Viola il divieto di avvicinamento e continua ad esercitare stalking contro la ex compagna a Lucca, arrestato
Un 21enne marocchino è stato arrestato a Lucca per stalking e violazione del divieto di avvicinamento all’ex compagna minorenne.
Per un giovane cittadino marocchino a Lucca, accusato di stalking, lesioni e minacce nei confronti della sua ex compagna minorenne, è stato eseguito un arresto e disposta la traduzione in carcere. Il provvedimento è stato adottato dopo che il ragazzo ha ripetutamente violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento, aggravando così la sua posizione giudiziaria.
- Le indagini e l’esecuzione della misura
- Le violazioni della misura cautelare
- L’arresto e l’aggravamento della misura
Le indagini e l’esecuzione della misura
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Lucca ha dato esecuzione alla traduzione in carcere del giovane nell’ambito di un procedimento penale che lo vede indagato per stalking, lesioni e minacce ai danni della sua ex compagna, una ragazza di 16 anni.
Gli investigatori hanno ricostruito una serie di comportamenti violenti e intimidatori che hanno portato all’adozione di una misura cautelare restrittiva nei confronti dell’indagato.
Le violazioni della misura cautelare
Il giovane, già noto per l’assunzione di sostanze stupefacenti e alcol, avrebbe continuato a mettere in atto condotte persecutorie nonostante il divieto di avvicinamento imposto dall’autorità giudiziaria.
Le indagini hanno permesso di accertare che il ragazzo aveva manomesso il dispositivo di sicurezza a lui assegnato, si era reso irreperibile e si era persino avvicinato pericolosamente all’istituto scolastico frequentato dalla vittima, in spregio alle prescrizioni imposte.
L’arresto e l’aggravamento della misura
In una delle occasioni in cui ha violato le restrizioni, il giovane era già stato arrestato dal personale del commissariato di Viareggio.
Alla luce delle ripetute infrazioni, la Polizia ha richiesto alla competente Autorità Giudiziaria un aggravamento della misura cautelare. La richiesta è stata accolta e il ragazzo è stato quindi tradotto presso la casa circondariale di Lucca.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.