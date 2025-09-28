Vincitore del Grande Fratello 10 Mauro Marin condannato per percosse all'ex compagna, l'accusa e la sentenza

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Mauro Marin, il vincitore della decima edizione del Grande Fratello, è stato condannato dal Tribunale di Sulmona a venti giorni di carcere. Era accusato di percosse nei confronti dell’ex compagna. I fatti contestati si sono verificati tra il settembre 2022 e l’inizio dell’anno successivo. L’episodio più grave è accaduto l’11 gennaio del 2023. Secondo l’accusa, Marin spinse l’ex fidanzata contro una colonna di casa sua, premendole le mani sul volto.

Mauro Marin condannato a 20 giorni di carcere

L’11 gennaio del 2023, come riferisce Il Corriere della Sera, Marin si recò nell’abitazione dell’ex, spingendo quest’ultima contro una colonna della casa. Poi le mise una mano sulla faccia, premendo.

La donna, dopo quanto accaduto, si recò in ospedale e ricevette una prognosi di cinque giorni per “trauma toracico e facciale con stato di agitazione psichica”. Il fatto è stato provato anche grazie al referto medico.

Su tale episodio, la difesa, rappresentata dall’avvocata Maria Romilda Ratiglia, ha sostenuto che Marin non ha agito con violenza, provando a spiegare che l’uomo ha effettuato “un abbraccio troppo stretto”.

Secondo la tesi dell’accusa, l’ex vincitore del Grande Fratello 10 non avrebbe accettato la fine della storia d’amore e della convivenza, iniziando ad assumere atteggiamenti persecutori verso l’ex compagna.

Terminata la relazione, Marin ha cominciato a telefonare insistentemente all’ex, oltre a mandarle messaggi ripetuti e foto in cui ha immortalato le automobili dei familiari della donna.

Il vincitore del Grande Fratello 10 e le accuse del padre dell’ex fidanzata

Marin era anche accusato di aver minacciato il padre dell’ex compagna, arrivando a dire all’uomo di “conoscere alcuni calabresi”.

Sempre il Corriere della Sera ha riferito che nel capo d’imputazione è stato messo nero su bianco che Marin ha detto che i suoi presunti contatti calabresi “avrebbero potuto sistemare i fatti di Sulmona”, accompagnando le parole con “un gesto che mimava lo sparo di una pistola”.

Per queste ultime accuse, l’ex concorrente del Grande Fratello è stato assolto in quanto è stato stabilito che il fatto non sussiste.

Marin tornerà in aula il prossimo 7 ottobre

Il prossimo 7 ottobre dovrà tornare in tribunale per rispondere dell’accusa di aver minacciato con un coltello il padre della sua ex fidanzata. Marin, in merito a tale episodio, ha dichiarato che si trattava di un semplice “tagliacarte” e non di un coltello.