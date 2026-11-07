Vincenzo Santoro carabiniere scomparso a Salerno, ricerche coi droni e lo sfogo sui social prima di sparire

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

A Salerno non si hanno più notizie da diverse ore di Vincenzo Santoro, carabiniere residente in città ma in servizio in un comune della provincia. Di lui si sono perse le tracce dalle 14 di venerdì 6 novembre. Le ricerche proseguono e stanno coinvolgendo anche elicotteri e droni. Sui social tanti gli appelli per ritrovarlo e anche un post significativo da lui pubblicato prima di scomparire.

Vincenzo Santoro scomparso a Salerno

Un carabiniere, Vincenzo Santoro, risulta disperso da diverse ore, dal primo pomeriggio del 6 novembre. Residente a Salerno, il militare lavora in un comune della provincia e ha un’Alfa Romeo Giulietta bianca con cui è stato visto prima della sua scomparsa.

L’appello per ritrovarlo è stato lanciato dalla Fit Cisl, che ha invitato chiunque sappia qualcosa a informare le forze dell’ordine.

Carabiniere sparito nel nulla, ricerche in corso

Le ricerche sono partite già nella serata di venerdì 6 novembre e si sono protratte per diverse ore: hanno coinvolto anche un elicottero dell’Arma e un drone dei vigili del fuoco.

Anche sabato 7 elicotteri, droni e squadre di terra dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile hanno perlustrato incessantemente la città. Inoltre, nella zona tra Torrione, Pastena e Mercatello sono stati effettuati anche dei controlli in mare dai sommozzatori.

Sui social i suoi conoscenti si stanno mobilitando per provare a rintracciarlo. Tantissimi i messaggi sul web in cui tanti lo implorano di tornare a casa.

Il post social prima di sparire nel nulla

Come riporta SalernoToday, prima di sparire nel nulla, Vincenzo Santoro si era reso protagonista di un duro sfogo sui social nel quale aveva ripercorso i suoi ultimi due anni e il calvario personale ed economico legato a una complessa e conflittuale separazione giudiziale dalla ex coniuge.

Nel suo post, il carabiniere si diceva stremato da “un incubo economico e burocratico” e parlava di “insormontabili ingiustizie materiali e morali” dopo l’ennesima notifica giudiziaria ricevuta. Di fatti, per l’uomo le numerose richieste finanziarie per sostenere le pratiche del divorzio, gli esborsi per le perizie tecniche e le spese per la difesa legale stavano diventando insostenibili per coprire mutui, prestiti e assegni di mantenimento a fronte del suo unico stipendio fisso. Questa situazione lo aveva di fatti costretto a vivere in una situazione di estrema precarietà economica.

Il carabiniere di Salerno racconta inoltre di essere stato ormai privato dei propri mezzi di sussistenza, della sua dignità di padre, di figlio e di militare. Soprattutto, lamenta delle conseguenze che il divorzio ha avuto sul rapporto con le sue due figlie e “dello screditamento e infangamento” della sua figura paterna con loro.