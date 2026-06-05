Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Per un giovane cittadino marocchino a Lucca, accusato di stalking, lesioni e minacce nei confronti della sua ex compagna minorenne, è stato eseguito un arresto e disposta la traduzione in carcere. Il provvedimento è stato adottato dopo che il ragazzo ha ripetutamente violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento, aggravando così la sua posizione giudiziaria.

Le indagini e l’esecuzione della misura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Lucca ha dato esecuzione alla traduzione in carcere del giovane nell’ambito di un procedimento penale che lo vede indagato per stalking, lesioni e minacce ai danni della sua ex compagna, una ragazza di 16 anni.

Gli investigatori hanno ricostruito una serie di comportamenti violenti e intimidatori che hanno portato all’adozione di una misura cautelare restrittiva nei confronti dell’indagato.

Le violazioni della misura cautelare

Il giovane, già noto per l’assunzione di sostanze stupefacenti e alcol, avrebbe continuato a mettere in atto condotte persecutorie nonostante il divieto di avvicinamento imposto dall’autorità giudiziaria.

Le indagini hanno permesso di accertare che il ragazzo aveva manomesso il dispositivo di sicurezza a lui assegnato, si era reso irreperibile e si era persino avvicinato pericolosamente all’istituto scolastico frequentato dalla vittima, in spregio alle prescrizioni imposte.

L’arresto e l’aggravamento della misura

In una delle occasioni in cui ha violato le restrizioni, il giovane era già stato arrestato dal personale del commissariato di Viareggio.

Alla luce delle ripetute infrazioni, la Polizia ha richiesto alla competente Autorità Giudiziaria un aggravamento della misura cautelare. La richiesta è stata accolta e il ragazzo è stato quindi tradotto presso la casa circondariale di Lucca.

IPA