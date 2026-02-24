Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentata rapina impropria e violazione delle misure restrittive, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri sera a Vicenza. Un cittadino libico di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito un addetto alla sicurezza durante un tentativo di furto in un supermercato. L’uomo dovrà rispondere anche della violazione del divieto di dimora nel Comune.

Rapina impropria a Vicenza

L’episodio si è verificato intorno alle 18:40 di ieri presso un supermercato situato in viale del Mercato Nuovo a Vicenza.

Un uomo, cittadino libico nato nel 1991, accompagnato da un complice, è stato notato dall’addetto alla sicurezza mentre prelevava diverse confezioni di tonno dagli scaffali e le nascondeva con l’intento di superare le casse senza pagare la merce.

Il tentativo di furto e la colluttazione

L’azione è stata interrotta dall’intervento del vigilante, che ha cercato di bloccare il sospetto. Ne è nata una breve ma intensa colluttazione: il 34enne ha reagito con violenza, sferrando diverse gomitate all’addetto alla sicurezza per guadagnarsi la fuga. Nel trambusto l’uomo è riuscito a divincolarsi e a scappare a piedi verso via Cairoli abbandonando sul posto la refurtiva, composta da uno zaino nero del valore di 11,12 Euro e sei confezioni di tonno in scatola per un valore complessivo di 44,94 Euro, per un totale di 56,06 Euro.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la risposta degli agenti della Squadra Volante della Questura di Vicenza è stata tempestiva. Grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla direttrice del supermercato e dal personale di vigilanza, i poliziotti hanno individuato il fuggitivo appena dieci minuti dopo l’accaduto, in via Rattazzi, all’angolo con viale Verona.

L’uomo, che si è mostrato subito nervoso e poco collaborativo durante il controllo, è stato accompagnato in Questura. Qui, attraverso i rilievi fotodattiloscopici e il riconoscimento formale da parte del testimone, la sua identità è stata confermata.

Le misure restrittive violate

Dagli accertamenti è emerso che il cittadino libico non avrebbe dovuto trovarsi in città: a suo carico risultavano sia una misura cautelare di divieto di dimora nel comune di Vicenza, sia un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore nel giugno 2025. La presenza dell’uomo in città rappresentava quindi una violazione delle misure restrittive imposte dalle autorità.

Considerata la violenza esercitata per garantirsi l’impunità e la sistematica violazione delle misure restrittive, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto. Oltre alla tentata rapina impropria dovrà rispondere anche della violazione del decreto legislativo sulle misure di prevenzione. La merce sottratta è stata interamente recuperata e restituita al supermercato.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia di Stato sulle immagini della videosorveglianza, al fine di identificare il possibile complice che, secondo quanto riferito dai testimoni, si sarebbe allontanato durante i fatti.

