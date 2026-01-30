Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentata rapina ed evasione: questo il risutlato di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nelle vicinanze di piazza Galimberti a Torino. Un giovane cittadino turco di ventuno anni è stato fermato dopo aver aggredito un uomo nel tentativo di sottrargli portafogli e cellulare. L’arresto è stato eseguito anche per la violazione degli arresti domiciliari a cui il giovane era sottoposto.

Paura a Torino

L’episodio si è verificato in via Tunisi, dove gli agenti della Squadra Volante e del Commissariato di P.S. Mirafiori sono intervenuti a seguito di una segnalazione.

Un uomo aveva richiesto aiuto dopo essere stato aggredito da due persone che, dopo averlo malmenato, si sono allontanate in direzione di piazza Galimberti.

L’aggressione e il tentativo di rapina

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine uno dei due aggressori, identificato come un cittadino turco di ventuno anni, ha colpito la vittima con diversi pugni al volto, provocandogli una ferita al sopracciglio.

L’obiettivo era sottrarre il portafogli e il cellulare che l’uomo aveva nelle tasche del giubbotto. Tuttavia il tentativo di rapina non è andato a buon fine: il giovane, accortosi che lo smartphone era danneggiato, ha rinunciato a impossessarsene.

L’arresto e le accuse

Gli agenti, dopo aver raccolto la testimonianza della vittima e le descrizioni fornite, sono riusciti a individuare e bloccare il ventunenne. Il giovane è stato arrestato non solo per tentata rapina, ma anche per evasione poiché risultava sottoposto agli arresti domiciliari al momento dei fatti.

L’episodio si è verificato in una zona centrale di Torino, nelle immediate vicinanze di piazza Galimberti, un’area frequentata sia da residenti che da passanti. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze più gravi per la vittima e di assicurare alla giustizia il presunto responsabile.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per identificare il secondo aggressore coinvolto nell’episodio. Al momento il giovane arrestato resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la vittima ha ricevuto le cure necessarie per le ferite riportate durante l’aggressione.

