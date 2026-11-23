Viola il divieto di avvicinamento alla madre e si autodenuncia al 112, a Bologna arrestato un 33enne
Un 33enne è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver violato le misure che gli impedivano di avvicinarsi alla madre e alla sua abitazione.
I carabinieri hanno arrestato a Bologna un uomo di 33 anni per aver violato il divieto di avvicinarsi alla madre e alla casa in cui la donna vive. L’uomo, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, aveva chiamato il 112 prima dell’intervento dei militari.
L’intervento dei militari
I militari della Stazione Bologna Mazzini sono intervenuti nel quartiere San Donato-San Vitale dopo la segnalazione dello stesso 33enne. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine e di fatto senza fissa dimora, ha riferito di non riuscire ad accedere all’appartamento della madre.
Era però consapevole delle misure cautelari disposte nei suoi confronti: l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna.
L’arresto
Dopo i controlli, i Carabinieri lo hanno accompagnato in caserma per il fotosegnalamento e gli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche è stato arrestato in flagranza per la violazione dei provvedimenti.
Il provvedimento
Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica, l’uomo è stato quindi accompagnato in Tribunale, dove è rimasto in attesa del giudizio direttissimo a Bologna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.