Vincita da 5 milioni di euro al Gratta e Vinci, 55enne sbanca Peseggia: quanto va al gestore del Bar Luna

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un pomeriggio ordinario si è trasformato in una giornata indimenticabile per la comunità di Scorzè, nel veneziano, dove un operaio edile di 55 anni ha centrato il premio massimo da cinque milioni di euro. La straordinaria vincita al Gratta e Vinci si è consumata a Peseggia, all’interno del Bar Luna, rinomato locale di via Moglianese. L’uomo, un cliente abituale del posto, ha visto la propria esistenza cambiare radicalmente in pochi istanti.

Vincita da 5 milioni di euro al Gratta e Vinci

Incalzato con simpatia dal gestore dell’attività a tentare la fortuna prima di tornare a casa, il cinquantacinquenne ha acconsentito ad acquistare un tagliando della lotteria istantanea “Miliardario Maxi” dal costo di 20 euro.

Una scelta estemporanea che si è rivelata determinante, come riporta Il Gazzettino: una volta rimossa la patina argentata e riscontrata la combinazione vincente, la stordita incredulità ha lasciato spazio a una gioia travolgente.

Tra urla e festeggiamenti spontanei, il neo-milionario ha voluto condividere il momento fortunato offrendo da bere a tutti i presenti nel locale.

La vincita al Gratta e Vinci realizzata al Bar Luna di Peseggia è stata accolta con profonda felicità dai concittadini, che conoscono il lavoratore per la sua generosità.

Quanto spetta al gestore del bar

All’indomani dell’evento, una delle curiosità più diffuse riguarda la percentuale spettante all’esercizio commerciale che ha venduto il tagliando fortunato.

Secondo il quadro normativo stabilito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il punto vendita non riceve alcuna quota o percentuale sull’importo milionario riscosso dal giocatore.

Al titolare del Bar Luna spetta unicamente l’aggio fisso dell’8% calcolato sul prezzo di copertina del biglietto, che equivale a un guadagno di 1,60 euro per un Gratta e Vinci da 20 euro.

L’unico vero ritorno economico per la ricevitoria di Peseggia si traduce nella visibilità mediatica e nel conseguente incremento di avventori attratti dalla possibilità che la fortuna possa baciare di nuovo lo stesso banco.

Quanto incassa il giocatore fortunato

Per quanto concerne invece l’importo effettivo che entrerà nella disponibilità del fortunato acquirente, la legge italiana prevede l’applicazione della tassazione sulle vincite superiori ai 500 euro.

L’aliquota del 20% si applica esclusivamente sulla cifra che supera tale franchigia esente. Su un montepremi complessivo di 5 milioni di euro, il prelievo fiscale ammonta a circa un milione di euro, consentendo al fortunato operaio di incassare una cifra netta pari a circa quattro milioni di euro tramite l’Ufficio premi o gli istituti bancari preposti.