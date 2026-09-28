Viola il divieto di avvicinamento col braccialetto elettronico a Perugia, arrestato un uomo di 34 anni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto l’arresto di un 34enne per la violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna, con aggravamento della misura cautelare, a seguito di ripetute trasgressioni. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Perugia, dopo che l’uomo aveva continuato a controllare e molestare la vittima nonostante l’applicazione del braccialetto elettronico.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine dal comportamento recidivo del 34enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e contro il patrimonio. La misura cautelare della custodia in carcere è stata decisa dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Perugia, in sostituzione e aggravamento del precedente divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.

Le misure cautelari e le violazioni

Il 31 agosto scorso era stata applicata nei confronti dell’uomo la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Tuttavia, da quella data, sono state registrate diverse violazioni della misura, con numerosi interventi della Polizia di Stato, prontamente intervenuta sia a seguito degli allarmi del dispositivo sia delle segnalazioni della vittima.

L’ultimo episodio e la denuncia

L’episodio più recente si è verificato quando la ex compagna, vittima delle continue molestie, si è recata in Questura per sporgere querela. Nella notte precedente, mentre si trovava ferma presso un distributore di carburanti a Passignano sul Trasimeno, la donna ha visto sopraggiungere il 34enne, che ha tentato di aprire lo sportello della sua auto e ha iniziato a insultarla.

La decisione del GIP e l’arresto

Alla luce della reiterata inottemperanza ai provvedimenti giudiziari, dell’inadeguatezza della misura meno restrittiva e del concreto rischio di nuove condotte illecite, la Procura ha proposto l’aggravamento della misura cautelare. Il Giudice delle Indagini Preliminari ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere. Gli agenti della Squadra Mobile hanno raggiunto l’uomo presso la sua abitazione e, dopo avergli notificato il provvedimento, lo hanno accompagnato presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne.

IPA