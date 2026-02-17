Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna è stata arrestata a Venezia per aver violato il divieto di avvicinamento imposto a seguito di maltrattamenti nei confronti della suocera. L’arresto è avvenuto nella serata di sabato scorso, dopo che la donna aveva inviato messaggi minatori e tentato di eludere le misure cautelari. L’intervento della Polizia di Stato è stato determinante per fermare la trasgressione e garantire la sicurezza della vittima.

Arrestata una donna a Venezia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è svolto a Venezia nella serata di sabato scorso.

Gli agenti hanno arrestato una donna che aveva trasgredito il divieto di avvicinamento alla suocera, misura imposta in seguito a precedenti episodi di maltrattamenti.

I fatti: minacce e tentativo di eludere la misura cautelare

Nel pomeriggio di sabato la persona offesa aveva contattato il 113, segnalando di aver ricevuto messaggi minatori dalla nuora. Nei messaggi la donna manifestava chiaramente l’intenzione di manomettere il braccialetto elettronico con il proposito di trasgredire il provvedimento restrittivo in vigore.

Questo comportamento ha destato immediata preoccupazione nelle forze dell’ordine, che hanno deciso di mantenere alta l’attenzione nei pressi dell’abitazione della vittima.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Gli agenti intervenuti hanno raccolto tutti gli elementi utili per rafforzare il quadro investigativo già esistente. Grazie a una vigilanza costante sono riusciti a sorprendere la donna proprio mentre si trovava presso la casa della suocera, in violazione del divieto di avvicinamento.

A quel punto la donna è stata arrestata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le conseguenze e la precisazione delle autorità

La Polizia di Stato ha sottolineato che il procedimento penale nei confronti della donna non è ancora concluso. La colpevolezza dell’arrestata dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile, come previsto dalla legge.

L’episodio mette in evidenza l’importanza delle misure cautelari a tutela delle vittime di maltrattamenti e la tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine nel prevenire ulteriori episodi di violenza.

Il contesto: la tutela delle vittime di maltrattamenti

Il caso di Venezia si inserisce in un quadro più ampio di attenzione verso le vittime di maltrattamenti familiari. Le misure cautelari come il divieto di avvicinamento rappresentano strumenti fondamentali per prevenire la reiterazione di comportamenti violenti e garantire la sicurezza delle persone più esposte a rischi.

L’episodio dimostra come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia essenziale per contrastare efficacemente tali fenomeni.

