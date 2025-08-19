Vincenzo Sofo e Marion Maréchal feriti nell'incidente stradale, ex eurodeputato FdI: "Visto la morte"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Abbiamo visto la morte schiantarsi su di noi”. Lo racconta sul suo profilo Instagram Vincenzo Sofo, ex eurodeputato a quota Fratelli d’Italia, dopo l’incidente che lo ha coinvolto lungo le strade della Calabria insieme a Marion Maréchal, sua moglie nonché nipote di Marine Le Pen. La coppia ha manifestato ferite lievi e attualmente si trova all’ospedale per accertamenti. Secondo le indiscrezioni, i due sarebbero stati tamponati da un’auto che avrebbe sterzato di colpo per evitare un animale.

L’incidente

La notizia è stata pubblicata lunedì 18 agosto da Bfmtv. Il quotidiano francese racconta che nel pomeriggio di sabato 16 agosto l’ex eurodeputato di Fratelli d’Italia Vincenzo Sofo e la moglie Marion Maréchal, ex esponente di Reconquête, stavano viaggiando lungo una strada in una località non meglio precisata della Calabria.

Improvvisamente la loro auto ha impattato frontalmente con un altro mezzo che proveniva dal senso opposto di marcia, che aveva sterzato di colpo per evitare un animale. L’urto è stato violento.

Sul suo profilo X Marion Maréchal ha postato una foto dell’auto, che si mostra gravemente danneggiata sulla parte frontale e sullo sportello lato guida, oltre a importanti danni al parabrezza.

Dopo l’incidente la coppia è stata trasportata all’ospedale. Secondo la geolocalizzazione del post pubblicato da Vincenzo Sofo su Instagram, i due sarebbero ricoverati presso l’ospedale di Bovalino in provincia di Reggio Calabria. Fortunatamente le condizioni di salute Sofo e Maréchal sarebbero buone.

Il messaggio di Vincenzo Sofo

Come anticipato, domenica 17 agosto Vincenzo Sofo ha pubblicato una nota sulla sua pagina Instagram. L’ex eurodeputato Fdi ha scritto: “Abbiamo visto la morte schiantarsi su di noi ma siamo stati davvero miracolati: per esserne usciti vivi e senza infortuni gravi“.

Nella stessa nota Sofo ringrazia “Dio per averci salvato” e “tutti quelli che in queste ore ci hanno assistito e aiutato”. Quindi rassicura i suoi follower: “Non preoccupatevi: siamo già al lavoro per rimetterci in piedi presto”. Nell’immagine vediamo la moglie con il volto provato e una ferita sulla gamba.

Il post di Marion Maréchal

Anche Marion Maréchal ha affidato ai social il racconto della disavventura. Dopo aver ringraziato chiunque abbia inviato loro un po’ di supporto, l’eurodeputata scrive che “Con Vincenzo usciamo miracolosamente indenni da questo incidente, date le condizioni dell’auto”.

Per concludere, la nipote di Marine Le Pen aggiunge che “ci rivedremo in ottima forma quando torneremo a combattere insieme le nostre prossime battaglie”.