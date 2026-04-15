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Un cittadino senegalese di 26 anni è stato arrestato a Ravenna per aver violato il divieto di avvicinamento, misura cautelare a cui era sottoposto per il reato di atti persecutori. L’uomo, regolare sul territorio nazionale, è stato individuato grazie al braccialetto elettronico che ne monitorava gli spostamenti. L’arresto è avvenuto nel primo pomeriggio del 14 aprile 2026, mentre la vittima si trovava in zona Darsena per commemorare un conoscente recentemente deceduto.

Un arresto per atti persecutori a Ravenna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti a Ravenna è scaturito dalla segnalazione del braccialetto elettronico, che ha permesso di localizzare il cittadino senegalese nelle immediate vicinanze della donna italiana di 26 anni, destinataria della misura di protezione.

Nel dettaglio, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto in flagranza del cittadino senegalese per violazione del provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento. L’uomo era sottoposto a questa misura, con applicazione di braccialetto elettronico, a seguito di un’ordinanza emessa dall’Autorità Giudiziaria per il reato di atti persecutori nei confronti di una donna.

Il sistema di monitoraggio elettronico ha trasmesso in tempo reale la posizione del soggetto alla sala operativa della Questura, segnalando la sua presenza in zona Darsena, dove la vittima si era recata per deporre fiori e un biglietto nel luogo in cui, la notte precedente, era stato commesso un omicidio ai danni di un altro cittadino senegalese.

L’intervento degli agenti e il controllo

Gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti tempestivamente, raggiungendo la zona indicata dal dispositivo elettronico. Hanno così intercettato l’uomo a breve distanza dalla donna, mentre tentava di parlare con lei, senza tuttavia compiere gesti violenti.

Durante il controllo, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione personale e dello zaino dell’uomo, rinvenendo un oggetto ritenuto idoneo a offendere. Per questo motivo il cittadino senegalese è stato anche denunciato per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

Il Pubblico Ministero di turno ha disposto che l’arrestato venisse posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, prevista per la giornata odierna.

Il caso mette in evidenza l’importanza dei dispositivi elettronici nel controllo delle misure cautelari. Grazie al braccialetto elettronico, la sala operativa della Questura ha potuto monitorare in tempo reale gli spostamenti del soggetto sottoposto a restrizioni, intervenendo prima che la situazione potesse degenerare.

IPA