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I carabinieri hanno arrestato a Bologna un uomo di 33 anni per aver violato il divieto di avvicinarsi alla madre e alla casa in cui la donna vive. L’uomo, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, aveva chiamato il 112 prima dell’intervento dei militari.

L’intervento dei militari

I militari della Stazione Bologna Mazzini sono intervenuti nel quartiere San Donato-San Vitale dopo la segnalazione dello stesso 33enne. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine e di fatto senza fissa dimora, ha riferito di non riuscire ad accedere all’appartamento della madre.

Era però consapevole delle misure cautelari disposte nei suoi confronti: l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna.

L’arresto

Dopo i controlli, i Carabinieri lo hanno accompagnato in caserma per il fotosegnalamento e gli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche è stato arrestato in flagranza per la violazione dei provvedimenti.

Il provvedimento

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica, l’uomo è stato quindi accompagnato in Tribunale, dove è rimasto in attesa del giudizio direttissimo a Bologna.

IPA