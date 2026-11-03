Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo ricercato dopo aver violato gli arresti domiciliari è stato arrestato a Greccio, in provincia di Rieti. Il 57enne, di origini svizzere e latitante dallo scorso febbraio, ha tentato la fuga e opposto resistenza agli agenti; con sé aveva marijuana e nella sua abitazione sono stati trovati hashish e altra marijuana.

La latitanza dopo i domiciliari: arresto a Greccio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti hanno rintracciato l’uomo nei giorni scorsi. Era stato arrestato nell’ottobre dello scorso anno per coltivazione, cessione e detenzione a fini di spaccio di marijuana. In un primo momento era stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria; in seguito, per decisione dell’Autorità Giudiziaria, erano stati disposti gli arresti domiciliari.

L’uomo si era sottratto alla misura facendo perdere le proprie tracce. Lo scorso febbraio era stato quindi emesso nei suoi confronti un decreto di latitanza. Al momento dell’arresto a Greccio, ha cercato di fuggire e ha opposto una violenta resistenza, causando lesioni a un operatore della Polizia di Stato.

La droga sequestrata

La perquisizione personale ha portato al rinvenimento di un involucro con 5 grammi di marijuana. Nella sua abitazione gli agenti hanno sequestrato quasi 40 grammi di hashish e 30 grammi di infiorescenze di marijuana.

L’arrestato è stato condotto alla Casa Circondariale Nuovo Complesso di Rieti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria locale.

IPA