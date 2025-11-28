Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un uomo di 47 anni di origine tunisina per furto aggravato di una viola di pregio, sottratta da un negozio nel centro di Viterbo. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno individuato il sospetto durante un controllo di routine. Il valore dello strumento supera i 6.000 euro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di furto su auto in sosta, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la viola è stata restituita al legittimo proprietario.

L’intervento degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi durante un servizio di controllo del territorio da parte degli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Viterbo.

Durante il pattugliamento nella centrale via Marconi, gli agenti hanno notato un uomo che trasportava una vistosa custodia in legno, simile a quelle utilizzate per strumenti musicali. L’individuo, un cittadino tunisino di 47 anni, è stato immediatamente riconosciuto dagli operatori per il suo coinvolgimento in diversi episodi di furto su auto in sosta avvenuti nel capoluogo.

Il controllo e la scoperta della viola

Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo e dalla custodia che portava con sé, gli agenti hanno proceduto a un controllo. All’interno della custodia è stata trovata una viola di pregio, il cui valore è stato stimato superiore a 6.000 euro. Alla richiesta di spiegazioni sulla provenienza dello strumento, il sospetto non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione plausibile.

Le indagini e il ritrovamento del proprietario

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno permesso di risalire rapidamente al proprietario della viola. Quest’ultimo ha riferito agli agenti che lo strumento era stato sottratto poco prima dal suo negozio, situato nelle vicinanze di via Marconi, nel centro di Viterbo.

L’arresto e la restituzione dello strumento

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha successivamente convalidato la misura cautelare. La viola di pregio è stata riconsegnata al legittimo proprietario, ponendo così fine a una vicenda che avrebbe potuto privare un musicista del suo prezioso strumento.

Polizia