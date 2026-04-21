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Un uomo è stato arrestato a Faenza per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex coniuge. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di lunedì 20 aprile 2026, dopo che una segnalazione aveva indicato la presenza dell’uomo nei pressi dell’abitazione della donna. L’arresto è avvenuto in seguito a una misura cautelare già in vigore per precedenti maltrattamenti in famiglia.

Viola il divieto di avvicinamento a Faenza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di lunedì 20 aprile 2026, quando la Sala Operativa della Questura di Ravenna ha ricevuto una segnalazione intorno alle ore 15:35.

La comunicazione riferiva della presenza di un uomo nei pressi dell’abitazione della sua ex compagna, situata in via Formellino a Faenza. Gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti tempestivamente, raggiungendo il luogo indicato e individuando il soggetto a circa 100 metri dall’abitazione, in linea con la descrizione fornita dalla segnalazione.

L’identificazione e le dichiarazioni dell’uomo

Una volta fermato, l’uomo è stato identificato dagli agenti. Durante il controllo, ha dichiarato di essere perfettamente consapevole del divieto di avvicinamento a cui era sottoposto, spiegando di essersi recato nei pressi dell’abitazione con l’intenzione di vedere la figlia minore.

Gli accertamenti svolti sul posto hanno confermato che nei suoi confronti era ancora in vigore la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento all’ex coniuge, provvedimento notificato nell’ottobre 2025 a seguito di una querela per maltrattamenti in famiglia.

L’arresto e i precedenti

Constatata la violazione della misura cautelare, alle ore 17:45 gli agenti hanno proceduto all’arresto dell’uomo, applicando quanto previsto dall’articolo 387-bis del codice penale.

Ulteriori verifiche hanno permesso di accertare che il soggetto era già stato denunciato in passato per un’analoga violazione della stessa misura cautelare, evidenziando una recidiva nel comportamento.

Le conseguenze giudiziarie

Dopo l’arresto, l’uomo è stato sottoposto al rito direttissimo. Al termine della procedura, il giudice ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari.

L’episodio si inserisce in un contesto di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine nei confronti delle violazioni delle misure cautelari, soprattutto in casi legati a maltrattamenti in famiglia e tutela delle vittime di reati di natura domestica.

L’episodio, avvenuto a Ravenna, rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno delle istituzioni nella tutela delle vittime di reati familiari e nella repressione delle violazioni delle misure di protezione. Le forze dell’ordine invitano chiunque sia a conoscenza di situazioni simili a rivolgersi tempestivamente alle autorità competenti.

IPA