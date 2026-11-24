Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Dramma durante una battuta di caccia in località Pantani, nel territorio comunale di Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino. Vincenzo Saviano, 62enne residente a Ottaviano, è morto nella mattinata di domenica 22 novembre, colpito da un compagno di squadra. Tra le ipotesi sulla dinamica dell’incidente c’è quella di un proiettile rimbalzato sull’asfalto dopo essere stato sparato nel tentativo di abbattere un cinghiale.

Vincenzo Saviano morto a caccia, ipotesi del proiettile rimbalzato

La tragedia si è consumata intorno alle 10 di domenica 22 novembre in località Pantani, nel territorio comunale di Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino. Saviano aveva raggiunto l’Irpinia per partecipare insieme ad altri appassionati a una battuta di caccia al cinghiale. Secondo una prima ricostruzione, uno dei componenti della squadra avrebbe notato un cinghiale attraversare una strada interpoderale e avrebbe esploso un colpo di fucile nel tentativo di abbatterlo.

Il proiettile avrebbe però mancato l’animale, rimbalzando sull’asfalto e cambiando traiettoria fino a raggiungere Saviano, che in quel momento si sarebbe trovato su un muretto. Il cacciatore sarebbe stato colpito alla testa, riportando una ferita che non gli avrebbe lasciato scampo. A lanciare l’allarme sono stati gli altri partecipanti alla battuta di caccia.

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Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il 62enne, infatti, è morto presumibilmente sul colpo.

Le indagini sull’incidente di caccia in Irpinia

Come riportato da ANSA, a occuparsi del caso sono i carabinieri della compagnia di Montella, intervenuti insieme ai militari del Comando provinciale di Avellino per effettuare i rilievi. La Procura di Avellino ha aperto un fascicolo per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori hanno ascoltato le persone presenti al momento dello sparo, raccogliendo le testimonianze dei compagni di caccia della vittima.

Tra gli elementi da chiarire figurano la posizione dei partecipanti alla battuta, la traiettoria seguita dal proiettile e le circostanze in cui è stato esploso il colpo. L’ipotesi del rimbalzo sull’asfalto, emersa nelle ore immediatamente successive alla tragedia, non è stata ancora confermata in via definitiva. Gli accertamenti dovranno inoltre chiarire se siano state rispettate le prescrizioni di sicurezza previste per l’attività venatoria.

Chi era Vincenzo Saviano

Vincenzo Saviano aveva 62 anni ed era residente a Ottaviano, comune della città metropolitana di Napoli situato alle pendici del Vesuvio. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni della stampa locale, l’uomo ricopriva il ruolo di caposquadra del gruppo impegnato nella battuta di caccia.

Il compagno che avrebbe esploso il colpo mortale sarebbe rimasto sotto choc dopo l’accaduto. Una volta conclusi i primi rilievi sul luogo dell’incidente, la salma di Saviano è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è rimasta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Spetterà alla Procura stabilire se disporre l’esame autoptico sul corpo del 62enne, anche per acquisire ulteriori elementi utili alla ricostruzione della dinamica dello sparo. Soltanto dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria sarà possibile procedere con la restituzione della salma ai familiari e organizzare i funerali.