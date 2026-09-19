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Un arresto per violazione di misura cautelare, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Ravenna, dove un giovane di nazionalità cinese è stato fermato dopo aver trasgredito il divieto di avvicinamento all’abitazione delle sorelle, imposto nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti. L’operazione è stata resa possibile grazie al tempestivo allarme lanciato dal braccialetto elettronico a cui l’uomo era sottoposto.

L’rresto in flagranza dopo l’allarme a Ravenna

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle volanti della Questura di Ravenna è scattato nei giorni scorsi, quando il sistema di monitoraggio elettronico ha segnalato la presenza del giovane nei pressi dell’abitazione delle persone offese.

Gli agenti sono giunti rapidamente sul posto e hanno sorpreso l’uomo proprio nei pressi della casa delle sorelle, che in quel momento non si trovavano all’interno dell’abitazione.

Il contesto: una misura cautelare per proteggere le vittime

L’uomo era già sottoposto a un provvedimento di divieto di avvicinamento, emesso nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti ai danni delle sorelle.

Il dispositivo elettronico, applicato proprio per garantire il rispetto della misura cautelare, ha permesso di rilevare in tempo reale la violazione e di attivare l’intervento delle forze dell’ordine.

L’arresto e le decisioni del giudice

Dopo aver sorpreso il giovane presso l’abitazione delle vittime, i poliziotti hanno proceduto all’arresto in flagranza per violazione della misura cautelare.

In seguito all’udienza di convalida, il giudice ha confermato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’uomo una nuova misura: l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quattro volte a settimana.

Il ruolo della tecnologia nel contrasto alla violenza domestica

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il caso dimostra l’efficacia dei sistemi di controllo elettronico nel monitorare il rispetto delle misure cautelari e nel prevenire episodi di violenza domestica. L’utilizzo del braccialetto elettronico si è rivelato fondamentale per garantire la sicurezza delle vittime e consentire un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

L’episodio avvenuto a Ravenna sottolinea l’importanza della collaborazione tra tecnologia e attività delle forze dell’ordine nella tutela delle persone vulnerabili e nella prevenzione di reati come i maltrattamenti in ambito familiare.

IPA