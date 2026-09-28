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Un arresto, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Frosinone, che ha portato all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di una donna accusata di aver violato il divieto di avvicinamento a un familiare. La donna, già allontanata dalla casa coniugale per comportamenti maltrattanti verso il marito e i figli, è stata fermata dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza.

L’intervento a Frosinone

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione pervenuta tramite la linea di emergenza NUE 112.

Gli agenti, ricevuta la comunicazione, hanno immediatamente diramato l’allerta alle pattuglie presenti sul territorio di Frosinone, consentendo così un rapido intervento.

I fatti: la violazione della misura cautelare

La donna era stata precedentemente destinataria di una misura cautelare di divieto di avvicinamento, imposta dalle autorità per tutelare il marito e i figli da maltrattamenti.

Nonostante il provvedimento, la donna non ha rispettato la distanza minima di 1000 metri dalla persona offesa e dalla sua abitazione, come accertato dagli agenti intervenuti. Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, nell’abitazione non erano presenti i figli.

Nel corso degli accertamenti, è emerso che la donna era anche destinataria di un provvedimento di rintraccio, in quanto non si era presentata presso gli uffici di Polizia per l’installazione del braccialetto elettronico, ulteriore misura di controllo disposta nei suoi confronti.

L’arresto e le conseguenze

Alla luce delle violazioni riscontrate, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto della donna. Dopo le formalità di rito, la stessa è stata condotta presso l’abitazione di un parente, dove sconterà la misura degli arresti domiciliari.

L’azione delle forze dell’ordine si è resa necessaria per garantire la sicurezza delle persone coinvolte e per assicurare il rispetto delle misure cautelari imposte dall’autorità giudiziaria. Il tempestivo intervento, reso possibile dalla segnalazione al 112 e dalla pronta risposta delle pattuglie, ha permesso di evitare ulteriori rischi per la persona offesa e i suoi familiari.

IPA