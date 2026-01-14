Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per violazione del divieto di avvicinamento a Fiuggi. Il soggetto, un cittadino italiano di 49 anni residente nella stessa città, è stato fermato dopo essere stato trovato nei pressi del luogo di lavoro della ex moglie, in violazione delle misure cautelari imposte a sua tutela.

Viola il divieto di avvicinamento

Nella mattinata di mercoledì 14 gennaio gli agenti della Volante del Commissariato di PS di Fiuggi sono intervenuti dopo una segnalazione giunta dalla Sala Operativa della Questura di Frosinone.

L’allarme è scattato quando il dispositivo elettronico di controllo, il cosiddetto “braccialetto elettronico“, ha rilevato la presenza dell’uomo a meno di 100 metri dal luogo di lavoro della ex moglie.

Tale distanza rappresentava una chiara violazione dell’Ordinanza di Divieto di Avvicinamento, emessa a tutela della donna.

49enne arrestato a Fiuggi

Gli operatori di polizia hanno immediatamente raggiunto il luogo segnalato e hanno proceduto all’identificazione e all’arresto del 49enne.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Frosinone, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima.

Il ruolo del braccialetto elettronico

Il caso mette in evidenza l’importanza dei dispositivi elettronici di controllo, come il braccialetto elettronico, nel garantire la sicurezza delle persone sottoposte a misure di protezione.

In questa circostanza il sistema ha permesso di rilevare tempestivamente la presenza dell’indagato in una zona vietata, consentendo alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente e di prevenire possibili situazioni di rischio per la persona offesa.

Le motivazioni dell’intervento

L’intervento delle forze dell’ordine è stato motivato da specifiche ragioni di interesse pubblico, legate alla particolare rilevanza dei fatti e alla necessità di tutelare i diritti delle parti coinvolte.

La trasparenza nella comunicazione delle operazioni svolte risponde anche all’esigenza di informare correttamente la cittadinanza su episodi che riguardano la sicurezza e la tutela delle persone vulnerabili.

L’adozione di misure cautelari come il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire episodi di stalking e altre forme di violenza nei confronti delle persone più esposte a rischi.

L’episodio avvenuto a Fiuggi conferma l’efficacia della collaborazione tra tecnologia e forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto di comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità delle persone. L’arresto del 49enne rappresenta un segnale importante nella lotta contro la violazione delle misure cautelari e nella tutela delle vittime di atti persecutori.

IPA