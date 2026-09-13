Vincitori Mostra del Cinema di Venezia 2026, da "Woman Unknown" a "Naza" la guerra è protagonista: i premi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Venezia accende i riflettori sulla guerra e la condizione della donna nei conflitti. All’83esima edizione della Mostra internazionale del cinema trionfa Woman Unknown della regista danese di origini egiziane May el-Toukhy, a cui va il Leone d’Oro, con Mathilde Arcel nei panni della protagonista del film ambientato nella seconda guerra mondiale, che conquista la Coppa Volpi come miglior attrice. Premio speciale della giuria a Naza, il documentario su Gaza che ha raccolto la standing ovation del festival, mentre l’Italia esce a mani vuote.

Il Leone d’Oro della Mostra del Cinema di Venezia 2026

Il premio come miglior film è andato a Woman Unknown a sorpresa, dato che la pellicola danese non figurava tra i favoriti alla vigilia della proclamazione dei vincitori della Mostra del cinema di Venezia 2026.

La regista May el-Toukhy era l’unica donna in gara nel concorso principale insieme a Rachel Szor, coregista di Naza. “Per me Woman Unknown parla del corpo femminile come campo di battaglia e questione pubblica. E allo stesso tempo, il film racconta la storia di donne invisibili, non viste e senza voce” ha dichiarato la cineasta ricevendo il Leone d’Oro, che ha dedicato anche alla figlia adolescente: “Metti via quel dannato telefono. Alza lo sguardo. Usa la tua voce per denunciare la disumanizzazione e per parlare a nome di coloro che sono stati abbandonati e messi a tacere”.

ANSA

Il premio speciale della giuria a Naza

Il tema della guerra è stato protagonista di questa edizione della Mostra del cinema di Venezia anche grazie al documentario su Naza, l’unico della rassegna, prodotto dal giornale britannico Guardian attraverso le immagini e le testimonianze di soldati dell’esercito israeliano raccolte durante la guerra a Gaza.

Il lavoro diretto da Yuval Abraham e Rachel Szor, in uscita evento dal 28 al 30 settembre, è stato acclamato dalla Sala Grande del Festival ed è partito tra i papabili per il Leone d’Oro, ma si è aggiudicato il Premio speciale della giuria.

“La realtà è che da quando è iniziata la Mostra, solo in questi dieci giorni, Israele ha ucciso almeno sei bambini palestinesi a Gaza. Gli ufficiali dell’intelligence israeliana con cui abbiamo parlato ci hanno detto che questo massacro è sistemico” ha dichiarato Yuval Abraham, ricordando che il governo italiano e quello tedesco “stanno bloccando le pressioni su Israele che potrebbero porre fine a tutto questo” .

I vincitori

Tra gli altri premi dell’83esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, assegnati dalla giuria guidata da Maggie Gyllenhaal, con Kaouther Ben Hania, Daniel Blumberg, Francesco Casetti, Xavier Giannoli, Shahrbanoo Sadat e Johnnie To, figurano anche:

Il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria a Ga-Neung-Han Sa-Rang (Possible Love) di Lee Chang-dong (Corea del Sud)

Il Leone d’Argento – Premio per la migliore regia a Ilya Khrzhanovsky per il film Dau (Germania, Francia, Svezia).

La Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a John Malkovich nel film Wild Horse Nine di Martin McDonagh (Uk, Usa, Cile)

Il Premio per la migliore sceneggiatura a Stéphane Brizé, Coralie Amédéo, Olivier Gorce per il film Un Bon Petit Soldat di Stéphane Brizé (Francia)

Il Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente a Malou Khebizi nel film 15/18 (A Place to Heal) di Cédric Kahn.

Rimasta a bocca asciutta l’Italia, in gara con cinque film, ma che si può consolare con i premi Orizzonti a Riccardo Scamarcio per la migliore interpretazione nel film I Figli della Scimmia e per la migliore sceneggiatura nello stesso lungometraggio a Tommaso Landucci e Damiano Femfert.