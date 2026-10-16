Viola i domiciliari e scatena una rissa con gli agenti nella Polfer di Mestre, arrestato un 35enne

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Un 35enne è stato arrestato a Mestre (Venezia). L’uomo, che aveva violato la misura degli arresti domiciliari, è stato sorpreso dalle forze dell’ordine nella zona della stazione ferroviaria. La situazione è degenerata negli uffici della Polfer, dove si è scatenata una colluttazione durante la quale il 35enne ha aggredito gli agenti prima dell’arresto definitivo.

Il controllo alla stazione di Mestre

Gli agenti della Polizia Ferroviaria, impegnati nella vigilanza dello scalo di Mestre (Venezia), hanno notato l’uomo mentre teneva un atteggiamento guardingo e lo hanno fermato per identificarlo.

Senza documenti, ha fornito le proprie generalità. Le verifiche negli archivi e gli ulteriori accertamenti hanno permesso di identificarlo e di scoprire che aveva numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona e in materia di stupefacenti. Inoltre, aveva violato la misura degli arresti domiciliari nella sua abitazione nell’hinterland lagunare. Lo riporta Il Gazzettino.

La colluttazione negli uffici della Polfer

Accompagnato nei vicini uffici della Polfer, l’uomo ha assunto un atteggiamento minaccioso e aggressivo e ha manifestato comportamenti autolesionistici, sbattendo ripetutamente la testa contro un muro. I tentativi degli agenti di calmarlo e di evitare che si facesse male non sono riusciti a fermarlo.

Ne è nata una violenta colluttazione, durante la quale un operatore ha riportato una lesione al polso. La ferita è stata refertata in ospedale, con una prognosi di 4 giorni.

L’arresto e la misura cautelare

Durante il controllo successivo, gli agenti hanno trovato nella tasca dei pantaloni tre siringhe usate, poi smaltite nell’apposito contenitore sterile.

L’uomo è stato arrestato e denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le procedure di legge, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Venezia, in attesa del rito direttissimo. Al termine dell’udienza è stata applicata la custodia cautelare in carcere.

IPA