Valente qualche produttore dica di voler capire quali idee abbia in testa questo regista”.

Si aspetta una seconda stagione di Roberta Valente?

“Me lo auguro. Adesso dobbiamo mantenere gli stessi numeri e gli stessi risultati delle prime puntate. Però non spetta a noi decidere, spetta alla Rai. Noi, Rodeo, tutta la squadra e io aspettiamo a braccia aperte che ci venga detto di continuare questo viaggio. Perché Roberta Valente è stato un viaggio bellissimo. Ho lavorato con persone straordinarie, dalla prima all’ultima. Sul set ridevamo sempre, perché non ho mai voluto tensioni. Dicevo continuamente che dovevamo divertirci tutti. Per farle un esempio: il terzo giorno di lavorazione stavo spiegando una scena all’operatore quando un macchinista, passando con un binario in mano, mi toccò il gomito e si scusò. Gli risposi che, prima di tutto, doveva darmi del tu e che, in secondo luogo, non aveva bisogno di chiedere scusa, perché stava lavorando esattamente come me e insieme stavamo costruendo qualcosa di bello. Dopo il terzo giorno eravamo diventati una famiglia. Con gli attori, con la troupe, con tutti”.

Molti attori mi hanno raccontato della grande libertà che ha lasciato sul set, a cominciare da Biagio Musella.

“È vero, ma fino a un certo punto. Non lascio gli attori completamente liberi. Sono molto cerebrale e lavoro con loro sulla costruzione del personaggio, sulla psicologia. Quando vedo che l’attore ha davvero assimilato quel personaggio, allora gli chiedo di mostrarmi che cosa sa fare. Poi magari correggo il ritmo o l’andamento della scena. Però gli attori si sentivano liberi di proporre. So sempre quale film ho in testa, quali inquadrature voglio, quale ritmo desidero e che cosa chiedo all’attore. Però con gli attori servono sia il bastone sia la carota. Sono stato attore e lo so: troppa carota fa male, ma troppo bastone fa ancora più male. Ci sono registi che tengono tutto sotto controllo per insicurezza e finiscono per trasformare gli attori in robot. Secondo me è un grave errore. Se non ti fidi del tuo attore, di chi dovresti fidarti? L’attore ha un’anima, ha un cuore. Bisogna dargli lo spazio per esprimersi. Se poi propone qualcosa che non funziona, glielo si dice. Ma se tira fuori qualcosa di eccezionale, perché reprimerlo?”.

‘Sono stato’ un attore: tutti ricordiamo il Raffaele di Gomorra. Questa ipotesi non esiste più?

“Voglio fare il regista e voglio scrivere. Se però dovesse arrivare qualcosa di davvero bello come attore, lo accetterei senza pensarci. Ma se farò dei lavori da regista, non mi autodirigerò mai. Perché quando fai l’attore doni te stesso a un’opera. Se invece sei anche il regista, devi avere una visione complessiva. Se entri dentro il quadro che stai dipingendo, perdi quella visione”.

Qualcosa mi dice che ci risentiremo presto…

“Prima di essere un uomo di cinema sono stato, e sono ancora, un uomo di teatro. E chi fa teatro è molto scaramantico. Quindi, sì, ci sono porte aperte, ma non del tutto. Sono situazioni di cui non posso ancora parlare”.